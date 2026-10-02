България

България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

Писмото, наред с други от Италия, Испания и Полша, увеличава натиска върху Ирландия

Николай Киров Николай Киров

2 октомври 2026, 22:25
България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС
Източник: iStock/Getty Images

С едемнадесет правителства от ЕС се обявиха публично против съкращаването на средствата за селско стопанство и регионалната политика в следващия седемгодишен бюджет, противопоставяйки се на позицията на Германия в преговорите.

Писмото, наред с други от Италия, Испания и Полша, увеличава натиска върху Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС, да запази почти 900 млрд. евро от разходите в предстоящия проектобюджет, който се очаква да бъде представен следващата седмица.

Ирландия пое ротационното председателство на ЕС

Това създава напрежение с друга група от шест държави, начело с Германия, която по-рано тази седмица отново призова за съкращаване на разходите с няколкостотин милиарда евро във всички области в съвместно писмо, съобщава „Политико“.

„Поради това смятаме, че общото финансиране за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъде запазено в следващата МФР“, се казва в писмото до ирландския премиер Михол Мартин.

Подписалите писмото държави са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания.

Италианският премиер Джорджа Мелони и румънският президент Никушор Дан са координирали инициативата и ще бъдат домакини на неформална среща на тези държави в рамките на следващото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

Фон дер Лайен предлага €45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони

Многогодишната финансова рамка (МФР) финансира всичко – от субсидиите за земеделските производители до помощите за развитие – и е сред най-трудните преговори в Брюксел. През 2025 г. Европейската комисия предложи бюджет от близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. и предложи стотици милиарди евро да бъдат пренасочени от селското стопанство и регионалните плащания, известни като политика на сближаване, към нови приоритети като отбраната и конкурентоспособността.

Т.нар. група „Приятели на сближаването“ предупреди, че допълнителното намаляване на средствата за селско стопанство и политиката на сближаване „само ще отслаби бюджета и рискува да подкопае обществената подкрепа за европейския проект“.

Преговорният документ на Ирландия, известен като „negobox“, ще определи рамката за обсъжданията между лидерите на 27-те държави от ЕС по време на срещата на върха в Брюксел през октомври.

Правителствата на страните от ЕС бързат да постигнат окончателно споразумение помежду си до края на годината, преди националните избори във Франция, Полша и Италия да заплашат да провалят преговорите.

Един от най-чувствителните въпроси е въвеждането на нови данъци на общоевропейско равнище, известни като „собствени ресурси“, за финансиране на бюджета. Комисията предложи пет нови данъчни мерки, които се очаква да осигуряват 66 млрд. евро годишно.

Данъчният пакет се подкрепя силно от Франция, но отделните предложения срещат съпротива от няколко национални правителства, които се опасяват, че ще бъдат непропорционално засегнати от налозите.

В писмото си 17-те държави посочват, че новите „собствени ресурси“ трябва да бъдат „действителни, справедливи, прости и да не са регресивни“.

За да си осигурят по-голяма свобода при разпределението на средствата, те отново призоваха за отлагане на плащанията по дълга, натрупан след пандемията от Covid-19, които се очаква да възлизат на 25 млрд. евро годишно, и се противопоставиха на отстъпките от бюджета за по-богатите държави, известни като бюджетни корекции.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Бюджет на ЕС Многогодишна финансова рамка Политика на сближаване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проф. Вагалински e убеден, че това са останките на цар Самуил

Проф. Вагалински e убеден, че това са останките на цар Самуил

България Преди 2 часа

Проф. Вагалински допълни, че ще придружи тленните останки на цар Самуил при връщането им в София

<p>Военният пилот Радостин Павлов: Извинявам се за поста &bdquo;Чичо Румене, здравей&ldquo;</p>

Военният пилот Радостин Павлов: Top Gun е пълна фантастика, понасял съм 6,5 G

България Преди 3 часа

Военният пилот Радостин Павлов: Извинявам се за поста „Чичо Румене, здравей“

БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

БПЦ низвергна от сан архимандрит Дионисий

България Преди 4 часа

Решението е окончателно и влиза в сила от 2 октомври

Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

България Преди 5 часа

В хода на разследването полицаите получили оперативна информация

,

Как Гърция постигна изумителен икономически възход

Свят Преди 6 часа

Преди около десет години гърците масово протестираха срещу безпощадните мерки за строги икономии

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

Парите ни Преди 6 часа

Инспекторите ще сравняват текущите цени с предходни периоди и ще проверяват икономическата обоснованост при поскъпване

Тръмп с бомбастична новина за Европа

Тръмп с бомбастична новина за Европа

Свят Преди 6 часа

Изявлението му идва в момент на кризисни разговори между европейските държави

Катлийн Търнър и Майкъл Дъглас

Майкъл Дъглас призна за афера с колежка, пазена в тайна 40 години

Любопитно Преди 6 часа

Холивудската легенда най-накрая разкри за забранения си романс с Катлийн Търнър по време на снимки и как тогавашната му съпруга е прекъснала аферата им

Министърът на културата освободи директора на Национален фонд „Култура“

Министърът на културата освободи директора на Национален фонд „Култура“

България Преди 6 часа

Стартирана е процедура за обявяване на конкурс за длъжността

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Любопитно Преди 6 часа

Компанията е публикувала дигитално обработено изображение на един от своите самолети, върху който е добавена характерната прическа на нападателя на Манчестър Сити - дълга коса, вързана на опашка, с обръснати страни

Разбиха мощна група за трафик на мигранти през България

Разбиха мощна група за трафик на мигранти през България

България Преди 6 часа

В хода на разследването са установени четири жилища в София, които са били използвани за настаняване и укриване

Домакинствата в еврозоната спестяват по-малко, нормата падна до 14,2%

Домакинствата в еврозоната спестяват по-малко, нормата падна до 14,2%

Парите ни Преди 6 часа

Потреблението расте по-бързо от доходите, а инвестиционната норма на домакинствата също се понижава

Ивкова разпореди проверка за отказ за кръводаряване в УМБАЛ „Св. Анна“

Ивкова разпореди проверка за отказ за кръводаряване в УМБАЛ „Св. Анна“

България Преди 6 часа

При установени нарушения ще бъдат предприети съответните действия

Наполеон

Изкуствен интелект разчете тайно писмо на Наполеон, написано преди 217 години

Любопитно Преди 6 часа

Инженер по киберсигурност използва новия модел GPT-6 Astra, за да разбере съдържанието на секретен документ от 1809 година. Откритието показва огромния потенциал на изкуствения интелект да разкрива исторически мистерии и неразчетени кодове

Аби Чой

Баща и син напазарували трион, месомелачка и хладилник преди бруталното убийство на млада майка

Свят Преди 6 часа

Тя тръгнала да вземе дъщеря си от училище, без да подозира за капана, подготвян от бившето ѝ семейство

=

ДПС сигнализира прокуратурата за договорите за мантинели

България Преди 7 часа

Също така ДПС искат прокуратурата да установят контактите на съветник на Румен Радев с производителя на мантинели

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg
1

Да погледнем към звездите от Камен бряг

sinoptik.bg
1

14 вида орхидеи под защитата на закона

sinoptik.bg

Тъмни нюанси през есента: 6 прически, за които си струва да се рискува

Edna.bg

С невиждани до момента кадри: Филип Буков загатна сцени от „Летище“

Edna.bg

От 34 деца до хиляди участници: Как походът по стъпките на цар Самуил се превърна в традиция

Nova.bg

"Добре дошъл у дома, царю": Кои са пилотите, които ще върнат тленните останки на цар Самуил в България

Nova.bg