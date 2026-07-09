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Необичаен подарък от Ердоган: Фон дер Лайен и Антониу Коста получиха луксозни пистолети

Случаят привлече внимание заради строгите правила на европейските институции относно приемането на скъпи подаръци

9 юли 2026, 09:31
Необичаен подарък от Ердоган: Фон дер Лайен и Антониу Коста получиха луксозни пистолети
Източник: БТА

В исши европейски лидери, участващи в срещата на върха на НАТО в Анкара, получиха луксозни, гравирани пистолети и боеприпаси като подарък при напускане. Оръжията бяха връчени от турския президент Реджеп Тайип Ердоган на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на председателя на Европейския съвет Антониу Коста, потвърдиха двама европейски представители пред POLITICO.

Според представител на Европейския съвет екипът за сигурност на Коста е приел оръжието за проверка. То ще бъде транспортирано до Белгия съгласно местните процедури и съхранено според изискванията на Генералния секретариат на Съвета. Не е ясно какви действия ще предприеме екипът на Фон дер Лайен.

Очаква се церемониалните пистолети да нарушават строгите правила за стойността на подаръците, което прави личното им задържане от лидерите невъзможно. Други представители, като напускащия британски премиер Кийр Стърмър и нидерландския премиер Роб Йетен, вече обявиха, че ще оставят подарените им оръжия в Турция, за да бъдат обезвредени, вместо да ги внасят в държавите си

Източник: БГНЕС    
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