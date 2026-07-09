Нови удари по Иран разтърсиха петролните пазари, Брент поскъпна с над 1%

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Цените на петрола скочиха с над 1%, след като нови американски удари по Иран намалиха надеждите за трайно примирие и пълно възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток.

САЩ са нанесли удари по около 90 ирански военни цели, а Иран е отвърнал с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт, което засилва опасенията от нова ескалация.

Анализатори предупреждават, че геополитическото напрежение ще продължи да поддържа високи цените на петрола, като рискът от нови сътресения на пазара остава през следващите месеци.

Цените на петрола се повишиха с над 1 процент в азиатската търговия, след като САЩ нанесоха нови удари по Иран, което намали очакванията за преговори за прекратяване на войната и за пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток, съобщи Ройтерс.

През Ормузкия проток преди войната са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, посочва агенцията.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 86 цента, или 1,1 на сто, до 78,88 долара за барел.

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 85 цента, или 1,2 на сто, до 74,37 долара за барел.

И двата основни сорта петрол — Брент и американският лек суров петрол — поскъпнаха с над 1 долар в вчера, след като американските военни започнаха нови удари срещу Иран. Тогава Брент премина за кратко и нивото от 80 долара за барел.

Анализатори на Ай Ен Джи (ING), цитирани от Ройтерс, посочиха, че новите американски удари по Иран са подкрепили цените на петрола, тъй като ескалацията подкопава доверието в крехкото примирие.

النفط يرتفع 1% مع تجدد الضربات الأمريكية على إيران وتصاعد المخاوف بشأن مضيق هرمز#جريدة_لوسيل #قطر https://t.co/EK0FDn9KxA pic.twitter.com/0Rpr5XkoOr — Lusail - لوسيل (@lusailnews) July 9, 2026

Американската армия съобщи, че е осъществила удари по Иран, насочени към запазване на движението през стратегически важния Ормузки проток. Това стана часове след като президентът Доналд Тръмп заяви, че временното споразумение за прекратяване на войната е приключило.

Силите на САЩ са ударили приблизително 90 ирански военни цели, съобщи Централното командване на САЩ. Сред тях са били системи за противовъздушна отбрана, обекти за брегово наблюдение, складове за ракети и дронове, военноморски способности и военна логистична инфраструктура по иранското крайбрежие.

По-рано Иран съобщи, че е атакувал американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт в отговор на предишни американски удари по инфраструктура.

САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

Според анализатора на Ай Джи (IG) Тони Сикамор, цитиран от Ройтерс, засиленият поток от петрол през протока през последните седмици засега е приключил, като се очаква корабособствениците да възприемат по-предпазлив подход.

Ръководителят на енергийните анализи в Ди Би Ес Банк (DBS Bank) Сувро Саркар заяви, че въпреки временното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран значителните геополитически рискове остават. По думите му несигурността около конфликта вероятно ще продължи да подкрепя цените в краткосрочен план.

Саркар очаква рисковата премия, свързана с войната, да не изчезне напълно от цените на петрола през следващите няколко месеца, което според него ще доведе до продължаваща волатилност, въпреки обща низходяща траектория в средносрочен план.

Защо Ормузкият проток е от стратегическо значение

Ормузкият проток е тесен морски пролив, който свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. Разположен между Иран на север и оманския ексклав Мусандам на юг, той е един от най-важните стратегически водни пътища в света, често описван като ключова „бутилкова шийка“ (choke point) за глобалната енергийна сигурност. В най-тясната си част корабоплавателният маршрут е широк само няколко километра, което го прави изключително уязвим при геополитическо напрежение.

Икономическото значение на протока е огромно, тъй като през него преминава значителна част от световния морски пренос на суров петрол и други петролни продукти. Приблизително една пета от световното потребление на петрол се транспортира през този коридор, основно от големи производители като Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства и Кувейт. Освен това протокът е основен маршрут за износ на втечнен природен газ (ВПГ), особено от Катар, който е един от най-големите производители в света. Всяко прекъсване на корабоплаването, било то поради военен конфликт, инцидент или блокада, би довело до незабавен и рязък скок в световните цени на енергията, предизвиквайки сериозни икономически сътресения в глобален мащаб.

От военно-политическа гледна точка Ормузкият проток е постоянен източник на напрежение, главно поради географското си положение. Северният му бряг се контролира изцяло от Иран, който многократно е заплашвал да затвори или минира пролива в отговор на международни санкции или военни провокации. Подобен ход би представлявал сериозна заплаха за световната икономика. В отговор на тези рискове Съединените щати и други международни сили поддържат постоянно военноморско присъствие в региона, за да гарантират свободата на корабоплаването. Пети американски флот, базиран в Бахрейн, има за основна задача да патрулира в тези води.В историята протокът е бил сцена на множество конфликти и инциденти, включително по време на Ирано-иракската война през 80-те години на XX век (т.нар. „Танкерна война“) и по-скорошни конфронтации, свързани със задържане на търговски кораби и военни сблъсъци. Комбинацията от огромно икономическо значение и постоянен геополитически риск превръща Ормузкия проток в един от най-критичните и внимателно наблюдавани региони в света, чиято стабилност е от първостепенно значение за глобалната сигурност и просперитет.