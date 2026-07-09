По-малко вещи. Повече преживявания с умни часовници и слушалки

Л ятото има един особен навик – да ни кара да носим по-малко. По-малко багаж, по-малко планове и по-малко време, прекарано пред екрана. Именно тогава устройствата са най-полезни, когато почти не ги усещаме. Когато часовникът ни показва маршрута, слушалките заглушават шума около нас, а телефонът спокойно остава в чантата. До края на юли A1 предлага специална селекция смартчасовници и слушалки Apple на лизинг с 0% лихва за 24 месеца с планове Unlimited , така че можете да изберете устройството, което най-добре пасва на начина ви на живот.

Apple Watch SE 3: умен помощник за всеки ден

Истинският плюс на един смартчасовник е, че много бързо спирате да мислите за него. Просто поглеждате към китката, виждате каквото ви трябва и продължавате.

Apple Watch SE 3 е създаден именно за това ежедневие. С 4 пъти по-устойчиво на напукване стъкло е готов за всички онези моменти, които започват с “Опа!”. Always-on дисплеят с яркост до 1000 нита пък остава лесен за разчитане дори под силното слънце. А стандартът за водоустойчивост до 50 метра подсказва, че няма нужда да го сваляте, ако денят ви мине покрай басейна или морето.

Независимо дали играете тенис, правите сутрешен крос или просто се движите повече през ваканцията, часовникът предлага разнообразни режими за тренировки и ви позволява да следите показателите си в реално време. Наред с това следи важни здравни метрики, помага да получите по-добра картина за съня си и изпраща известия при признаци на сънна апнея.

Apple Watch SE 3 е проектиран и с мисъл за сигурността – при нужда може да повика помощ с функции за безопасност като „Разпознаване на катастрофа“ и „Разпознаване на падане“.

Батерията издържа до 18 часа нормална употреба и до 32 часа в режим за пестене на енергия, а богатият избор от каишки и циферблати позволява лесно да го направите част от собствения си стил.

Apple Watch Ultra 3: За хората, които постоянно са в движение

Има хора, за които почивката означава преход, каране на колело по планински маршрут, гмуркане или маратон. Именно за тях е създаден Apple Watch Ultra 3. Моделът разполага с 49 мм титанов корпус от аерокосмически клас, комбиниран със сапфирен дисплей, който осигурява изключителна здравина.

Двучестотният GPS L1+L5 осигурява по-прецизна навигация, а персонализируемият Action Button позволява с едно натискане да стартирате тренировка, да маркирате сегмент или да включите фенерчето например.

Часовникът е подходящ и за любителско гмуркане до 40 метра, както и за различни водни приключения с приложението Tides и възможност за използване като водолазен компютър чрез Oceanic+

При всички тези активности няма нужда постоянно да следите процента заряд – батерията издържа до 42 часа при нормална употреба и до 72 часа в Low Power Mode, а 15 минути зареждане осигуряват до 12 часа работа.

AirPods Pro 3: по-малко шум, повече от момента

Пътуването често става по-приятно, когато просто сложите слушалките. Активното шумопотискане (ANC) намалява външните шумове, така че да се фокусирате върху музиката, подкаста или разговора си. Когато се налага да чувате какво става около вас, Transparency Mode връща околните звуци само с едно докосване.

Персонализираното пространствено аудио с динамично проследяване на движенията на главата прави филмите, сериалите и музиката по-завладяващи, а Adaptive EQ настройва звука в реално време според прилягането на слушалките.

AirPods Pro 3 надграждат ролята си и отвъд слушането. С новото проследяване на сърдечната честота те помагат да следите пулса и изгорените калории по време на тренировка – независимо дали сте на сутрешен крос, във фитнеса или просто се движите повече през деня. Управлението остава максимално интуитивно – с натискане можете да пускате или спирате музика, да приемате обаждания или да регулирате силата на звука, без да вадите телефона.

AirPods Max: когато искате да останете насаме с музиката

AirPods Max предлагат усещане, близко до това на висок клас домашна аудиосистема, но във формат, който можете да вземете навсякъде със себе си. Дизайнът около ушите създава добра изолация, а активното шумопотискане намалява външните шумове, за да се потопите по-лесно в това, което слушате.

Пространственото аудио с динамично проследяване на главата създава усещане, че сте в киносалон. За любителите на музиката Lossless Audio чрез USB-C разкрива още повече детайли от оригиналния запис.

Меките наушници от мемори пяна осигуряват комфорт при продължително носене, а батерията издържа до 20 часа с включено активно шумопотискане, като 5 минути зареждане осигуряват до час и половина работа.