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Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

На срещата на върха на НАТО в Анкара американският президент сравни Техеран с рак, който трябва да бъде изрязан, след поредица от взаимни военни удари в Близкия изток

Обновена преди 28 минути / 8 юли 2026, 11:41
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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него Меморандумът за разбирателство с Иран „е приключил“ след поредица от удари в региона.

„Да си имаш работа с тях е губене на време“, каза Тръмп на срещата на върха на НАТО.

Изказванията му дойдоха на фона на рязката ескалация в Близкия изток, след като Съединените щати нанесоха мащабни удари по ирански цели в отговор на нападенията срещу търговски кораби в Ормузкия проток, а Техеран отвърна с атаки срещу американски бази в Персийския залив.

Иран обеща „разгромяващ отговор“: Ракети над Кувейт и Бахрейн след ударите на САЩ

Това е най-ясният знак досега, че споразумението на Тръмп на практика се е провалило. Последните коментари на американския президент дойдоха, след като Корпусът на пазителите на ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт в отговор на ударите на САЩ срещу Иран.

Тръмп нападна остро Иран, наричайки ги „зли, болни хора“, докато временното му споразумение с Техеран изглежда пред прага на колапс.

Говорейки в началото на срещата на върха на НАТО в Турция, Тръмп нарече страната „мръсни играчи“ заради атаките срещу търговски кораби в Ормузкия пролив, които нарушават примирието.

Тръмп заяви, че САЩ си губят времето в разговори с Иран, и изрази желание „да си вършим работата“, вместо да се опитват да водят дипломация.

„Трябва да се отървем от техния рак, от техния рак“, каза той.

Доналд Тръмп: Иран иска да преговаря, но казах, че e твърде късно

„И знаете ли какво се прави? Ракът трябва да се изреже рано. И аз точно така смятам“, заяви Тръмп.

Според него Вашингтон е предложил ясно споразумение, основано на принципа Иран никога да не се сдобие с ядрено оръжие.

„Всички се съгласиха - никакво ядрено оръжие. Сключваме сделка, а после те излизат пред медиите и казват, че никога не сме говорили за това. Нещо не е наред с тях. Те са луди“, продължи Тръмп.

Той добави, че ще разговаря със специалния пратеник Стив Уиткоф и със своя зет Джаред Къшнър, които водят контактите с Техеран, но подчерта, че инициативата вече трябва да дойде от иранска страна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредица от остри изявления по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, като разкритикува Алианса, обяви, че примирието с Иран е окончателно приключило, отново настоя Гренландия да бъде поставена под американски контрол и заплаши Испания с търговски мерки заради разходите ѝ за отбрана.

„Много съм разочарован от НАТО. Не съм доволен от Алианса заради това, което направи по въпроса с Гренландия, и не съм доволен, защото не искаха да ни помогнат срещу държавата, която е най-големият спонсор на тероризма - Иран. Те не пожелаха да ни помогнат“, заяви Тръмп пред журналисти по време на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Американският президент за пореден път настоя, че автономната датска територия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, предаде АФП.

„Гренландия е голям проблем за нас. Тя е много важна за Съединените щати, но не е важна за Дания. Нуждаем се от нея за защитата на света, а не само на САЩ. Това не помага на Дания, а на нас“, каза Тръмп.

Думите му идват въпреки категоричния отказ на Копенхаген. По-рано датският премиер Мете Фредериксен отново заяви, че „Гренландия не е и никога няма да бъде за продан“ и призова съюзниците в НАТО да уважават суверенитета на Кралство Дания.

Тръмп отправи критики и към Испания, която нарече „безнадежден случай“, обвинявайки Мадрид, че не изпълнява ангажиментите си за увеличаване на разходите за отбрана.

„Ще прекратим всякакви търговски отношения с Испания“, заяви той.

До него генералният секретар на НАТО Марк Рюте защити Испания, като подчерта, че страната е направила „голяма крачка“ през последната година по отношение на увеличаването на военните си разходи.

Острите изявления на Тръмп и новата военна ескалация предизвикаха незабавна реакция на световните пазари.

Цената на международния сорт Брент се повиши с 5,3% до 78,09 долара за барел, а американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 5,4% до 74,23 долара за барел.

Пазарите реагираха на опасенията, че конфликтът може да засегне корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол.

Изявленията на американския президент затвърдиха впечатлението, че дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран са навлезли в задънена улица, докато напрежението в Близкия изток продължава да нараства и остава една от основните теми на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Конфликтът между САЩ и Иран навлезе в нова опасна фаза. След последната серия американски въздушни удари по ирански военни цели Техеран отправи остро предупреждение, че ще последва „разгромяващ отговор“, а Кувейт и Бахрейн съобщиха за ракетни атаки срещу тяхна територия.

Върховното съвместно военно командване на Иран – Централният щаб „Хатам ал Анбия“, определи американските удари в Южен Иран като „явна агресия“ и заяви, че иранските въоръжени сили ще отговорят решително.

В официално изявление командването подчерта, че Иран няма да допусне външна намеса в управлението на Ормузкия проток – един от най-важните морски коридори за световната търговия с петрол. От Техеран настояват, че единственият безопасен маршрут за преминаване на търговски кораби и петролни танкери през протока е този, определен от иранските власти.

Ракети над Кувейт и Бахрейн

Междувременно Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са били активирани за прехващане на ракети след американските удари срещу Иран. Почти по същото време Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетна атака.

Засега няма информация за жертви или материални щети в нито една от двете държави.

Това не е първият случай, в който Кувейт и Бахрейн се оказват въвлечени в напрежението между Вашингтон и Техеран. И двете страни вече бяха засегнати от предишни размени на удари, които поставиха под сериозно изпитание постигнатото временно споразумение за прекратяване на военните действия.

Нов удар по Иран и петролния износ

Ескалацията започна, след като американските въоръжени сили нанесоха нова серия удари по ирански военни обекти и инфраструктура. Успоредно с това Вашингтон отмени лиценза, който позволяваше на Иран да изнася петрол.

Според американските власти действията са предприети, след като три петролни танкера бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток – стратегически морски маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

Техеран: „Ерата на тормоза приключи“

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини САЩ, че многократно нарушават меморандума за разбирателство между двете страни.

Според него нарушенията включват американските въздушни удари, възстановяването на ограниченията върху иранския петролен износ, заплахите за нови военни действия, оспорването на иранските мерки за контрол в Ормузкия проток, както и продължаващите израелски операции в Ливан.

„Ерата на тормоза и изнудването приключи. Ние не се предаваме“, заяви Галибаф в публикация в социалната мрежа X.

Източник: CNN/БТА, Владимир Арангелов/БГНЕС        
Конфликт САЩ-Иран Доналд Тръмп Ормузки проток Ракетни удари Провал на споразумение
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