Свят

„Има няколко вероятни сценария“ за опасния небостъргач в Манхатън, добавили 11 етажа към сградата

Носещите колони на бившата централа на Pfizer издържат едва една трета от товара си, а укрепването им е толкова рисковано, че се налага частично събаряне на конструкцията

8 юли 2026, 15:03
Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е
„Евакуация! Всички вън!“: Хаосът около опасния небостъргач в Ню Йорк продължава, стотици са без подслон

„Евакуация! Всички вън!“: Хаосът около опасния небостъргач в Ню Йорк продължава, стотици са без подслон
Втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара: Очаква се среща между Тръмп и Зеленски

Втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара: Очаква се среща между Тръмп и Зеленски
Иран обеща „разгромяващ отговор“: Ракети над Кувейт и Бахрейн след ударите на САЩ

Иран обеща „разгромяващ отговор“: Ракети над Кувейт и Бахрейн след ударите на САЩ
Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток

Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток
Унгарската телевизия спря новините: Извинете, че ви лъжем!

Унгарската телевизия спря новините: Извинете, че ви лъжем!
Найджъл Фараж подаде оставка като депутат

Найджъл Фараж подаде оставка като депутат
Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид

Принц Хари загуби делото срещу британски таблоид

Н ебостъргачът в Ню Йорк, чиито основи поддадоха опасно във вторник, ще трябва да бъде частично съборен – въпреки че стабилизирането му дори само за да се направи опит за тази рискована стъпка, може да се окаже изключително мъчително, казаха експерти пред The Post.

37-етажната бивша централа на „Пфайзер“ (Pfizer) на Източна 42-ра улица №235, близо до Второ авеню, първо ще трябва да бъде стабилизирана възможно най-скоро, за да се предотврати евентуално локално срутване, заявиха те.

Източник: Getty Images

Без намеса тя представлява „значителна опасност“ и „може да се срути“, каза Роналд Хамбургер, строителен инженер с петдесетгодишен опит, който е бил част от федералния екип, разследвал катастрофата на Световния търговски център.

Властите в Ню Йорк отцепиха улици около небостъргач в Манхатън заради опасност от срутване

Той отбеляза, че поддалите колони на няколко от етажите на намиращата се в строеж сграда в момента издържат едва около една трета от товара, за който са проектирани, което оставя останалите здрави греди и колони „под огромно напрежение“.

Източник: Getty Images

Инженерите ще трябва да монтират скоби на колоните на етажа под компрометираните колони, за да нивелират отново конструкцията и да облекчат натоварването върху здравата инфраструктура, каза той.

Работниците ще трябва също така да подменят поддалите колони – макар че стабилизирането може да се извърши едва след като експертите оценят безопасността на сградата, както и проекта на новите колони.

„Това трябва да стане бързо, но не може да стане веднага“, каза той.

Евакуираха район в Манхатън заради опасност от срутване на небостъргач (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Инженерите ще трябва да влязат вътре и да оценят докъде точно са стигнали щетите. Трябва да е възможно ремонтът да се извърши в рамките на една седмица, като първо се стабилизира, а след това се премине към конструктивното възстановяване“, допълни той.

Източник: Getty Images

Но Емили Гулиелмо, строителен инженер и директор в Martin/Martin, отбеляза, че дори само влизането на инженери в сградата за стабилизирането ѝ ще се окаже рисковано начинание.

„Ако е възможно, за да се ограничат по-нататъшните притеснения за безопасността на живота и евакуацията, най-бързото решение е да се опитаме да поставим временно укрепване и подпори там“, каза тя и добави, че това ще бъде „балансиране“ между това дали персоналът може безопасно да влезе вътре, за да постави опори, „или ситуацията е просто прекалено рискована“.

Строителните инженери ще определят дали е безопасно да се влезе в сградата, като инспектират състоянието ѝ в сравнение с оригиналните чертежи, за да разберат как е била построена – и да определят какво, ако въобще има нещо, са направили екипите, което може да е задействало дестабилизацията, казаха експерти.

И двамата експерти отбелязаха, че сградата „определено“ ще изисква поне частично събаряне, преди да може да започне възстановяването.

Източник: Getty Images

„Изображенията, които видяхме, показват... поддала колона, виждат се пукнатини, виждат се провиснали подове – това по принцип са повреди, които са необратими“, обясни Гулиелмо.

„Не е като просто да повдигнем нагоре напукан под и той да запази капацитета си, така че абсолютно ще има премахване и подмяна на някои от тези елементи“, казва Гулиелмо.

Проектът за преустройство на небостъргача от търговска в жилищна сграда – планиран в момента като най-големия по рода си в Ню Йорк с около 1600 апартамента – беше изпразнен от строители във вторник, когато паникьосани работници забелязаха две неизправни носещи греди да се огъват и да започват да поддават на 21-вия и 22-рия етаж, според информация от полицията (NYPD) и пожарната (FDNY).

Девет градски пресечки бяха бързо отцепени и затворени в „замразена зона“ по време на драматичните събития.

По това време в сградата са се намирали само строителни работници, които са успели да излязат безопасно, и няма съобщения за пострадали.

Според преглед на The Post на документите на Департамента по сградите, сигнали на телефон 911 и множество съдебни дела, заведени от бивши работници, уплахата от вторник не е първи случай, в който кулата е била маркирана за проблеми с безопасността.

На строителната площадка са съставени седем нарушения между юли и декември 2025 г., довели до глоби на обща стойност над 32 000 долара, показват архивите на ведомството.

„Това повдига известни безпокойства“, каза Хамбургер, попитан за нарушенията.

Проблемът с нестабилността, установен във вторник, изглежда произтича от текущото строителство, включващо добавянето на 11 етажа към сградата, казаха източници пред The Post.

„Има няколко вероятни сценария“, каза Хамбургер относно причината за дестабилизацията, включително потенциално претоварени колони от непредвиден товар, поставен някъде над 21-вия етаж.

Друг сценарий включва възможността строителните екипи да са повредили или премахнали жизненоважни компоненти на сградата, които са осигурявали опора на поддалите колони.

Снимки от хаоса в Манхатън: Опасният небостъргач остави стотици на улицата
30 снимки
небостъргач евакуация манхатън ню йорк
небостъргач евакуация манхатън ню йорк
небостъргач евакуация манхатън ню йорк
небостъргач евакуация манхатън ню йорк

„Трудно е да се постави диагноза в този момент, но е много вероятно върху тази колона да са били стоварени по-големи тежести, отколкото е било предвидено тя да издържи“, каза Гулиелмо и добавя: „Възможно е размерът на елемента да е грешен, било то по проект или при изпълнението“.

„Често, когато се случи нещо толкова катастрофално, това е комбинация от най-различни фактори“, продължи тя.

„Понякога проблемът не се проявява веднага. Той излиза наяве чак когато се издигне достатъчна част от сградата или се добавят достатъчно товари“, казва тя.

Небостъргач Ню Йорк Конструктивна нестабилност Частично събаряне Строителни нарушения Опасност от срутване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Румен Радев с важен разговор със Зеленски в Анкара

Румен Радев с важен разговор със Зеленски в Анкара

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Съдът постанови отнемането на 1548 кв. м в Баба Алино

Съдът постанови отнемането на 1548 кв. м в Баба Алино

„Има няколко вероятни сценария“ за опасния небостъргач в Манхатън, добавили 11 етажа към сградата

„Има няколко вероятни сценария“ за опасния небостъргач в Манхатън, добавили 11 етажа към сградата

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Месечният лизинг на най-евтиния EV на Leapmotor в Германия е... 49 евро

Месечният лизинг на най-евтиния EV на Leapmotor в Германия е... 49 евро

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 5 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 5 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 5 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп и Зеленски се срещнаха в Анкара

Тръмп и Зеленски се срещнаха в Анкара

Свят Преди 22 минути

Тръмп ще отиде в Украйна, когато настъпи подходящия момент за това

Първият заем на България в еврозоната: инвеститорите поискаха почти 4 пъти повече

Първият заем на България в еврозоната: инвеститорите поискаха почти 4 пъти повече

Парите ни Преди 25 минути

Държавата набра 2,5 млрд. евро от международните пазари при силно търсене

Десетки педофили арестувани в седем държави

Десетки педофили арестувани в седем държави

Свят Преди 1 час

Те плащали за достъп до няколко форума в тъмната мрежа

МВР в контакт със САЩ за санкциите "Магнитски"

МВР в контакт със САЩ за санкциите "Магнитски"

България Преди 1 час

Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства

Глобите в Гърция минават онлайн: какво се променя за шофьорите

Глобите в Гърция минават онлайн: какво се променя за шофьорите

Парите ни Преди 2 часа

Пътната полиция ще издава актове през смартфон, а книжката може да бъде отнемана дигитално

ЕП: Сърбия подкопава суверенитета на съседите си

ЕП: Сърбия подкопава суверенитета на съседите си

Свят Преди 2 часа

ЕП осъди неотдавнашното придобиване на китайски балистични ракети от сръбската армия

.

ТЕЛК и инвалидните пенсии: разходите скочиха със 165% за пет години

Парите ни Преди 2 часа

Според ИПИ едно експертно решение отключва достъп до пенсии, помощи и социални права за стотици хиляди хора

NOVA подобри резултатите си през юни

NOVA подобри резултатите си през юни

Любопитно Преди 2 часа

Smart Face и “SOS Разтребители” не отстъпиха на Световното първенство по футбол

ЕК даде два месеца на България да отговори по редица нарушения

ЕК даде два месеца на България да отговори по редица нарушения

България Преди 3 часа

Те са свързани със защитата на личните данни, данъчния обмен, възобновяемата енергия, взривните вещества и управлението на отпадъците

Започва дисциплинарното дело срещу Емилия Русинова

Започва дисциплинарното дело срещу Емилия Русинова

България Преди 3 часа

Във ВСС очакват производството да бъде продължително, а решението за временното ѝ отстраняване беше отложено

Пътната безопасност започва у дома: СДВР с апел към родителите

Пътната безопасност започва у дома: СДВР с апел към родителите

България Преди 3 часа

Полицията настоява за повече отговорност при предоставянето на мощни автомобили на млади водачи и засилва мерките за безопасност

Камион излезе от пътя и помете паркирани коли в Русенско, четирима пешеходци пострадаха

Камион излезе от пътя и помете паркирани коли в Русенско, четирима пешеходци пострадаха

България Преди 3 часа

Пробата на шофьора за употреба на алкохол е отрицателна

Митрофанова: Българското оръжие за съюзниците в НАТО и ЕС вероятно се оказва в Украйна

Митрофанова: Българското оръжие за съюзниците в НАТО и ЕС вероятно се оказва в Украйна

Свят Преди 3 часа

Москва твърди, че София е ограничена в действията си като член на ЕС и НАТО

<p>Радев и премиерът на Чехия обсъдиха сътрудничеството в отбраната и енергетиката</p>

Румен Радев и премиерът на Чехия обсъдиха сътрудничеството в отбраната и енергетиката

България Преди 3 часа

Двамата разговаряха в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара

<p>ГДБОП вече ще може да сваля терористично съдържание от интернет</p>

НС реши: ГДБОП вече ще може да сваля терористично съдържание от интернет

България Преди 4 часа

Парламентът прие окончателно промени в закона, които разширяват правомощията на службите в борбата с тероризма, трансграничната престъпност и заплахите от дронове

<p>Неочакван гост край Букурещ - мечка се появи до жилищен район</p>

Мечка е забелязана в близост до жилищен район край Букурещ

Свят Преди 4 часа

Жителите на община Грую са призовани да избягват горските зони и да подават сигнали при опасност

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пясъчните лилии

sinoptik.bg
1

50 таралежчета в Центъра за диви животни в Стара Загора

sinoptik.bg

Ирен Кривошиева на 70: Живот като на кино – любов, Америка, книги и ново начало

Edna.bg

Архивна мода, гръцка митология и висша мода: защо всички говорят за визията на Зендая

Edna.bg

От ЦСКА преди завръщането в Европа: Имаме нужда от вашата подкрепа, заедно сме най-силни

Gong.bg

Човекът, показал Халанд за големия футбол: Ерлинг обича Реал Мадрид!

Gong.bg

Румен Радев се срещна със Зеленски в Анкара

Nova.bg

Разследват смъртта на бебе на 2 месеца в карловската болница

Nova.bg