САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

Ц ентралното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) обяви, че от днес, считано от 10:00 ч. източноамериканско време, ще започне блокада на иранските пристанища, съобщиха световните агенции.

Мярката идва на фона на крехкото примирие след последния военен конфликт между САЩ, Израел и Иран.

От СЕНТКОМ уточниха, че блокадата ще се прилага за всички плавателни съдове, независимо от тяхната националност, ако влизат или излизат от ирански пристанища и крайбрежни зони.

В същото време ще бъде позволено свободното преминаване на кораби между неирански пристанища през стратегическия Ормузки проток.

Въпреки постигнатото наскоро спиране на огъня, трафикът в ключовия морски коридор остава ограничен. Данни от системи за проследяване показват, че след примирието през протока са преминали едва около 40 граждански кораба.

Решението на САЩ вече оказва сериозно влияние върху световните пазари. Цената на петрола скочи рязко в ранната търговия, като американският суров петрол поскъпна с 8% до 104,24 долара за барел. Международният бенчмарк Брент също отчете силен ръст – със 7% до 102,29 долара за барел.

По време на конфликта цените на петрола се движеха изключително волатилно – от около 70 долара за барел преди ескалацията в края на февруари до над 119 долара в пиковите моменти. Само дни преди мирните преговори Брент бе поевтинял до 95,20 долара.

Иран има ключова роля за контрола върху Ормузкия проток – жизненоважен маршрут за глобалните доставки на петрол. Именно това прави ситуацията особено чувствителна за енергийните пазари и международната търговия.

Очакванията са напрежението в региона да продължи да влияе както върху корабоплаването, така и върху цените на енергийните ресурси в следващите дни.