Неидентифициран снаряд удари танкер за суров петрол край Оман

Танкер за суров петрол е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток.

Целият екипаж е в безопасност, според капитана.

Инцидентът е станал близо до стратегическия омански ексклав Мусандам.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که یک نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.



این رویداد دومین حمله به یک کشتی در کمتر از ۲۴ ساعت در این مسیر راهبردی دریایی عنوان شده و براساس گزارش اولیه، تمام خدمه سالم مانده‌اند. pic.twitter.com/o4fiNwt4QR — محور-Mehwar (@Mehwarnews1) October 3, 2026

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че танкер за суров петрол е бил ударен късно снощи от неидентифициран снаряд на 4 морски мили (около 7,4 км) източно от бреговете на Оман, предаде Ройтерс.

За удара е съобщил капитанът на плавателния съд.

Петролен танкер е ударен от неидентифициран снаряд край бреговете на Оман

По думите му целият екипаж на танкера е в безопасност.

Инцидентът е станал в Ормузкия проток, в близост до северния край на Оман, недалече от стратегическия ексклав Мусандам на султаната, отбелязва ДПА.

Според Британската служба за морски търговски операции в този момент корабът се е намирал на по-малко от 8 км от брега.

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

До този момент няма съобщения за петролен разлив край бреговете на Оман или екологични последствия.

Властите разследват инцидента.