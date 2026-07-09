България

Трета спасителна мисия за три дни: „Спартан“ отново излита, за да спаси живота на българско дете

Военният самолет ще транспортира до Рим дете, нуждаещо се от чернодробна трансплантация, след като вече откара две деца за лечение в Германия

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 07:24
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В оеннотранспортният самолет C-27J „Спартан“ на Военновъздушните сили ще изпълни трета поредна животоспасяваща мисия само в рамките на три дни. В четвъртък самолетът отново излита от България, този път към Италия, за да даде шанс за живот на българско дете, нуждаещо се от спешна трансплантация.

Три спешни мисии със „Спартан“ за по-малко от 72 часа

Крайната дестинация на полета е Рим. На борда, заедно с екипажа на Военновъздушните сили и медицински специалисти от няколко български болници, ще пътува дете с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции. Надеждата на лекарите и семейството е в успешна чернодробна трансплантация в италианска клиника.

Само през последните два дни „Спартан“ вече изпълни още две подобни мисии. С военния самолет две български деца – на 12 и 16 години – бяха транспортирани до Германия, където очакват намирането на съвместим донор и извършването на животоспасяващи трансплантации.

По спешност: "Спартан" транспортира 13-годишно дете от България до Германия

  • Когато всяка минута е решаваща

Подобни полети се организират при спешни медицински случаи, когато състоянието на пациента не позволява използването на редовни граждански полети или когато времето е решаващ фактор за успешното лечение.

Военнотранспортният самолет C-27J „Спартан“ е оборудван така, че да може да превозва пациенти под постоянно лекарско наблюдение. По време на подобни мисии на борда пътуват специализирани медицински екипи и необходимата апаратура, които осигуряват непрекъснати грижи до пристигането в лечебното заведение.

"Спартан" превози дете, нуждаещо се от спешна трансплантация

  • Надежда отвъд границите

През последните години самолетите на Военновъздушните сили многократно са изпълнявали хуманитарни и медицински мисии, транспортирайки пациенти до специализирани клиники в Европа. Най-често става въпрос за деца и възрастни, нуждаещи се от спешни трансплантации или високоспециализирано лечение, което не може да бъде извършено в България.

Редактор: Василена Василева
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