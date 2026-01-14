Свят

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Новият министър отбеляза, че неговите реформи ще се съсредоточат върху цифровизацията

14 януари 2026, 15:25
Това е новият министър на отбраната на Украйна
Източник: AP/БТА

В ърховната рада на Украйна, одобри назначаването на Михайло Федоров за министър на отбраната на страната, предаде "Укринформ".

В полза на решението гласуваха 277 депутати. Преди това назначение Федоров е бил на различни постове в правителството на Украйна, включително като министър на цифровизацията и вицепремиер.

Федоров обеща да проведе реформи за укрепване на въоръжените сили по време на критичната фаза от продължаващата вече близо четири години война в Украйна, предаде "Ройтерс".

Зеленски ще смени министъра на отбраната на Украйна

Агенцията отбелязва, че като министър на дигитализацията Федоров е изиграл ключова роля за подобряването на комуникациите между украинските военни на фронтовата линия, разполагайки терминали за сателитна интернет връзка „Старлинк“, както и при въвеждането на засилената употреба на дронове на бойното поле.

„Днес е невъзможно да се борим с нови технологии, използвайки стара организационна структура. Нуждаем се от дълбоки промени“, заяви преди гласуването самият Федоров, представяйки на депутатите план си за действие.

„Нашата цел е да променим системата: да реформираме армията, да подобрим инфраструктурата на фронтовата линия, да изкореним лъжите и корупцията и да превърнем лидерството и доверието в нова култура“, заяви той.

Новият министър  отбеляза, че неговите реформи ще се съсредоточат върху цифровизацията на въоръжените сили, увеличаването на използването на дронове и изкуствен интелект и по-широкото използване на технологиите. „Повече роботи – по-малко загуби. Повече технологии – по-малко жертви“, заключи Федоров.

Чистка на върха в отбраната на Украйна

Той зае поста си броени седмици след голям корупционен скандал в енергийния сектор, който предизвика широко обществено недоволство срещу правителството на президента Володимир Зеленски.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

