Свят

Нови удари по Иран разтърсиха петролните пазари, Брент поскъпна с над 1%

Анализатори предупреждават, че геополитическият риск ще продължи да подкрепя високите цени през следващите месеци.

9 юли 2026, 10:00
Има ли опасност от недостиг на горива в България

Има ли опасност от недостиг на горива в България
Рискованата игра на Марин Льо Пен

Рискованата игра на Марин Льо Пен
Тайните служби препоръчали на Тръмп да напусне Турция със стария Air Force One заради напрежението с Иран

Тайните служби препоръчали на Тръмп да напусне Турция със стария Air Force One заради напрежението с Иран
Погребват Али Хаменей в свещения град Машхад

Погребват Али Хаменей в свещения град Машхад
Тръмп: Иранците се обадиха, отчаяно искат да сключат сделка

Тръмп: Иранците се обадиха, отчаяно искат да сключат сделка
Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари

Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари
„Има няколко вероятни сценария“ за опасния небостъргач в Манхатън, добавили 11 етажа към сградата

„Има няколко вероятни сценария“ за опасния небостъргач в Манхатън, добавили 11 етажа към сградата
Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е
  • Цените на петрола скочиха с над 1%, след като нови американски удари по Иран намалиха надеждите за трайно примирие и пълно възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток.
  • САЩ са нанесли удари по около 90 ирански военни цели, а Иран е отвърнал с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт, което засилва опасенията от нова ескалация.
  • Анализатори предупреждават, че геополитическото напрежение ще продължи да поддържа високи цените на петрола, като рискът от нови сътресения на пазара остава през следващите месеци.

Цените на петрола се повишиха с над 1 процент в азиатската търговия, след като САЩ нанесоха нови удари по Иран, което намали очакванията за преговори за прекратяване на войната и за пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток, съобщи Ройтерс.

През Ормузкия проток преди войната са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, посочва агенцията.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 86 цента, или 1,1 на сто, до 78,88 долара за барел.

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 85 цента, или 1,2 на сто, до 74,37 долара за барел.

И двата основни сорта петрол — Брент и американският лек суров петрол — поскъпнаха с над 1 долар в вчера, след като американските военни започнаха нови удари срещу Иран. Тогава Брент премина за кратко и нивото от 80 долара за барел.

Анализатори на Ай Ен Джи (ING), цитирани от Ройтерс, посочиха, че новите американски удари по Иран са подкрепили цените на петрола, тъй като ескалацията подкопава доверието в крехкото примирие.

Американската армия съобщи, че е осъществила удари по Иран, насочени към запазване на движението през стратегически важния Ормузки проток. Това стана часове след като президентът Доналд Тръмп заяви, че временното споразумение за прекратяване на войната е приключило.

Силите на САЩ са ударили приблизително 90 ирански военни цели, съобщи Централното командване на САЩ. Сред тях са били системи за противовъздушна отбрана, обекти за брегово наблюдение, складове за ракети и дронове, военноморски способности и военна логистична инфраструктура по иранското крайбрежие.

По-рано Иран съобщи, че е атакувал американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт в отговор на предишни американски удари по инфраструктура.

САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

Според анализатора на Ай Джи (IG) Тони Сикамор, цитиран от Ройтерс, засиленият поток от петрол през протока през последните седмици засега е приключил, като се очаква корабособствениците да възприемат по-предпазлив подход.

Ръководителят на енергийните анализи в Ди Би Ес Банк (DBS Bank) Сувро Саркар заяви, че въпреки временното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран значителните геополитически рискове остават. По думите му несигурността около конфликта вероятно ще продължи да подкрепя цените в краткосрочен план.

Саркар очаква рисковата премия, свързана с войната, да не изчезне напълно от цените на петрола през следващите няколко месеца, което според него ще доведе до продължаваща волатилност, въпреки обща низходяща траектория в средносрочен план.

  • Защо Ормузкият проток е от стратегическо значение

Ормузкият проток е тесен морски пролив, който свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. Разположен между Иран на север и оманския ексклав Мусандам на юг, той е един от най-важните стратегически водни пътища в света, често описван като ключова „бутилкова шийка“ (choke point) за глобалната енергийна сигурност. В най-тясната си част корабоплавателният маршрут е широк само няколко километра, което го прави изключително уязвим при геополитическо напрежение.

Икономическото значение на протока е огромно, тъй като през него преминава значителна част от световния морски пренос на суров петрол и други петролни продукти. Приблизително една пета от световното потребление на петрол се транспортира през този коридор, основно от големи производители като Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства и Кувейт. Освен това протокът е основен маршрут за износ на втечнен природен газ (ВПГ), особено от Катар, който е един от най-големите производители в света. Всяко прекъсване на корабоплаването, било то поради военен конфликт, инцидент или блокада, би довело до незабавен и рязък скок в световните цени на енергията, предизвиквайки сериозни икономически сътресения в глобален мащаб.

От военно-политическа гледна точка Ормузкият проток е постоянен източник на напрежение, главно поради географското си положение. Северният му бряг се контролира изцяло от Иран, който многократно е заплашвал да затвори или минира пролива в отговор на международни санкции или военни провокации. Подобен ход би представлявал сериозна заплаха за световната икономика. В отговор на тези рискове Съединените щати и други международни сили поддържат постоянно военноморско присъствие в региона, за да гарантират свободата на корабоплаването. Пети американски флот, базиран в Бахрейн, има за основна задача да патрулира в тези води.В историята протокът е бил сцена на множество конфликти и инциденти, включително по време на Ирано-иракската война през 80-те години на XX век (т.нар. „Танкерна война“) и по-скорошни конфронтации, свързани със задържане на търговски кораби и военни сблъсъци. Комбинацията от огромно икономическо значение и постоянен геополитически риск превръща Ормузкия проток в един от най-критичните и внимателно наблюдавани региони в света, чиято стабилност е от първостепенно значение за глобалната сигурност и просперитет.

Източник: БТА    
цени на петрола САЩ Иран геополитическо напрежение Ормузки проток военни удари ескалация петролен пазар Брент корабоплаване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

Почина легендарната певица Бони Тайлър

Почина легендарната певица Бони Тайлър

Водка върху скалите: Шаман предаде предупреждение за българите от духа на Перперикон

Водка върху скалите: Шаман предаде предупреждение за българите от духа на Перперикон

Хайди Клум разкри защо вече не иска да е прекалено слаба

Хайди Клум разкри защо вече не иска да е прекалено слаба

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Zenvo Aurora Tur идва с най-мощния сериен V12: 1250 „коня“, 1200Nm, без да броим и трите електромотора

Zenvo Aurora Tur идва с най-мощния сериен V12: 1250 „коня“, 1200Nm, без да броим и трите електромотора

carmarket.bg
Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари
Ексклузивно

Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари

Преди 5 часа
НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“
Ексклузивно

НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“

Преди 5 часа
Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата
Ексклузивно

Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата

Преди 6 часа
<p>176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов</p>
Ексклузивно

176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Майка роди докато спи, медиците откриха бебето под купчина одеяла

Майка роди докато спи, медиците откриха бебето под купчина одеяла

Свят Преди 2 минути

„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

Свят Преди 5 минути

Докато пожарникари са давали по 30 секунди за напускане на хотелите, болни нюйоркчани останаха без жизненоважни лекарства, а затворените бизнеси беснеят заради загубите

Новият ВСС: Изборите започват през октомври, гласуването ще е през ноември

Новият ВСС: Изборите започват през октомври, гласуването ще е през ноември

България Преди 35 минути

Прокурори, съдии и следователи ще избират представителите си поетапно, а парламентът ще попълва своята квота паралелно

<p>Заснеха кандидата за Сената на САЩ Кен Пакстън с&nbsp;любовницата&nbsp;му&nbsp;по улиците на Лондон</p>

Кой е Кен Пакстън и защо снимки с любовницата му предизвикаха скандал в САЩ

Свят Преди 46 минути

Републиканецът от Тексас е в оспорвана надпревара за място в Сената, докато минали скандали отново привличат внимание към кампанията му

Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора

Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора

България Преди 46 минути

Апелативният съд в София потвърди решението на първата инстанция, с което производството беше прекратено

<p>Безсрамни предложения: Кой ще се намести до новия премиер на Великобритания</p>

Най-безсрамните предложения за работа в екипа на Анди Бърнам: Кой ще се намести до новия премиер на Великобритания

Свят Преди 1 час

Бивши привърженици на Киър Стармър започват да подкрепят Бърнам, докато бъдещият премиер на Великобритания обмисля състава на кабинета си

"Сюреалистичен момент": Том Холанд за ролята, която преобърна живота му в епоса „Одисея“

"Сюреалистичен момент": Том Холанд за ролята, която преобърна живота му в епоса „Одисея“

Любопитно Преди 1 час

Том Холанд и Зендея превземат новия визуален шедьовър на Кристофър Нолан, заснет изцяло на IMAX лента. Вижте защо режисьорът скри Оскарите си от „Опенхаймер“ и как Ан Хатауей пречупи майчинството през законите на Древна Гърция

<p>ГЕРБ предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 16 години</p>

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години, предлага глоби до 50 хил. евро

България Преди 1 час

Текстовете предвиждат задължителна верификация на възрастта чрез дигитален портфейл, ограничения за тийнейджъри и контрол върху съдържанието

След арестите: ВиК-Бургас успокои потребителите, работата на дружеството продължава нормално

След арестите: ВиК-Бургас успокои потребителите, работата на дружеството продължава нормално

България Преди 1 час

Водоснабдяването в региона е гарантирано, а екипите на оператора работят по график въпреки текущите управленски процедури

Тръмп отново разпали спора за Гренландия: „Още не съм решил“

Тръмп отново разпали спора за Гренландия: „Още не съм решил“

Свят Преди 1 час

Американският президент коментира отношенията с Иран и отново повдигна въпроса за бъдещето на американското военно присъствие на стратегическия остров

ЦИК и омбудсманът подготвят мерки за по-лесно гласуване на хората с увреждания

ЦИК и омбудсманът подготвят мерки за по-лесно гласуване на хората с увреждания

България Преди 1 час

Обсъждат се възможности за подобряване на достъпа до изборните секции преди вота за президент и вицепрезидент

<p>Не сме тук, за да му угаждаме: Край на &bdquo;подмазването&ldquo; към Тръмп</p>

„Момчето, което викаше „Вълк“: Съюзниците в НАТО вече приемат заплахите на Тръмп с по-голямо спокойствие

Свят Преди 1 час

На срещата на върха в Анкара европейските лидери показаха, че увеличават разходите за отбрана заради собствената си сигурност, а не за да угодят на американския президент

НАП откри нарушения в една трета от проверените обекти в Созопол

НАП откри нарушения в една трета от проверените обекти в Созопол

Парите ни Преди 1 час

Приходната агенция засилва контрола по Черноморието заради касови бележки и сигнали за необосновано вдигане на цени

Калин Стоянов със сигнал до прокуратурата за "трескаво заличаване на следи" в МВР, ГДБОП и ДАНС

Калин Стоянов със сигнал до прокуратурата за "трескаво заличаване на следи" в МВР, ГДБОП и ДАНС

България Преди 2 часа

Според депутата от ДПС има риск от заличаване на електронни данни, свързани със случая, станал известен като „PNR-гейт“, а от партията настояват да получат документите, които вътрешният министър е обещал да предостави

,

Какво да ядем и пием в жегите: 3 научно доказани правила за разхлаждане

Любопитно Преди 2 часа

Учените съветват как да променим диетата си по време на големите горещини. Разберете защо протеините ни карат да се потим, кои храни са скрити източници на вода и как топлите напитки помагат на тялото да се охлади

20 евро в паспорта и още 20 в ръка: Арестуваха турски шофьор на тир, предложил подкуп на полицаи

20 евро в паспорта и още 20 в ръка: Арестуваха турски шофьор на тир, предложил подкуп на полицаи

България Преди 2 часа

Срещу него е образувано бързо производство, а той е задържан за срок до 24 часа

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Трите дъщери на Дуейн Джонсън откраднаха вниманието на премиерата на „Моана“

Edna.bg

70 години Том Ханкс: Човекът, който превърна добротата в своя най-голяма роля

Edna.bg

Ламин Ямал или как критиката гради един шампион

Gong.bg

Кой е учителят по физическо, който предизвиква Франция тази вечер

Gong.bg

Почина музикалната легенда Бони Тайлър

Nova.bg

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

Nova.bg