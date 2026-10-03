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Как 6-годишно момиче поиска да отиде до тоалетната и спаси 180 живота на полета на Flydubai

Детето и майка му зърнаха кошмара в пилотската кабина, а последвалият писък вдигна пътниците на щурм срещу терориста

3 октомври 2026, 11:12
Как 6-годишно момиче поиска да отиде до тоалетната и спаси 180 живота на полета на Flydubai
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Ш естгодишно момиче изигра ключова роля за предотвратяването на катастрофа от мащаба на атентатите от 11 септември, след като поискало да отиде до тоалетната в самолета точно в момента, в който се твърди, че вторият пилот е нападнал капитана.

Майката на Нина Манес - Тали, алармирала за опасността, след като чула викове от пилотската кабина на Boeing 737, докато придружавала дъщеря си до тоалетната по време на полета от Дубай за Тел Авив. Докато сигнализирала на кабинния екипаж, Манес видяла как капитанът паднал през вратата на кабината, а вторият пилот го пробождал с нож.

„Имаше кръв навсякъде в кабината и изключително ожесточена борба“, разказва Манес пред израелския Channel 12.

„Запищях: „Той пробожда пилота, той пробожда пилота, помогнете!“. Хората ме гледаха и не разбираха“, разказва Манес.

Вторият пилот, гражданин на Оман, в крайна сметка бил обезвреден от пътници, сред които и съпругът на Манес - Цвика, но едва след като самолетът отишъл в пике, падайки от 34 000 фута (около 10 300 метра) до около 15 000 фута (около 4 500 метра).

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Цвика Манес казва: „Писъците на дъщерите ми, когато самолетът полетя надолу, все още кънтят в съзнанието ми. Те казваха: „Татко, не искаме да умираме“. Техният вик беше тласъкът, който ме накара да се втурна към пилотската кабина“.

Асаф Раджун, друг пътник, помогнал за надвиването на втория пилот, споделя: „В такъв момент просто се опитваш да оцелееш, не мислиш за това какво си направил или какво означава, отиваш и правиш каквото можеш - правиш го така, че дори не усещаш страха. Едва сега го осъзнавам“.

Израелски представители заявиха в четвъртък, че вторият пилот, чието име не се съобщава, е бил радикализиран и е публикувал антисемитски съобщения в социалните мрежи. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че оманецът е имал самоубийствен мотив и е викал „убийте ме, убийте ме“, след като е бил обезвреден. На борда на полета в сряда от Дубай за Тел Авив е имало 174 пътници, 166 от които израелци. В крайна сметка самолетът е кацнал безопасно в Саудитска Арабия.

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Израелската агенция за вътрешна сигурност Шин Бет е предупредила преди месеци, че сигурността на полетите от Обединените арабски емирства е „недостатъчна“, според съобщенията.

Нейният ръководител Давид Зини поиска от израелските авиационни компании и летищата в Емирствата да подобрят сигурността. Шин Бет потърси повече оборудване за проверка на гишетата за регистрация, но исканията останаха без резултат.

Разследването за това как вторият пилот на полет FZ1073 на Flydubai е успял да извърши нападението, ще започне сериозно след завръщането му в Обединените арабски емирства вчера, под охрана, от Саудитска Арабия, където бе арестуван след безопасното кацане на самолета.

Капитанът Смит Мачхар е активирал механизма за отключване на вратата на кабината, което е позволило на пътниците да се притекат на помощ.

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При подобна атака през март 2015 г. капитанът на полет на Germanwings не успява да влезе отново в пилотската кабина, след като вторият пилот Андреас Лубиц го заключва отвън. Лубиц насочва самолета надолу и всички 150 души на борда загинаха при сблъсъка в Алпите.

Друг фактор за безопасното кацане на самолета на Flydubai е била здравината на наскоро модернизирания Boeing 737 Max 8. Той е издържал на натоварвания, почти със сигурност надхвърлящи конструктивните му лимити, докато е падал от височина 34 000 фута в продължение на повече от 30 секунди, преди да изравни полета на 15 000 фута. Силите са откъснали голяма част от кормилото за посока, но крилата, опашната конструкция и другите управляващи повърхности са издържали. Моделът 737 Max е базиран на десетилетен дизайн, но бе критикуван след две скорошни катастрофи, причинени от конструктивен дефект.

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Пиер-Анри Шюе, авиационен коментатор и бивш пилот от френските военноморски сили в продължение на 11 години, заяви: „Чухме огромно количество критики към 737 Max, но трябва да признаете, че падането от височината на Еверест за 30 секунди... и безопасното кацане с липсваща част от кормилото показва, че те знаят как да правят самолети“.

Разследващите ще получат по-ясна картина за събитията, които за малко не свалиха самолета, от „черните кутии“ - записващите устройства за летателните данни и звука в кабината. Те ще покажат движенията на контролите и реакциите на летателния апарат.

Засега голяма част от вниманието е насочена към миналото и възможните мотиви на оманския втори пилот. Нетаняху заяви, че той е бил „радикализиран“. Представители съобщиха пред The Times of Israel, че той е говорил в интернет за „убиване на евреи“.

„Той беше извършител-самоубиец, който вероятно щеше да се опита да свали този самолет“, каза официално лице и добавя: „Акаунтите му в социалните мрежи показват ясно, че е бил радикализиран в джихадистка идеология“.

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Нетаняху допълни: „Той викаше към екипажа: „убийте ме, убийте ме“. Беше ясно, че има самоубийствени намерения... много вероятно е възнамерявал да свали този самолет“.

Според властите вторият пилот изглежда е действал сам, но президентът Тръмп заяви, че може да е действал в съгласие с Иран.

„Изглежда, че вторият пилот е бил може би терорист или може би луд“, каза Тръмп след разговор с израелския лидер. Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже дали Иран е замесен, макар да не го изключва.

Както Тръмп, така и Нетаняху похвалиха действията на пътниците, които са се борили с втория пилот. Един от тях извел самолета от пикирането, преди двама пилоти на Flydubai, пътуващи като пътници, да поемат управлението. Нетаняху идентифицира пътника като Янив Хаюн и каза, че той е водопроводчик. „Удивителен акт на героизъм - негов, на индийския капитан и на хората, които им помогнаха“, заяви Нетаняху. „Те спряха бедствие, което можеше да бъде от световен мащаб“.

Интервютата с оцелелите заливат израелските медии, заедно с драматични видеокадри от вътрешността на самолета. Пътниците вдигнаха ръце в триумф, когато самолетът най-накрая кацна в Саудитска Арабия.

Медиите в Израел и Саудитска Арабия приветстваха отношението, което пътниците получиха при кацането си в Табук, близо до Червено море в далечния северозапад на Саудитска Арабия. Двете страни нямат дипломатически отношения.

Итамар Бен Гвир, крайнодесният израелски министър на националната сигурност, заяви вчера, че ще настоява Израел да „използва всички налични средства“, за да екстрадира заподозрения и да го съди в Израел.

„Някой, който е планирал да разбие самолет и да убие 180 израелци, трябва да бъде екстрадиран в Израел и да плати най-тежката цена тук“, каза той.

Нетаняху е разпоредил на властите да „засилят сигурността“ по полетите за Израел. Flydubai отмени всички полети за момента, а самолетите на El Al са в готовност да летят до Дубай, за да върнат у дома блокираните там израелци.

Израелците вече бяха в висока степен на готовност поради войната с Иран, както и нарастващата враждебност поради конфликта в Газа и насилията на Западния бряг. Нетаняху предупреди за възможни атаки преди изборите след няколко седмици.

Говорител на Нетаняху каза, че пилотите, летящи за Израел, ще бъдат подлагани на „някакъв вид проверка за сигурност“.

Източник: thetimes    
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