Заплатите растат четири пъти по-бързо от икономиката

Б ългария все още е конкурентна като дестинация за инвестиции заради по-ниската цена на труда спрямо средната за Европейския съюз, но бързият ръст на възнагражденията и недостигът на кадри все по-сериозно променят бизнес средата. Заплатите нарастват значително по-бързо от производителността, което започва да намалява печалбите на компаниите. Това заяви управляващият съдружник в HILL International BG Ирена Жотева.

По думите ѝ България все още не е изгубила предимството си като страна с по-ниски разходи за труд.

„Средната цена на работния час в България е около 12 евро при близо 35 евро средно за Европейския съюз. Това означава, че страната ни продължава да бъде атрактивна за инвеститорите“, каза Жотева.

България е с най-висок ръст на реалните заплати в Европа

Тя обаче подчерта, че тенденцията се променя с бързи темпове.

„От 2021 г. насам възнагражденията се увеличават средно с между 12 и 13% годишно. Само между 2025 и 2026 г. цената на работната сила за работодателите нарасна с 13,2%. Натрупано за няколко години, това вече променя изцяло средата, особено в сектори като информационните технологии, където заплатите започват да догонват европейските“, посочи тя.

Според Жотева поскъпването на труда вече е сериозен фактор както за българските, така и за чуждестранните компании.

„Разходите за човешкия ресурс са сред най-важните при всяка инвестиция. В същото време работодателите са изправени пред трудно предвидима среда заради промените в минималната работна заплата, осигурителните прагове и постоянния натиск върху възнагражденията“, заяви тя.

Експертът обърна внимание и на дисбаланса между ръста на заплатите и икономическия растеж.

„При увеличение на БВП от около 3% и ръст на възнагражденията над 13% е очевидно, че този процес започва да намалява печалбите на компаниите“, каза Жотева.

По думите ѝ недостигът на кадри остава един от най-сериозните проблеми пред работодателите.

Най-търсени продължават да бъдат специалистите в строителството, хотелиерството, ресторантьорството, логистиката и производството, както и хората с умения за работа с изкуствен интелект.

Заплатите растат, но инфлацията ги обезсмисля

„Факт е, че няма хора и това ще продължи. Вече има недостиг дори на хигиенисти и все по-често се налага да се привличат работници от чужбина“, каза управляващият съдружник на HILL International BG.

Според нея изнасянето на производства към Азия и Африка не означава, че България губи мястото си в европейската икономика.

„Конкурентоспособността не зависи само от цената на труда. Значение имат и разходите за енергия, инфраструктурата и организацията на производството“, посочи Жотева.

Ирена Жотева Източник: БГНЕС

Тя прогнозира, че пазарът ще продължи да търси както оперативен персонал за дейности, които трудно могат да бъдат автоматизирани, така и все повече мениджъри и лидери, способни да управляват организациите в условията на навлизане на изкуствения интелект.

По отношение на задържането на служителите Жотева смята, че работодателите вече не могат да разчитат единствено на по-високи заплати.

„Особено за поколението Z е важно работата да има смисъл. Хората искат да знаят с какво допринасят и защо това, което правят, е важно“, подчерта тя.

Като ключови реформи за повишаване на конкурентоспособността на България Жотева открои промени в трудовото законодателство, повече инвестиции в образованието и по-ефективна държавна администрация.

„Кодексът на труда се нуждае от повече гъвкавост. Необходими са инвестиции в подготовката на кадри и по-добър баланс между държавната администрация и частния сектор, за да бъде българската икономика по-конкурентна“, заяви тя.

В края на разговора Ирена Жотева отправи призив към българите, които работят в чужбина.

„Ако се колебаят дали да се върнат, бих ги насърчила. България се променя като бизнес среда и икономика и хората с опит и знания могат да допринесат много за развитието ѝ“, каза тя.