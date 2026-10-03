Свят

Неидентифициран снаряд удари танкер за суров петрол край Оман

Екипажът е в безопасност, а засега няма данни за петролен разлив или екологични щети

3 октомври 2026, 09:03
Неидентифициран снаряд удари танкер за суров петрол край Оман
Петролен танкер   
Източник: БТА
  • Танкер за суров петрол е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток.
  • Целият екипаж е в безопасност, според капитана.
  • Инцидентът е станал близо до стратегическия омански ексклав Мусандам.

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че танкер за суров петрол е бил ударен късно снощи от неидентифициран снаряд на 4 морски мили (около 7,4 км) източно от бреговете на Оман, предаде Ройтерс.

За удара е съобщил капитанът на плавателния съд.

Петролен танкер е ударен от неидентифициран снаряд край бреговете на Оман

По думите му целият екипаж на танкера е в безопасност.

Инцидентът е станал в Ормузкия проток, в близост до северния край на Оман, недалече от стратегическия ексклав Мусандам на султаната, отбелязва ДПА.

Според Британската служба за морски търговски операции в този момент корабът се е намирал на по-малко от 8 км от брега.

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

До този момент няма съобщения за петролен разлив край бреговете на Оман или екологични последствия.

Властите разследват инцидента.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
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