Тръмп: Иранците се обадиха, отчаяно искат да сключат сделка

Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е проявил желание за ново споразумение с Вашингтон, но изрази сериозни съмнения дали Техеран би спазил подобна договореност.

„Иранците се обадиха преди малко и отчаяно искат да сключат сделка“, каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет на връщане от срещата на върха на НАТО в Турция, цитиран от ДПА.

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Американският президент обаче подчерта, че не е убеден дали подобно споразумение има смисъл.

„Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят“, заяви той.

„Малко са побъркани“

Попитан защо Иран продължава да атакува граждански кораби, ако действително търси дипломатическо решение, Тръмп отговори лаконично:

„Те са малко побъркани.“

ДПА отбелязва, че през годините американският президент неведнъж е съобщавал за телефонни разговори и контакти с чуждестранни лидери, чието съдържание впоследствие е било изцяло или частично оспорвано от другата страна.

Нови американски удари по Иран

Изявлението на Тръмп идва само часове, след като Съединените щати нанесоха нова серия въздушни удари по ирански цели.

Според Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) операцията има за цел да отслаби способността на Техеран да застрашава международното корабоплаване в Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалния износ на петрол.

Тръмп предупреди, че ако Иран продължи атаките срещу търговски кораби, американският отговор ще бъде още по-силен.

„Ако това се повтори, ще стане още по-лошо“, заяви той.

Техеран: Преговори няма да има под заплахи

От иранска страна обаче сигналите остават противоречиви.

Външният министър Абас Арагчи заяви, че преговорите за окончателно споразумение със Съединените щати няма да продължат, докато Вашингтон отправя военни заплахи.

Главният ирански преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф също отправи послание чрез социалната мрежа X, като заяви, че Ормузкият проток ще остане отворен „само след постигане на договореност с Иран, а не след американски заплахи“.

Има жертва след последните атаки

Междувременно иранската държавна информационна агенция ИРНА съобщи, че пожарникар е загинал при атака срещу летището в град Ираншахр в югоизточната част на страната.

Държавната телевизия на Иран съобщи и за удар по железопътен мост в североизточната част на страната, без засега да дава информация за мащаба на щетите.

Траур след смъртта на Хаменей

На фона на ескалиращото напрежение и продължаващите военни действия Иран отбелязва последния ден от националния траур след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей.

Очаква се днес тленните му останки да бъдат погребани в родния му град Машхад, където се провеждат церемонии с участието на хиляди граждани и представители на държавното ръководство.

Последните американски удари, ответните действия на Иран и взаимните предупреждения между Вашингтон и Техеран поставят под сериозно съмнение възможността за бързо възобновяване на дипломатическия диалог и увеличават риска от нова ескалация в Близкия изток.