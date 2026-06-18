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След споразумението с Иран: Танкери с петрол и газ отново плават през Ормузкия проток

САЩ заявиха, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в рамките на няколко дни, след като в неделя беше обявено споразумение с Иран

18 юни 2026, 14:22
След споразумението с Иран: Танкери с петрол и газ отново плават през Ормузкия проток
Източник: iStock

Ф ренският танкер за втечнен природен газ (LNG) Mraikh е напуснал Персийския залив през Ормузкия проток, показват данни на платформата за проследяване на кораби MarineTraffic. Това е първият LNG танкер, преминал по маршрута след началото на конфликта с Иран.

Корабът плава под френски флаг и е собственост на базирано в Нант подразделение на норвежката компания Knutsen OAS Shipping.

Според платформата на аналитичната компания Kpler, която следи товарните превози по море, танкерът е превозвал 76 535 тона втечнен природен газ, натоварени в Рас Лафан, Катар. Крайната му дестинация е пристанище Касим в Пакистан, предаде АФП.

По-рано днес три супертанкера под саудитски флаг с шест милиона барела суров петрол на борда преминаха през Ормузкия проток часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа споразумение с Иран за прекратяване на конфликта, показаха днес данни за проследяване на кораби, предаде Ройтерс.

Саудитска Арабия използва главно пристанищния си терминал Янбу в Червено море за превоз на петрол поради конфликта, който започна на 28 февруари и който прекъсна отпътуването на танкери със стотици милиона барела петрол от пристанищата на производители в Персийския залив през Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.

Съединените щати заявиха, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в рамките на няколко дни, след като в неделя беше обявено споразумение с Иран за прекратяване на продължилия три месеца и половина конфликт.

Конфликтът в региона на Персийския залив през 2026 г. започна официално на 28 февруари с началото на масирани американско-израелски военни удари срещу ирански цели. Последвалият отговор на Техеран се фокусира върху установяването на практически контрол над Ормузкия проток — най-важната артерия за световния енергиен износ.

През март 2026 г. ситуацията ескалира до състояние на де факто блокада. Иранските въоръжени сили, действайки под командването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), въведоха строг режим на преминаване. В този период бяха регистрирани поредица от инциденти, включително спирането на множество петролни танкери и товарни кораби, които се опитваха да преминат без предварителна координация с иранските власти. Техеран дори заплаши с обстрел всяко плавателно средство, което наруши новите регулации, а официални източници потвърдиха, че протокът е бил миниран.

В отговор на блокадата, през април 2026 г., Съединените щати обявиха въвеждането на пълна военноморска блокада на Ормузкия проток, целяща да неутрализира иранския натиск. Паралелно с това започнаха интензивни дипломатически усилия, които доведоха до частични пробиви. През април, в съответствие с временно примирие, иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че протокът ще бъде отворен за търговски кораби по строго определени координирани маршрути. Въпреки това, президентът на САЩ Доналд Тръмп постави ултиматум, подчертавайки, че американската военноморска блокада ще остане в сила до пълното финализиране на двустранното споразумение.

 

Източник: БГНЕС, БТА    
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