България

Калин Стоянов със сигнал до прокуратурата за "трескаво заличаване на следи" в МВР, ГДБОП и ДАНС

Според депутата от ДПС има риск от заличаване на електронни данни, свързани със случая, станал известен като „PNR-гейт“, а от партията настояват да получат документите, които вътрешният министър е обещал да предостави

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 10:41
Калин Стоянов със сигнал до прокуратурата за "трескаво заличаване на следи" в МВР, ГДБОП и ДАНС
Източник: БГНЕС

Д епутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка със случая, станал известен като „PNR-гейт“.

В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС. По думите му делегацията провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства.

  • Какво се посочва в сигнала

Според Калин Стоянов до него е достигнала информация, че през последните дни в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) се извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR (Passenger Name Record).

Той твърди още, че разполага с информация, според която на служители, имащи отношение към случая, е било разпоредено да не коментират темата, както и да бъдат заличени логове, журнали и други системни следи, свързани с достъпа до PNR системата и съпътстващите информационни масиви.

В сигнала си до прокуратурата Стоянов заявява, че според него съществува риск да бъдат унищожени доказателства, които биха могли да имат значение за евентуално разследване и за установяване на отговорните лица.

  • Коментар за действията на вътрешния министър

В публикацията си народният представител свързва изложените твърдения и с поведението на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев след проведеното изслушване по темата в Народното събрание.

Според Стоянов министърът не е предоставил документите, които е заявил, че ще представи в подкрепа на изнесената от него информация.

  • ДПС поиска документите от МВР

Темата беше поставена и по време на пленарното заседание на Народното събрание от депутата от ДПС Хамид Хамид.

От парламентарната трибуна той отправи искане към председателя на Народното събрание Михаела Доцова за съдействие, за да бъдат предоставени документите, свързани с информацията, изнесена от министър Демерджиев относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

По думите на Хамид, по време на изслушването си вътрешният министър е поел ангажимент да предостави всички документи, на които основава твърденията си, но към момента това не е направено.

Народният представител заяви още, че според него част от информацията, представена от министъра, е била поставена под съмнение от официални данни, получени от турските власти.

„Поискахме документите, на които министърът се позоваваше, но до този момент не сме получили нищо. Имаме опасения, че междувременно се предприемат действия по отношение на тези документи“, заяви Хамид от парламентарната трибуна.

Към момента няма официална информация от прокуратурата дали по сигнала на Калин Стоянов е образувана проверка. Не е постъпила и публична позиция от Министерството на вътрешните работи по изложените в сигнала твърдения.

Редактор: Василена Василева
Калин Стоянов ДПС PNR-гейт Сигнал до прокуратурата МВР Иван Демерджиев Злоупотреба с данни Унищожаване на доказателства Делян Пеевски Хамид Хамид
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

Почина легендарната певица Бони Тайлър

Почина легендарната певица Бони Тайлър

Водка върху скалите: Шаман предаде предупреждение за българите от духа на Перперикон

Водка върху скалите: Шаман предаде предупреждение за българите от духа на Перперикон

Хайди Клум разкри защо вече не иска да е прекалено слаба

Хайди Клум разкри защо вече не иска да е прекалено слаба

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Zenvo Aurora Tur идва с най-мощния сериен V12: 1250 „коня“, 1200Nm, без да броим и трите електромотора

Zenvo Aurora Tur идва с най-мощния сериен V12: 1250 „коня“, 1200Nm, без да броим и трите електромотора

carmarket.bg
Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари
Ексклузивно

Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари

Преди 5 часа
НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“
Ексклузивно

НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“

Преди 4 часа
Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата
Ексклузивно

Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата

Преди 6 часа
<p>176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов</p>
Ексклузивно

176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

Свят Преди 2 минути

Докато пожарникари са давали по 30 секунди за напускане на хотелите, болни нюйоркчани останаха без жизненоважни лекарства, а затворените бизнеси беснеят заради загубите

Голям пожар изпепели фабрика край Атина, има тежко пострадали

Голям пожар изпепели фабрика край Атина, има тежко пострадали

Свят Преди 5 минути

Огънят унищожи предприятие за рециклиране, а властите предупредиха за опасност от експлозия заради цистерна с пропан

<p>Заснеха кандидата за Сената на САЩ Кен Пакстън с&nbsp;любовницата&nbsp;му&nbsp;по улиците на Лондон</p>

Кой е Кен Пакстън и защо снимки с любовницата му предизвикаха скандал в САЩ

Свят Преди 43 минути

Републиканецът от Тексас е в оспорвана надпревара за място в Сената, докато минали скандали отново привличат внимание към кампанията му

Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора

Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора

България Преди 43 минути

Апелативният съд в София потвърди решението на първата инстанция, с което производството беше прекратено

<p>Безсрамни предложения: Кой ще се намести до новия премиер на Великобритания</p>

Най-безсрамните предложения за работа в екипа на Анди Бърнам: Кой ще се намести до новия премиер на Великобритания

Свят Преди 1 час

Бивши привърженици на Киър Стармър започват да подкрепят Бърнам, докато бъдещият премиер на Великобритания обмисля състава на кабинета си

"Сюреалистичен момент": Том Холанд за ролята, която преобърна живота му в епоса „Одисея“

"Сюреалистичен момент": Том Холанд за ролята, която преобърна живота му в епоса „Одисея“

Любопитно Преди 1 час

Том Холанд и Зендея превземат новия визуален шедьовър на Кристофър Нолан, заснет изцяло на IMAX лента. Вижте защо режисьорът скри Оскарите си от „Опенхаймер“ и как Ан Хатауей пречупи майчинството през законите на Древна Гърция

<p>ГЕРБ предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 16 години</p>

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години, предлага глоби до 50 хил. евро

България Преди 1 час

Текстовете предвиждат задължителна верификация на възрастта чрез дигитален портфейл, ограничения за тийнейджъри и контрол върху съдържанието

След арестите: ВиК-Бургас успокои потребителите, работата на дружеството продължава нормално

След арестите: ВиК-Бургас успокои потребителите, работата на дружеството продължава нормално

България Преди 1 час

Водоснабдяването в региона е гарантирано, а екипите на оператора работят по график въпреки текущите управленски процедури

Има ли опасност от недостиг на горива в България

Има ли опасност от недостиг на горива в България

Парите ни Преди 1 час

Според експерт пазарът е задоволен, а рафинерията има осигурени доставки поне до средата на септември

Рискованата игра на Марин Льо Пен

Рискованата игра на Марин Льо Пен

Свят Преди 1 час

Лидерката на „Национален сбор“ обяви четвъртата си президентска кампания въпреки условната присъда и домашния арест. Льо Пен залага всичко на карта с надеждата, че обжалването ще забави решението на съда и тя ще спечели изборите

Тръмп отново разпали спора за Гренландия: „Още не съм решил“

Тръмп отново разпали спора за Гренландия: „Още не съм решил“

Свят Преди 1 час

Американският президент коментира отношенията с Иран и отново повдигна въпроса за бъдещето на американското военно присъствие на стратегическия остров

ЦИК и омбудсманът подготвят мерки за по-лесно гласуване на хората с увреждания

ЦИК и омбудсманът подготвят мерки за по-лесно гласуване на хората с увреждания

България Преди 1 час

Обсъждат се възможности за подобряване на достъпа до изборните секции преди вота за президент и вицепрезидент

<p>Не сме тук, за да му угаждаме: Край на &bdquo;подмазването&ldquo; към Тръмп</p>

„Момчето, което викаше „Вълк“: Съюзниците в НАТО вече приемат заплахите на Тръмп с по-голямо спокойствие

Свят Преди 1 час

На срещата на върха в Анкара европейските лидери показаха, че увеличават разходите за отбрана заради собствената си сигурност, а не за да угодят на американския президент

20 евро в паспорта и още 20 в ръка: Арестуваха турски шофьор на тир, предложил подкуп на полицаи

20 евро в паспорта и още 20 в ръка: Арестуваха турски шофьор на тир, предложил подкуп на полицаи

България Преди 2 часа

Срещу него е образувано бързо производство, а той е задържан за срок до 24 часа

Ердоган: Турция очаква възобновяване на процеса за присъединяване към ЕС

Ердоган: Турция очаква възобновяване на процеса за присъединяване към ЕС

Свят Преди 2 часа

"Трябва да бъдат включени съответните механизми и да бъдат започнати необходимите срещи", посочва държавният глава

<p>Експлозии разтърсиха Милано, черен дим покри северната част на града</p>

Експлозии и голям пожар в Милано - властите издадоха предупреждение към жителите

Свят Преди 2 часа

Десетки пожарникари се борят с мащабния пожар, а жителите са призовани да останат по домовете си

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

70 години Том Ханкс: Човекът, който превърна добротата в своя най-голяма роля

Edna.bg

Отиде си поетесата Надежда Захариева

Edna.bg

Кой е учителят по физическо, който предизвиква Франция тази вечер

Gong.bg

Колина защити съдийската почтеност на Мондиал 2026

Gong.bg

Почина музикалната легенда Бони Тайлър

Nova.bg

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

Nova.bg