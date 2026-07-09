Обърка Зеленски с Путин и говори за Ислямска република Япония. Какво се случва с Тръмп?

В идеоклипове, публикувани в социалните мрежи в сряда, показват как президентът Доналд Тръмп изглежда нарича украинския президент Володимир Зеленски „Путин“, а по-късно споменава „Ислямска република Япония“.

Коментарите бяха направени, докато Тръмп присъстваше на тазседмичната среща на върха на НАТО в Анкара, Турция, където лидерите на алианса обсъждат разходите за отбрана, военната подкрепа за Украйна и бъдещето на трансатлантическата сигурност на фона на продължаващата война между Русия и Украйна. Тръмп използва срещата, за да притисне европейските съюзници да поемат по-голям дял от отбранителното бреме на НАТО.

Репликите бяха подчертани в две видеа, споделени в платформата X, които изглежда са заснети по време на срещата на Тръмп със Зеленски в сряда в рамките на форума.

„Имате ли въпрос към президент Путин?. Имате ли въпрос към президент Путин? Не към Зеленски. Какво бихте искали да го попитате, защото аз ще му задам този въпрос“, попита Тръмп, докато седеше до Зеленски.

President Trump asks reporters for questions for Russia President Vladimir Putin, while pointing to Zelensky: "Because I'm speaking to him today. Give me a good hard question." pic.twitter.com/h33qdRbHHH — CSPAN (@cspan) July 8, 2026

В друг видеоклип от същото събитие Тръмп заяви: „Имахме 11 ракети, изстреляни от Ислямска република Япония, те бяха изстреляни по самолетоносача“.

Trump: "We had 11 missiles shot by the Islamic Republic of Japan" pic.twitter.com/FUOFLVZiKh — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026

Запитана за коментарите на Тръмп, прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви пред Newsweek: „Президентът Тръмп демонстрира маратонско, високоенергийно представяне на срещата на върха на НАТО, като проведе четири отделни брифинга плюс самостоятелна пресконференция и отговори на нережисирани въпроси от репортери по широк кръг от теми. Президентът доминираше във всяка зала, прояви така необходимата твърдост към съюзниците ни и си тръгна от срещата с по-силно НАТО и по-обединен свободен свят“.

Вербалните обърквания на президентите не са присъщи само за Тръмп. Бившият президент Джо Байдън също привлече широко внимание с поредица от шумни словесни гафове по време на мандата си, включително като по погрешка представи Зеленски като „президента Путин“ на срещата на върха на НАТО през юли 2024 г., преди да се поправи.

По време на същото събитие Байдън нарече вицепрезидента Камала Харис „вицепрезидент Тръмп“, а при други случаи обърка имената на световни лидери и държави. Поддръжниците и на двамата мъже често определят подобни инциденти като обикновено лапсус, докато критиците ги посочват като доказателство за по-дълбоки притеснения относно възрастта и годността им за заемане на поста.

Друго видео от срещата на върха твърди, че Тръмп „изглежда напълно заспал“. Във видеото погледът на Тръмп е насочен надолу, въпреки че зрителите го защитиха, казвайки, че се вижда как ръката му се движи, сякаш пише.

Подобни твърдения се появиха и по време на президентството и предизборната кампания на Байдън, като критиците посочваха словесните гафове и моментите, в които той изглеждаше губещ концентрация по време на публични прояви, като потенциални признаци за свързан с възрастта упадък или намалена годност за управление.

Пенсионираният професор от Военноморския колеж на САЩ Том Никълс, бивш републиканец, заяви, че ако друг президент беше направил същите гафове като Тръмп, това щеше да се превърне в национална криза.

„Има нещо дълбоко сгрешено в него. Приятелите му го знаят, критиците му го знаят. Сигурен съм, че и екипът му го знае. Светът го знае. Световните лидери го знаят. И най-важното – нашите врагове го знаят, поради което не го вземат насериозно“, каза Никълс пред MS Now.

„Прекарах години в преподаване на студенти, че когато президентът говори, това е политика, и трябва да внимавате, когато президентът говори, защото никой не може да му противоречи. Сега, нали разбирате, наистина ли прекъсваме всякаква търговия с Испания? Кой знае? Може би. Може би не“, обясни професорът.

„Но това е наистина опасно, защото насред всички тези неща – а ние можем да се смеем, нали, за Ислямска република Япония и всичко останало – той направи няколко изявления за продължаваща война, която Съединените щати губят. И никой дори не се опитва да се преструва, че може да намери някакъв смисъл в това“, продължи той.

„Ако това беше друг президент, това щеше да е национална криза. Имам предвид, че Джо Байдън сбърка нечие име и това беше в челните заглавия. Президентът бърка всякакви неща, напълно е „в Космоса“ на важна среща на върха на НАТО и, ами... просто е сряда“, добавя Никълс.

Поддръжниците на Тръмп и съюзниците на администрацията многократно са отхвърляли опасенията относно здравето или когнитивните способности на президента. Белият дом посочи последните резултати от физическите и когнитивните тестове на Тръмп като доказателство, че той остава годен за поста, докато някои поддръжници твърдят, че неговият често нережисиран и отклоняващ се от темата стил на говорене е дългогодишна характеристика, а не знак за упадък.

Последният когнитивен тест и физически преглед на Тръмп бяха през май, когато той заяви, че резултатите сочат за неговата „изключителна интелигентност“.

Здравословното състояние и психическото благополучие на Тръмп в сряда не бяха единственото нещо, което привлече вниманието към поведението му на срещата на върха на НАТО. Тръмп също така подчерта виждането си, че Гренландия трябва да бъде контролирана от САЩ, и нападна Испания, което накара репортер да притисне генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно поведението на президента.

„Седите до Доналд Тръмп в моменти, в които той говори за завладяването на Гренландия, говори за нападане на съюзници като Испания, започване на търговски войни – неща, които изглежда не биха били одобрени от стария Марк Рюте. Оказва ли това някакво влияние върху самоуважението ви, когато седите до него и не казвате нищо?“, попита репортерът.

Рюте отговори, като заяви, че Тръмп заслужава похвала за това, че е помогнал НАТО да стане по-силно, и подчерта, че съюзниците в НАТО, включително САЩ, работят заедно.