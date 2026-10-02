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Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Зилис разказа за раздялата с милиардера, от когото има 4 деца

Николай Киров Николай Киров

2 октомври 2026, 20:48
Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха
Източник: Getty Images

И лон Мъск и Шивон Зилис са прекратили връзката си, съобщи тя, цитирана от „Форбс“. Двамата имат четири деца. Отношенията им бяха както лични, така и професионални, тъй като Зилис работи в Neuralink - компанията на Мъск за разработване на технологии, свързани с човешкия мозък.

Зилис разказа за раздялата в публикация в социалната мрежа X, в която описа изненадващия край на връзката им.

„Трудно е да преминеш от любов към това да се откажеш от някого за една седмица, без предупреждение, но понякога просто така се случва“, написа тя.

Въпреки раздялата Зилис говори с благодарност за времето, прекарано с Мъск. По думите ѝ тя е искала той да разбере какво е да бъдеш „дълбоко разбран, обгрижван и обичан спокойно, с постоянство и нежност“.

Илон Мъск е станал тайно баща на близнаци

Зилис свърза това и с трудностите, през които той е преминал в детството си, както и с постоянната му работа по различни проекти.

Тя описа дома им като сигурно място за Мъск, където той е можел да намери спокойствие и обич.

„Обичах да бъда това място на сигурност, спокойствие и любов“, заяви Зилис. Според нея това е било своеобразен баланс на фона на напрегнатото ежедневие на милиардера.

„Ще ми липсва много“, призна Зилис. Тя допълни, че е обичала Мъск „повече от живота“ и че той я е научил на много неща, които са променили живота ѝ. 

Именно децата са сред основните причини Зилис да гледа с благодарност на връзката им. „Толкова съм благодарна за децата ни и те правят всеки ден най-добрия ден в живота ми“, посочи тя.

Зилис изрази надежда, че въпреки края на връзката двамата ще успеят да запазят добри отношения и да бъдат добри родители на децата си. Тя призна, че преживява тежко раздялата, но каза, че продължава да се грижи дълбоко за Мъск и ще подкрепя неговото щастие.

В края на публикацията си Зилис отправи и лично послание към него: „Бог да те пази, Илон, светът има късмет, че те има.“

Тя работи с Мъск от години и заема ръководна позиция в Neuralink. Преди това е била свързана и с други негови технологични проекти.

Мъск и Зилис станаха родители на близнаци през 2021 г. Новината за децата им обаче придоби публичност през следващата година, когато съдебни документи разкриха, че тя е дала фамилията на Мъск на децата им. По-късно семейството им се разрасна с още две деца.

Отношенията между двамата до голяма степен останаха извън публичното пространство. За разлика от други връзки на Мъск, които често са били широко обсъждани, той и Зилис рядко са говорили публично за личния си живот.

Раздялата не означава край на професионалните им отношения. Зилис продължава да работи в Neuralink, където има ключова роля в развитието на компанията. Самата тя не посочва конкретна причина за края на връзката им.

Илон Мъск и Граймс са "полу-разделени"

Мъск има деца и от други свои връзки, включително от отношенията си с канадската певица Граймс. Личният му живот през последните години често е в центъра на общественото внимание заради големия му брой деца и връзките му с известни личности.

Редактор: Николай Киров
Източник: Forbes    
Илон Мъск Шивон Зилис
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