Свят

САЩ разрешиха износ и продажба на ирански петрол до 21 август с нов общ лиценз

Мярката обхваща суров петрол, нефтохимически продукти и свързани финансови услуги

22 юни 2026, 19:16
САЩ разрешиха износ и продажба на ирански петрол до 21 август с нов общ лиценз
Източник: БТА

М инистерството на финансите на САЩ издаде днес общ лиценз, който разрешава производството, доставките и продажбата на суров петрол, както и на нефтохимически и петролни продукти с ирански произход до 21 август, предаде Ройтерс.

Съгласно меморандума за разбирателство, подписан миналата седмица между Вашингтон и Техеран, САЩ са се съгласили да разрешат износа на ирански суров петрол, петролни продукти и производни, както и всички свързани с това услуги, включително банкови операции, застраховки и транспорт.

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Трансакциите, които са част от общия лиценз, включват внос в САЩ на суров петрол с ирански произход, както и на нефтохимически и петролни продукти.

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Лицензът не разрешава сделки, включващи Северна Корея или Куба.

След като САЩ излизат от ядреното споразумение през май 2018 г. и постепенно въвеждат санкции за купувачите на ирански петрол. В началото Вашингтон предоставя временни изключения на някои страни (напр. Китай, Индия, Турция, Япония, Южна Корея), като те могат да купуват ирански петрол в ограничени количества. Всички изключения обаче са отменени през май 2019 г. и така реално се стига до „нулев износ“.

Източник: БТА, Галя Горнишка    
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