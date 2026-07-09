Водка върху скалите: Шаман предаде предупреждение за българите от духа на Перперикон

В сърцето на свещения скален град Перперикон се разигра необикновено събитие, което смеси древния мистицизъм с модерната наука. Прочутият алтайски шаман и прорицател Отгон Балдандорж изпълни тайнствения ритуал „камлаене“ в антична мавзолейна гробница от III-IV в. Свещенодействието обаче не беше просто атракция за десетките събрали се посетители, а част от мащабен научен експеримент.

Визитата на феномена е част от съвместен проект между Асоциацията на българите по света, Дружеството за приятелство между България и Монголия и дългогодишния проучвател на Перперикон проф. Николай Овчаров. Заедно с шамана на скалния връх пристигна и известният монголски археолог проф. д-р Нямдагийн Ганбат, за да изследват енергийните и исторически връзки между двете култури.

„Провеждаме един много важен научен експеримент - да видим как е изглеждал шаманизмът във Велика България. След десетилетия проучвания успяхме да поканим истински шаман от Алтай - един от последните живи представители на тази традиция“, каза проф. Овчаров, цитиран от NOVA.

Ритуалът: Водка върху скалите и хипнотичен тътен

Церемонията започна под знака на строго пазени традиции. Шаманът Балдандорж извърши ритуално посипване на водка върху хилядолетните скали – древен обред, който според шаманизма умилостивява духовете на мястото и служи като дар за природните сили.

В последвалата пълна тишина, в центъра на каменната гробница, екзотичният гост започна да удря своя традиционен кожен бубен. Ритмичните, монотонни звуци постепенно се ускоряваха, изпълвайки древното пространство. Присъстващите станаха свидетели на това как Балдандорж навлиза в състояние на дълбока медитация и тежък транс – състоянието, чрез което според вярванията се отваря портал към света на предците.

„Шаманът е посредник между духовете и хората. Чрез тъпана и изпадането в екстаз той се свързва с духовния свят и след това може да дава отговори на различни въпроси“, обясни археологът Николай Овчаров. Той допълни, че традицията не е изчезнала напълно и до днес в Монголия и Алтай все още има хора, които практикуват шаманизъм, макар и да са останали съвсем малко истински наследствени шамани.

Посланието от отвъдното: Духът се яви като сова

След края на ритуала, видимо изтощен, но спокоен, Отгон Балдандорж сподели какво е видял по време на транса. Той призна, че първоначално е изпитвал силно притеснение как ще бъде приет от пазителите на Родопите.

Духът на Перперикон обаче се оказал изключително приятелски настроен и се явил на прорицателя под формата на сова. Извънземното присъствие оставило и важно послание за българския народ, което шаманът побърза да предаде: „Народът ви е на прав път, но трябва да има съгласие и единство, за да продължи напред“, пише „24 часа“.

В събитието участва и професор от Монголия, който разказа, че шаманът е наследил занаята си по семейна линия. Дядо му започнал да го обучава още когато бил на седем години, а след смъртта му, според традицията, духът на предшественика му го призовал да поеме пътя на шамана. По думите му възрастният мъж живее усамотено в тайгата и рядко приема покани за публични прояви, което прави представянето му на Перперикон изключително рядко събитие.