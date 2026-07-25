Италия предложи пост на Михайло Федоров след уволнението му като министър на отбраната на Украйна

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето предложи на бившия украински министър Михайло Федоров да стане негов съветник в Рим, като жест на уважение и подкрепа.

Крозето определи Федоров като ключова фигура за военните иновации в Украйна, с важен принос за развитието на дроновите технологии и модернизирането на отбраната.

Федоров беше освободен като министър на отбраната по-рано този месец, а въпреки предложенията на президента Володимир Зеленски за други длъжности, той отказа да заеме различен пост.

Министърът на отбраната на Украйна подаде оставка

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето днес каза, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия, предаде Ройтерс.

“Обадих му се ден, след неговото уволнение и му казах: “Кога искаш да дойдеш в Рим и да работиш с мен като съветник?”, заяви Крозето в публикувано днес интервю за италианския ежедневник “Република”.

Федоров с ултиматум към Зеленски: Иска да е военен министър

Запитан за отговора на Федоров, Крозето каза, че бившият украински министър е бил “трогнат“ и е приел предложението като “демонстрация на уважение и приятелство“.

Крозето оцени Федоров като двигател на военни иновации и посочи, че той е “един от онези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле”.

Федоров помогна на Украйна първо да се противопостави на руската инвазия, а след това да си възвърне инициативата, като промени практиките на бойното поле чрез нови технологии, заяви италианският министър.

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Тридесет и петгодишният бивш украински министър, смятан от привържениците си за технологично ориентиран реформатор, допринесъл за развитието на украинските способности в областта на дроновете и за реформите в отбранителния сектор, беше освободен от поста министър на отбраната по-рано този месец. Решението предизвика редките за военно време протести в Украйна.

Президентът Володимир Зеленски предложи на Федоров други постове, но той заяви, че няма да приеме нищо друго, освен досегашния си пост.