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„Евакуация! Всички вън!“: Хаосът около опасния небостъргач в Ню Йорк продължава, стотици са без подслон

Огромна „замразена зона“ около поддаваща сграда в Манхатън остави стотици на улицата без яснота кога ще се приберат

8 юли 2026, 10:49
„Евакуация! Всички вън!“: Хаосът около опасния небостъргач в Ню Йорк продължава, стотици са без подслон
Източник: Getty Images

Ж ители, служители и туристи в Мидтаун, Ню Йорк, панически напуснаха домовете и офисите си във вторник, след като конструкцията на съседен небостъргач поддаде. В момента никой няма представа кога евакуираните ще могат да се завърнат в отцепената зона около обекта.

Девет сгради бяха спешно изпразнени малко след 8:00 ч. сутринта, когато ключови носещи колони започнаха да се огъват в 37-етажната бивша централа на „Пфайзер“ (Pfizer) на Източна 42-ра улица, която в момента се реконструира. От кметството отказват да посочат кога хората ще могат да се приберат.

Източник: Getty Images

„Евакуация! Всички вън!“, крещял по мегафона служител в хотел „Уестин“ сутринта, принуждавайки гости и персонал да бягат. Вечерта хотелът изпрати имейл до клиентите си, че рискът за безопасността остава висок и заповедта за евакуация няма да бъде отменена скоро. На хората бе позволено да влязат за кратко по стаите си, но само за да приберат личния си багаж.

Снимки от хаоса в Манхатън: Опасният небостъргач остави стотици на улицата
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небостъргач евакуация манхатън ню йорк
небостъргач евакуация манхатън ню йорк
небостъргач евакуация манхатън ню йорк
небостъргач евакуация манхатън ню йорк

Сред засегнатите са трима туристи от Северна Каролина, дошли в Ню Йорк преди океански круиз, които в момента са останали без подслон. 22-годишната Али, която се нанесла в апартамент в района само преди два дни, също е била принудена да си тръгне с багаж и чанта с хранителни стоки в ръце.

Евакуираха район в Манхатън заради опасност от срутване на небостъргач (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Пожарникарите казаха, че може да минат около две седмици, преди да ни пуснат обратно – силно се надявам това да е просто прекалено предпазлива оценка“, споделя тя.

Лекарят Стефан Митра се прибрал след 24-часова смяна в неврохирургията в Бронкс, но заварил блокадата. „В най-лошия случай ще трябва да си намеря хотел. Нямам друг избор, не мога да чакам вечно на улицата“, казва той.

Източник: Getty Images

Строителен работник от опасната сграда разказва, че е бил на четвъртия етаж, когато управителят на обекта спешно наредил по радиостанцията на всички веднага да напуснат. „Той говореше бързо: „Има проблем, излизайте веднага, трябва да напуснете сградата“, и махаше с ръце. Знаех, че не е за добро“, казва той.

Администрацията на кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани съобщи следобед, че екип от експерти е влязъл в сградата: „Установихме, че изпълнителите на обекта могат да започнат поставянето на временно укрепване за стабилизиране на конструкцията. Това спешно укрепване е мярка за сигурност, като допълнителните дейности по стабилизиране ще продължат през нощта и в следващите дни“.

Източник: Getty Images

Това обаче не успокоява евакуираните. Карлос Мендес от Сао Пауло, Бразилия, дошъл по бизнес, споделя, че всички хотели наблизо са или прекалено скъпи, или вече резервирани. „Фрустриращо е, защото разбираш, че се грижат за безопасността, но в същото време стоиш на улицата без реални отговори къде ще спиш тази вечер и дали изобщо ще си върнеш куфара“, казва Мендес.

Източник: Getty Images

Сред евакуираните бяха и служителите в консулството на Израел в Ню Йорк. „Целият състав на консулството е евакуиран безопасно. Наредих на екипа да намери алтернативни варианти за бързо възобновяване на работата“, заяви генералният консул Офир Акунис.

Източник: The Post    
Евакуация Ню Йорк Небостъргач Строителен проблем Мидтаун
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