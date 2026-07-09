България

Почина поетесата Надежда Захариева

Надежда Неменски Надежда Неменски

9 юли 2026, 09:27
Почина поетесата Надежда Захариева
Надежда Захариева   
Източник: БТА

П оетесата Надежда Захариева е починала. Тъжната новина съобщиха близките ѝ в социалната мрежа Фейсбук. "С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път.  Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни", написа семейството на поетесата.

Коя е Надежда Димитрова Захариева

Надежда Захариева е българска поетеса и текстописец. Родена на 3 ноември 1944 г. в село Радуил, тя завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работила е като журналист и редактор.

Захариева е един от най-плодотворните и известни автори на текстове за българската популярна музика, като е създала думите за над 400 песни. Нейни творби са изпълнявани от много от най-големите български певци, сред които Лили Иванова, Йорданка Христова, Маргарита Хранова и Васил Найденов, и са създадени в сътрудничество с композитори като Тончо Русев и Митко Щерев.

Освен с текстове за песни, тя е автор и на няколко стихосбирки. Била е съпруга на известния поет Дамян Дамянов до смъртта му през 1999 г.

Редактор: Надежда Неменски
Надежда Захариева поетеса текстописец починала Дамян Дамянов българска популярна музика Лили Иванова Тончо Русев Йорданка Христова Васил Найденов
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