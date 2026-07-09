Свят

Тайните служби препоръчали на Тръмп да напусне Турция със стария Air Force One заради напрежението с Иран

Според американски медии решението е било превантивна мярка, въпреки че президентът отрече промяната да е свързана със сигурността

9 юли 2026, 09:26
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  • Secret Service препоръчва Тръмп да напусне Турция със стария Air Force One като допълнителна предпазна мярка заради ескалацията на напрежението с Иран, въпреки че няма данни за конкретна заплаха.
  • Тръмп отрича решението да е свързано със сигурността, но признава, че по време на полета са били въведени специални мерки – пътниците са държали щорите спуснати, а самолетът е активирал транспондера си едва над Черно море.
  • Новият Air Force One, подарен от Катар, остава под въпрос, въпреки уверенията на администрацията, че отговаря на всички изисквания за сигурност, сенатори настояват за повече прозрачност относно модернизацията и защитните му системи.

Службата за охрана на президента на САЩ (Secret Service) е препоръчала на Доналд Тръмп да отпътува от Турция със стария президентски самолет Air Force One, вместо с наскоро модернизирания самолет, подарен от Катар. Причината е била ескалацията на напрежението с Иран, съобщава ABC News, позовавайки се на свои източници, запознати със случая, цитирани от ABC News

По информация на медията препоръката не е била предизвикана от конкретна заплаха, а е представлявала допълнителна предпазна мярка. Двама американски представители са заявили, че решението е било повлияно и от разликите в защитните възможности на двата самолета.

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

По-рано през деня самолетът, подарен от Катар, е напуснал срещата на върха на НАТО в Турция и е излетял към военновъздушната база „Милдънхол“ във Великобритания. Тръмп обясни, че това е направено, за да могат военнослужещи да разгледат машината.

Президентът многократно заяви пред журналисти, че промяната в самолета няма общо със съображения за сигурност. В същото време той повтори, че е „номер едно в списъка за ликвидиране на Иран“.

След отпътуването на Тръмп със стария Air Force One до Великобритания, където трябва да се прехвърли на новия самолет, пътниците на борда са получили указание да държат щорите на прозорците спуснати по време на полета. Според данни за проследяване на полети самолетът, превозващ президента, е активирал транспондера си едва след като е достигнал въздушното пространство над Черно море край Истанбул.

Въпреки че продължи да отрича наличието на риск за сигурността, Тръмп призна, че инструкциите към пътниците може да са били свързани с характера на полета.

„Да, вероятно защото сте на опасен полет заради негодниците, с които трябва да се справяме“, каза той, визирайки Иран.

Администрацията на Тръмп настоява, че новият самолет отговаря на всички изисквания за безопасност и сигурност, необходими за превоз на американския президент. Въпреки това сравнително краткият срок за модернизацията, около една година, породи въпроси дали машината разполага със същите отбранителни системи като досегашния Air Force One.

Голяма част от информацията за извършените модификации остава засекретена.

Във вторник група сенатори от Демократическата партия изпратиха писмо до министъра на Военновъздушните сили на САЩ Трой Майнк с искане за повече прозрачност относно проекта, както от страна на Военновъздушните сили, така и на компанията L3Harris. Според тях администрацията пренебрегва съображенията за национална сигурност, за да осигури на Тръмп „луксозен самолет за личното му ползване“.

Миналата седмица президентът използва новия самолет за първи път по време на посещение в щата Северна Дакота.

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

Самолетът беше модернизиран в Тексас от Военновъздушните сили на САЩ от септември насам, за да отговаря на изискванията за сигурност, комуникации и президентски транспорт. По предварителни оценки преоборудването е струвало под 400 милиона долара.

Според източници на ABC News самолетът ще изпълнява ролята на нов Air Force One до малко преди края на президентския мандат на Доналд Тръмп. След това собствеността му трябва да бъде прехвърлена на фондацията на Президентската библиотека „Доналд Дж. Тръмп“.

  • Срещата на върха на НАТО в Турция

Срещата на върха на НАТО през 2026 г. се проведе на 7 и 8 юли в Анкара, Турция. Това бе 36-ата среща на върха на Алианса и едва вторият път, в който Турция бе домакин на подобен форум след срещата в Истанбул през 2004 г. Решението Анкара да бъде домакин беше взето на срещата на НАТО в Хага през 2025 г.

  • Кой участва

В срещата участват:

  • държавните и правителствените ръководители на всичките 32 държави членки на НАТО;
  • генералният секретар на НАТО Марк Рюте;
  • представители на основните партньори на Алианса;
  • председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската комисия.

Сред участниците са президентът на САЩ Доналд Тръмп, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Кийр Стармър, италианският премиер Джорджия Мелони и други лидери на момента. България е представена от президента Румен Радев.

  • Основните теми в дневния ред

Лидерите обсъдиха няколко ключови въпроса, които определят бъдещата стратегия на Алианса:

  1. Изпълнението на решенията от срещата в Хага през 2025 г., включително поетия ангажимент държавите членки постепенно да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП.
  2. Продължаващата подкрепа за Украйна, включително военна помощ, обучение и координация между съюзниците.
  3. Възпирането на Русия и укрепването на източния фланг на НАТО.
  4. Сигурността в Близкия изток, особено на фона на напрежението с Иран и отражението му върху евроатлантическата сигурност.
  5. Разширяване на отбранителното производство, премахване на пречките пред сътрудничеството между съюзниците и ускоряване на съвместните проекти.
  6. Развитието на противовъздушната и противоракетната отбрана, киберсигурността и новите технологии.
  • Защо срещата е важна

Форумът се проведе в период на засилено геополитическо напрежение. Продължава войната в Украйна, напрежението между Израел и Иран влияе върху сигурността в Близкия изток, а европейските съюзници ускоряват инвестициите в отбраната си. В този контекст срещата в Анкара имаше за цел да демонстрира единството на Алианса.

  • Ролята на Турция

За Турция домакинството има силно политическо значение. Анкара използва срещата, за да подчертае стратегическата си роля в НАТО и да постави въпроси като:

  1. по-тясно участие в европейските отбранителни инициативи;
  2. премахване на ограниченията в отбранителната индустрия между съюзниците;
  3. модернизацията на турските въоръжени сили и развитието на националната система за противовъздушна отбрана.
Източник: ABC News    
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