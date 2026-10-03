Тревога на гарата в Карлово: Изтичане на газ от цистерна блокира влака за Бургас

И зтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово е установено тази сутрин, съобщиха за БТА от пресцентъра на полицията в Пловдив.

Сигналът за мирис на газ от цистерна на товарна влакова композиция на гарата е постъпил към 4:00 ч. тази сутрин. Районът е обезопасен от служители на Районното управление на МВР в Карлово. Екип на фирмата собственик на товарната композиция е на място и работи по отстраняването на аварията.

Бързият влак за Бургас от София е спрян на жп гара „Христо Даново“ за неопределено време.