Любопитно

По-малко вещи. Повече преживявания с умни часовници и слушалки

9 юли 2026, 08:00
По-малко вещи. Повече преживявания с умни часовници и слушалки
Източник: A1

Л ятото има един особен навик – да ни кара да носим по-малко. По-малко багаж, по-малко планове и по-малко време, прекарано пред екрана. Именно тогава устройствата са най-полезни, когато почти не ги усещаме. Когато часовникът ни показва маршрута, слушалките заглушават шума около нас, а телефонът спокойно остава в чантата. До края на юли A1 предлага специална селекция смартчасовници и слушалки Apple на лизинг с 0% лихва за 24 месеца с планове Unlimited, така че можете да изберете устройството, което най-добре пасва на начина ви на живот.

Apple Watch SE 3: умен помощник за всеки ден

Истинският плюс на един смартчасовник е, че много бързо спирате да мислите за него. Просто поглеждате към китката, виждате каквото ви трябва и продължавате.

Apple Watch SE 3 е създаден именно за това ежедневие. С 4 пъти по-устойчиво на напукване стъкло е готов за всички онези моменти, които започват с “Опа!”. Always-on дисплеят с яркост до 1000 нита пък остава лесен за разчитане дори под силното слънце. А стандартът за водоустойчивост до 50 метра подсказва, че няма нужда да го сваляте, ако денят ви мине покрай басейна или морето.

Независимо дали играете тенис, правите сутрешен крос или просто се движите повече през ваканцията, часовникът предлага разнообразни режими за тренировки и ви позволява да следите показателите си в реално време. Наред с това следи важни здравни метрики, помага да получите по-добра картина за съня си и изпраща известия при признаци на сънна апнея.

Apple Watch SE 3 е проектиран и с мисъл за сигурността – при нужда може да повика помощ с функции за безопасност като „Разпознаване на катастрофа“ и „Разпознаване на падане“.

Батерията издържа до 18 часа нормална употреба и до 32 часа в режим за пестене на енергия, а богатият избор от каишки и циферблати позволява лесно да го направите част от собствения си стил.

Apple Watch Ultra 3: За хората, които постоянно са в движение

Има хора, за които почивката означава преход, каране на колело по планински маршрут, гмуркане или маратон. Именно за тях е създаден Apple Watch Ultra 3. Моделът разполага с 49 мм титанов корпус от аерокосмически клас, комбиниран със сапфирен дисплей, който осигурява изключителна здравина.

Двучестотният GPS L1+L5 осигурява по-прецизна навигация, а персонализируемият Action Button позволява с едно натискане да стартирате тренировка, да маркирате сегмент или да включите фенерчето например.

Часовникът е подходящ и за любителско гмуркане до 40 метра, както и за различни водни приключения с приложението Tides и възможност за използване като водолазен компютър чрез Oceanic+

При всички тези активности няма нужда постоянно да следите процента заряд – батерията издържа до 42 часа при нормална употреба и до 72 часа в Low Power Mode, а 15 минути зареждане осигуряват до 12 часа работа.

AirPods Pro 3: по-малко шум, повече от момента

Пътуването често става по-приятно, когато просто сложите слушалките. Активното шумопотискане (ANC) намалява външните шумове, така че да се фокусирате върху музиката, подкаста или разговора си. Когато се налага да чувате какво става около вас, Transparency Mode връща околните звуци само с едно докосване.

Персонализираното пространствено аудио с динамично проследяване на движенията на главата прави филмите, сериалите и музиката по-завладяващи, а Adaptive EQ настройва звука в реално време според прилягането на слушалките.

AirPods Pro 3 надграждат ролята си и отвъд слушането. С новото проследяване на сърдечната честота те помагат да следите пулса и изгорените калории по време на тренировка – независимо дали сте на сутрешен крос, във фитнеса или просто се движите повече през деня. Управлението остава максимално интуитивно – с натискане можете да пускате или спирате музика, да приемате обаждания или да регулирате силата на звука, без да вадите телефона.

AirPods Max: когато искате да останете насаме с музиката

AirPods Max предлагат усещане, близко до това на висок клас домашна аудиосистема, но във формат, който можете да вземете навсякъде със себе си. Дизайнът около ушите създава добра изолация, а активното шумопотискане намалява външните шумове, за да се потопите по-лесно в това, което слушате.

Пространственото аудио с динамично проследяване на главата създава усещане, че сте в киносалон. За любителите на музиката Lossless Audio чрез USB-C разкрива още повече детайли от оригиналния запис.

Меките наушници от мемори пяна осигуряват комфорт при продължително носене, а батерията издържа до 20 часа с включено активно шумопотискане, като 5 минути зареждане осигуряват до час и половина работа.

От сутрешната тренировка и разходката край морето до вечерния полет или любимия плейлист преди сън, умните устройства са най-полезни, когато ви оставят да се фокусирате върху преживяването, а не върху технологията. Тези и още модели смартчасовници и слушалки на Apple можете да вземете от А1 до края на юли с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited.

Източник: A1    
Смартчасовници Apple Слушалки Apple A1 0 лихва Apple Watch SE 3 Apple Watch Ultra 3 AirPods Pro 3 AirPods Max Активно шумопотискане Проследяване на здравето
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата

Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата

НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“

НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“

25 измамени и щети за над 800 хил. евро: Съдът решава за мярката на обвиняемата за мащабните схеми с кредити

25 измамени и щети за над 800 хил. евро: Съдът решава за мярката на обвиняемата за мащабните схеми с кредити

Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари

Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Родната полиция продължава да се обзавежда с нови патрулки

Родната полиция продължава да се обзавежда с нови патрулки

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 6 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 6 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 6 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов</p>

Отбелязваме 176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов

Любопитно Преди 24 минути

Защо помним обидите на бившите си с години? Обяснението на три психологически феномена

Защо помним обидите на бившите си с години? Обяснението на три психологически феномена

Любопитно Преди 28 минути

Защо помним последната силна обида по-добре от щастливите години заедно? Науката обяснява как стресът и незавършените разговори запечатват болезнените думи в ума ни и как да спрем това ментално превъртане

.

Диетата на голмайстора: С какво се храни Ерлинг Холанд между мачовете на Мондиала

Любопитно Преди 1 час

Ерлинг Холанд изненада феновете с признанието, че обожава индийско „маслено пиле“ с хляб наан. Калорийната бомба се оказва любимото му гориво за презареждане между тежките мачове на Световното първенство

Древна ДНК разкрива нови тайни за мистериозния „Златен човек“ и възхода на скитския елит

Древна ДНК разкрива нови тайни за мистериозния „Златен човек“ и възхода на скитския елит

Любопитно Преди 1 час

Генетично изследване показва, че властта и високият социален статус при скитите са се предавали по наследство

.

Границата между живота и смъртта: Как Синдромът на Лазар пренаписва медицинските протоколи

Любопитно Преди 1 час

Какво се случва, когато сърцето забие отново, след като лекарите са констатирали смъртта? Запознайте се със Синдрома на Лазар – един от най-редките и плашещи феномени в съвременната медицина, който кара науката да преосмисли границата между живота и смъртта

Какво се случва с мозъка на човека в Космоса?

Какво се случва с мозъка на човека в Космоса?

Свят Преди 2 часа

Нови изследвания показват, че микрогравитацията променя начина, по който мозъкът обработва движенията, равновесието и усещането за тялото

Тази нощ САЩ започнаха нови удари срещу Иран

Тази нощ САЩ започнаха нови удари срещу Иран

Свят Преди 8 часа

САЩ държат Иран отговорен за неотдавнашната неоправдана агресия срещу търговски кораби и цивилни екипажи

Марта Кос поряза амбициите на Мицкоски в Северна Македония

Марта Кос поряза амбициите на Мицкоски в Северна Македония

Свят Преди 9 часа

Кос подчерта, че присъединителния процес не се базира на предварителни гаранции към държавите кандидати

Румен Радев обсъди с „Уестингхаус“ 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

Румен Радев обсъди с „Уестингхаус“ 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

България Преди 9 часа

В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл

Три спешни мисии със „Спартан“ за по-малко от 72 часа

Три спешни мисии със „Спартан“ за по-малко от 72 часа

България Преди 10 часа

Трите последователни полета подчертават ключовата роля на военната авиация при спешни медицински случаи

Тръмп смекчи тона и даде въздух на НАТО

Тръмп смекчи тона и даде въздух на НАТО

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Това беше изключително успешна среща на върха

Съдия нареди Тръмп да плати 5,8 млн. долара за сексуално посегателство над Елизабет Карол

Съдия нареди Тръмп да плати 5,8 млн. долара за сексуално посегателство над Елизабет Карол

Свят Преди 11 часа

Решението на федералния съдия Луис Каплан идва, след като Тръмп го помоли да не дава парите

Русия забрани и износа на дизел

Русия забрани и износа на дизел

Свят Преди 12 часа

Мярката има за цел да „стабилизира ситуацията“

Десислава Атанасова излезе с официална позиция за казуса с полетите

Десислава Атанасова излезе с официална позиция за казуса с полетите

България Преди 13 часа

Тя посочи, че твърденията на министър Демерджиев не са верни

Блокира ли България Сърбия за ЕС

Блокира ли България Сърбия за ЕС

Свят Преди 13 часа

Като основни причини за противопоставянето си, споменатите страни са посочили ситуацията в областта на върховенството на закона

"Демократична България" предлага закон "Магнитски"

"Демократична България" предлага закон "Магнитски"

Свят Преди 13 часа

Според ДБ заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка

Всичко от днес

От мрежата

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Родопите са още по-впечатляващи от "Върхът"

sinoptik.bg
1

Цъфнаха пясъчните лилии

sinoptik.bg

Късмет или съвпадение? Защо мозъкът ни обича да вярва в знаци

Edna.bg

Дневен хороскоп за 9 юли, четвъртък

Edna.bg

"Българският лъв" има нов победител

Gong.bg

Коментирай ЦСКА - Дери Сити на живо и подкрепи "армейците" в Лига Европа

Gong.bg

Опасност от градушки и гръмотевични бури в части от страната днес

Nova.bg

Със спуснати щори и изключен от радарите: Тайните служби смениха самолета на Тръмп на тръгване от Турция

Nova.bg