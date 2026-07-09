Свят

Погребват Али Хаменей в свещения град Машхад

След смъртта на дългогодишния лидер вниманието е насочено към неговия син и наследник

9 юли 2026, 08:59
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  • Покойният ирански лидер Али Хаменей ще бъде погребан днес в светилището „Имам Реза“ в Машхад при закрити врата, повече от четири месеца след гибелта му при израелски въздушен удар.
  • Милиони иранци се сбогуваха с Хаменей по време на многодневни траурни церемонии в Техеран, Кум и Ирак, а вниманието е насочено към евентуалната първа публична поява на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей.
  • Смъртта на Али Хаменей доведе до петседмична война между Иран, Израел и САЩ, която приключи със споразумение за прекратяване на огъня в началото на април.

Тленните останки на покойния ирански лидер аятолах Али Хаменей се очаква да бъдат погребани днес в светилището "Имам Реза" в родния му град Машхад (Мешхед), повече от четири месеца след като той беше убит при израелски въздушен удар, предаде ДПА.

Погребението в една от най-големите светини за шиитите в Ислямската република ще се състои при закрити врата.

Публичните церемонии по изпращането на аятолаха започнаха в събота в столицата Техеран, където милиони привърженици почетоха паметта на бившия политически и духовен водач, който управляваше Ислямската република в продължение на 36 години с твърда ръка. Церемониите след това се пренесоха в свещения ирански град Кум, а след това вчера и в съседен Ирак, отбелязва ДПА.

Вниманието се насочи към това дали неговият син и наследник Моджтаба ще се появи публично за пръв път след началото на войната в Иран сега, когато траурните церемонии достигнаха своя заключителен етап в Машхад.

Моджтаба Хаменей не е виждан публично, откакто беше обявен за върховен лидер през март, което породи спекулации за здравословното му състояние.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет твърди, че той е "ранен и вероятно обезобразен".

Али Хаменей беше убит на 28 февруари при израелски удар по официалната му резиденция в Техеран.

Смъртта му беше последвана от петседмична война между Иран, от една страна, и САЩ и Израел, от друга, след което в началото на април бе договорено спиране на огъня.

  • Кой беше Али Хаменей

Аятолах Али Хаменей беше един от най‑влиятелните политически и религиозни лидери в Близкия изток в края на XX и началото на XXI век. Той оглавява Ислямската република Иран като върховен лидер  от 4 юни 1989 до 28 февруари 2026 г., когато беше убит при военна операция. В продължение на 36 години Хаменей упражняваше върховна власт над политиката, армията, съдебната система и външната политика на страната.

  • Ранни години и революционна активност

Али Хаменей е роден на 19 април 1939 г. в град Машхад, в религиозен шиитски дом в североизточен Иран, един от центровете на шиитския ислям.

Той е вторият от осемте деца в семейството, и семейството му принадлежи към сеидите, потомците на пророка Мохамед, което му носи уважение в шиитската общност още от раждането.

Дядото на Хаменей, Сейед Хоссейн, е бил виден шиитски свещенослужител, който служи в азербайджанския Иран и по‑късно в свещения шиитски град Наджаф в Ирак, център на богословското обучение.

Бащата му, Сейед Джавад Хосейни Хаменей, е бил учен и учител в медресе (ислямско религиозно училище), а по‑късно и член на религиозната улема (духовенството) в Мешхед.

И неговата майка, родена в семейство на духовници, произхожда от Йезд, друг център на шиитското богословие.

Този религиозен фон е формирал ранните му възгледи и съзнание още в детството и е направил религията централна част от неговия живот.

Хаменей израства в среда, наситена с религиозно обучение и богословски дебати, което формира неговата бъдеща роля като лидер. Семейството е известно с дълбоката си ангажираност в шиитската теология, а самият Али още от юношеството показва интерес към изучаването на Корана и ислямската правна наука (фикх).

Към средата на 1950‑те години Хаменей започва по‑сериозно религиозно обучение, първо в Мешхед, а после в други центрове на шиитското богословие. В този период той изучава арабски език, коранични текстове, фикх (ислямско право) и религиозна философия, знания, които ще бъдат фундаментални за бъдещата му кариера като духовен и политически лидер.

През 1957–1958 г. Хаменей заминава в Наджаф и Кум, едни от най‑престижните религиозни центрове в шиитския свят, където учи в богословски (хавза) школи. Там той се среща с водещите духовни фигури на своето време, включително будещия влияние Рухолах Хомейни, който по‑късно ще стане лидер на Ислямската революция в Иран.

В Наджаф и Кум Хаменей получава образование под ръководството на известни шиитски аятоласи. Тези години са ключови за формирането на слабоумения му религиозен авторитет, който по‑късно ще му позволи да заеме най‑високата духовна и политическа роля в Иран.

Още като млад той се включва активно в протестите срещу монархията на шаха и в подкрепа на Ислямската революция. През 1963 г. той е арестуван за политическа дейност и прекарва известно време в затвора, където е подложен и на тежки условия, според официални сведения.

След революцията през 1979 г. Хаменей се включва в управлението на новата Ислямска република, ставайки член на Революционния съвет. Той представлява революционното ръководство и поддържа твърдата концепция за велаят-е факех - управление от религиозни юристи, основен принцип на иранската теократична система.

Вижте в нашата галерия: Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток

Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток
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Иран
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей
  • Президентство (1981–1989)

След серия от терористични атаки през 1981 г., които отнемат живота на много висши представители на властта, Хаменей става кандидат за президент и е избран през октомври 1981 г. Той възглавява държавата през две последователни мандата до 1989 г., като президентството му остава до голяма степен церемониално в сравнение с влиятелната роля на премиера и революционното лидерство.

Иран демонстрира мощ за погребението на Хаменей: Ще присъства ли Моджтаба?

  • Върховен лидер на Иран (1989–2026)

След смъртта на основателя на Ислямската република рухолах Хомейни през 1989 г. Хаменей е избран за негов правоприемник, въпреки че формално не притежаваше най-високия религиозен ранг сред шиитските духовници. Конституцията е променена, за да могат да бъдат улеснени условията за негово назначение.

Като върховен лидер Хаменей концентрира върховна власт:

  1. контролира всички ключови институции - съдебна система, армия, разузнаване, медии;
  2. назначава най‑влиятелните генерали и висши държавни служители;
  3. определя насоките на вътрешната и външната политика на Иран.

Той е известен с твърдия си антизападен и антиамерикански риторичен курс и широко влияние върху геополитиката в региона.

Първи кадри от погребението на Хаменей, мистериозен генерал се появи от укритие

  • Вътрешна политика: Репресии и протести

В продължение на десетилетия управление Хаменей оставя силно авторитарен политически отпечатък. Под негово ръководство Иран преживява многобройни вълни от протестни движения -  включително "Зеленото движение" през 2009 г. и масовите вълнения "Жена, живот, свобода" през 2022–2023 г., след смъртта на младата жена Махса Амини в полицията за морал.

Критиците на режима го обвиняват в системно потискане на политическите свободи, ограничаване на свободата на словото и преследване на опозицията.

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

  • Външна политика и регионално влияние

Хаменей е смятан за архитект на външната политика на Иран, със силен акцент върху подкрепа на шиитски и прокси групи в Близкия изток, от Хизбулла в Ливан, до въоръжени милиции в Ирак и влиянието в Сирия и Йемен.

Под негово ръководство Иран развива и централизира своя ядрен потенциал, поставяйки го в центъра на международни спорове, санкции и преговори, особено през 2015 г., когато беше подписано ядрено споразумение (JCPOA), и по‑късно през 2018 г., след като САЩ се оттеглиха от него.

Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

  • Смърт и наследство

На 28 февруари 2026 г. Али Хаменей загина при съвместна военна операция на САЩ и Израел срещу неговото седалище и инфраструктура в Техеран. Той бе на 86 години. Новината за смъртта му беше потвърдена от различни международни медии и официални лица, включително американския президент Доналд Тръмп, както и по‑късно и от ирански държавни медии, които го обявиха за "мъченик".

Неговата кончина бележи край на една ера за Иран, но и отваря въпроси за бъдещето на страна, която дълго време беше държавата‑основател на шиитския политически модел в региона.

Вижте в нашата галерияОгън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри

Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри
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Иран
Иран
иран
иран
Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
али хаменей иран погребение израелски въздушен удар техеран машхад моджтаба хаменей война сащ израел
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