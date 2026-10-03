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Подът пропадна, таванът рухна: Бар се срути в Испания, има пострадали

Инцидентът е станал в Сан Висенте де ла Сонсиера, а между 25 и 30 души са останали блокирани в сградата

3 октомври 2026, 12:57
Подът пропадна, таванът рухна: Бар се срути в Испания, има пострадали
Източник: iStock/Getty Images

Е динадесет души са били откарани в болница, след като бар се срути тази сутрин в северната испанска област Ла Риоха, съобщиха местните власти.

Инцидентът е станал в град Сан Висенте де ла Сонсиера. При срутването между 25 и 30 души са останали блокирани в сградата.

Спасителните екипи са извадили хора от руините, а пожарникари продължават да проверяват мястото за евентуално останали затрупани.

По разкази на оцелели първо е пропаднал подът на заведението, след което се е срутил и таванът.

Полицията е започнала разследване, за да установи причините за инцидента.

Източник: БТА, Йоана Христова    
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