Тръмп и Путин преговарят за войната, но на масата е и „Лукойл“ за $20 млрд.

Разговорите между САЩ и Русия за Украйна вече включват и възможна сделка за международните активи на „Лукойл“ за около 20 млрд. долара, сред които е „Лукойл Нефтохим Бургас“.

За активите се състезава група около американския милиардер Тод Боули, инвеститори от Катар и Абу Даби и американската DFC; сделката все още няма одобрение.

Рафинериите на „Лукойл“ в България, Нидерландия и Румъния са особено важни заради производството на дизел и авиационно гориво, които са в недостиг от началото на войната с Иран.

Зад кулисите на сделката за $ 22 милиарда: Как САЩ и Carlyle слагат край на 26-годишното руско влияние в България

Разговорите на правителството на американския президент Доналд Тръмп с Русия за прекратяване на войната в Украйна са се разширили и вече включват многомилиардна сделка за международните активи на „Лукойл“ (Lukoil), сред които е и рафинерията на компанията в България, съобщава „Ню Йорк таймс“, цитиран от Ройтерс.

Предложението, което се нуждае от одобрението на американското правителство и Кремъл, обхваща петролни находища, рафинерии и бензиностанции на руската енергийна група по света. „Лукойл“ оцени международните си активи на около 20 млрд. долара по-рано тази година, но цената и структурата на подготвяната сделка остават неясни.

Групата, която според изданието е водещ кандидат за активите, включва американския милиардер и инвеститор Тод Боули, две компании от Близкия изток, чиито ръководители имат делови отношения със семействата на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и Корпорацията за международно финансиране на развитието на САЩ (DFC).

Един от инвеститорите е катарски конгломерат, контролиран от братята Мутаз и Рамез ал Хаят, които работят с Къшнър и съпругата му Иванка Тръмп по проект за луксозен курорт в Албания. Друг участник е фонд от Абу Даби, контролиран от шейх Тахнун бин Зайед ал Нахаян, свързан чрез свои инвестиции с основаната от Уиткоф и семейството на Тръмп компания за криптовалути „Уърлд Либърти Файненшъл“ (World Liberty Financial).

Няма данни Уиткоф или Къшнър лично да получат финансова облага от сделката, отбелязва вестникът. Бившият прокурор от американското министерство на правосъдието и съветник по етичните въпроси Хуей Чън обаче определя преплитането на лични делови връзки и външна политика като „тревожно“.

Руският президент Владимир Путин е поставил въпроса за сделката на срещата си с Уиткоф и Къшнър в Кремъл на 5 септември. Според източници на изданието той я представил като начин да покаже на руснаците, че могат да правят бизнес със САЩ. Американските представители видели в нея възможност да подобрят отношенията с Москва и да помогнат за понижаване на световните енергийни цени.

Особено значение имат рафинериите на „Лукойл“ в Нидерландия, България и Румъния, които произвеждат дизелово и авиационно гориво. Тези продукти са в недостиг от началото на войната с Иран, което според „Ню Йорк таймс“ дава допълнителен стимул на Тръмп да подкрепи сделка, способна да увеличи достъпа до горива.

Предварителната договореност за продажба на активите на американската инвестиционна група „Карлайл“ (Carlyle) остана без окончателно одобрение от Вашингтон. След забавянето групата около Боули се е превърнала във водещ кандидат, посочва американското издание.

В България „Лукойл“ притежава рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ и дейности в търговията и дистрибуцията на горива. Особеният търговски управител Евгени Симеонов заяви през септември, че местните дружества нямат отношение или информация за преговорите за продажба на международните активи на компанията майка.

Белият дом, американското министерство на финансите и „Лукойл“ не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар извън обичайното работно време.