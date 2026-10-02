България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

С едемнадесет правителства от ЕС се обявиха публично против съкращаването на средствата за селско стопанство и регионалната политика в следващия седемгодишен бюджет, противопоставяйки се на позицията на Германия в преговорите.

Писмото, наред с други от Италия, Испания и Полша, увеличава натиска върху Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС, да запази почти 900 млрд. евро от разходите в предстоящия проектобюджет, който се очаква да бъде представен следващата седмица.

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Това създава напрежение с друга група от шест държави, начело с Германия, която по-рано тази седмица отново призова за съкращаване на разходите с няколкостотин милиарда евро във всички области в съвместно писмо, съобщава „Политико“.

„Поради това смятаме, че общото финансиране за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъде запазено в следващата МФР“, се казва в писмото до ирландския премиер Михол Мартин.

Подписалите писмото държави са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания.

Италианският премиер Джорджа Мелони и румънският президент Никушор Дан са координирали инициативата и ще бъдат домакини на неформална среща на тези държави в рамките на следващото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

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Многогодишната финансова рамка (МФР) финансира всичко – от субсидиите за земеделските производители до помощите за развитие – и е сред най-трудните преговори в Брюксел. През 2025 г. Европейската комисия предложи бюджет от близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. и предложи стотици милиарди евро да бъдат пренасочени от селското стопанство и регионалните плащания, известни като политика на сближаване, към нови приоритети като отбраната и конкурентоспособността.

Т.нар. група „Приятели на сближаването“ предупреди, че допълнителното намаляване на средствата за селско стопанство и политиката на сближаване „само ще отслаби бюджета и рискува да подкопае обществената подкрепа за европейския проект“.

Преговорният документ на Ирландия, известен като „negobox“, ще определи рамката за обсъжданията между лидерите на 27-те държави от ЕС по време на срещата на върха в Брюксел през октомври.

Правителствата на страните от ЕС бързат да постигнат окончателно споразумение помежду си до края на годината, преди националните избори във Франция, Полша и Италия да заплашат да провалят преговорите.

Един от най-чувствителните въпроси е въвеждането на нови данъци на общоевропейско равнище, известни като „собствени ресурси“, за финансиране на бюджета. Комисията предложи пет нови данъчни мерки, които се очаква да осигуряват 66 млрд. евро годишно.

Данъчният пакет се подкрепя силно от Франция, но отделните предложения срещат съпротива от няколко национални правителства, които се опасяват, че ще бъдат непропорционално засегнати от налозите.

В писмото си 17-те държави посочват, че новите „собствени ресурси“ трябва да бъдат „действителни, справедливи, прости и да не са регресивни“.

За да си осигурят по-голяма свобода при разпределението на средствата, те отново призоваха за отлагане на плащанията по дълга, натрупан след пандемията от Covid-19, които се очаква да възлизат на 25 млрд. евро годишно, и се противопоставиха на отстъпките от бюджета за по-богатите държави, известни като бюджетни корекции.