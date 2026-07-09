Калин Стоянов със сигнал до прокуратурата за "трескаво заличаване на следи" в МВР, ГДБОП и ДАНС

Д епутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка със случая, станал известен като „PNR-гейт“.

В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС. По думите му делегацията провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства.

Какво се посочва в сигнала

Според Калин Стоянов до него е достигнала информация, че през последните дни в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) се извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR (Passenger Name Record).

Той твърди още, че разполага с информация, според която на служители, имащи отношение към случая, е било разпоредено да не коментират темата, както и да бъдат заличени логове, журнали и други системни следи, свързани с достъпа до PNR системата и съпътстващите информационни масиви.

В сигнала си до прокуратурата Стоянов заявява, че според него съществува риск да бъдат унищожени доказателства, които биха могли да имат значение за евентуално разследване и за установяване на отговорните лица.

Коментар за действията на вътрешния министър

В публикацията си народният представител свързва изложените твърдения и с поведението на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев след проведеното изслушване по темата в Народното събрание.

Според Стоянов министърът не е предоставил документите, които е заявил, че ще представи в подкрепа на изнесената от него информация.

ДПС поиска документите от МВР

Темата беше поставена и по време на пленарното заседание на Народното събрание от депутата от ДПС Хамид Хамид.

От парламентарната трибуна той отправи искане към председателя на Народното събрание Михаела Доцова за съдействие, за да бъдат предоставени документите, свързани с информацията, изнесена от министър Демерджиев относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

По думите на Хамид, по време на изслушването си вътрешният министър е поел ангажимент да предостави всички документи, на които основава твърденията си, но към момента това не е направено.

Народният представител заяви още, че според него част от информацията, представена от министъра, е била поставена под съмнение от официални данни, получени от турските власти.

„Поискахме документите, на които министърът се позоваваше, но до този момент не сме получили нищо. Имаме опасения, че междувременно се предприемат действия по отношение на тези документи“, заяви Хамид от парламентарната трибуна.

Към момента няма официална информация от прокуратурата дали по сигнала на Калин Стоянов е образувана проверка. Не е постъпила и публична позиция от Министерството на вътрешните работи по изложените в сигнала твърдения.