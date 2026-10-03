Неидентифициран снаряд удари танкер за суров петрол край Оман

- Танкер за суров петрол е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток.
- Целият екипаж е в безопасност, според капитана.
- Инцидентът е станал близо до стратегическия омански ексклав Мусандам.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که یک نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.— محور-Mehwar (@Mehwarnews1) October 3, 2026
این رویداد دومین حمله به یک کشتی در کمتر از ۲۴ ساعت در این مسیر راهبردی دریایی عنوان شده و براساس گزارش اولیه، تمام خدمه سالم ماندهاند. pic.twitter.com/o4fiNwt4QR
Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че танкер за суров петрол е бил ударен късно снощи от неидентифициран снаряд на 4 морски мили (около 7,4 км) източно от бреговете на Оман, предаде Ройтерс.
За удара е съобщил капитанът на плавателния съд.
Петролен танкер е ударен от неидентифициран снаряд край бреговете на Оман
По думите му целият екипаж на танкера е в безопасност.
Инцидентът е станал в Ормузкия проток, в близост до северния край на Оман, недалече от стратегическия ексклав Мусандам на султаната, отбелязва ДПА.
Според Британската служба за морски търговски операции в този момент корабът се е намирал на по-малко от 8 км от брега.
Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман
До този момент няма съобщения за петролен разлив край бреговете на Оман или екологични последствия.
Властите разследват инцидента.