Свят

13 април 2026, 07:34
САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено
Източник: AP/БТА

Ц ентралното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) обяви, че от днес, считано от 10:00 ч. източноамериканско време, ще започне блокада на иранските пристанища, съобщиха световните агенции.

Мярката идва на фона на крехкото примирие след последния военен конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

От СЕНТКОМ уточниха, че блокадата ще се прилага за всички плавателни съдове, независимо от тяхната националност, ако влизат или излизат от ирански пристанища и крайбрежни зони.

В същото време ще бъде позволено свободното преминаване на кораби между неирански пристанища през стратегическия Ормузки проток.

Въпреки постигнатото наскоро спиране на огъня, трафикът в ключовия морски коридор остава ограничен. Данни от системи за проследяване показват, че след примирието през протока са преминали едва около 40 граждански кораба.

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Решението на САЩ вече оказва сериозно влияние върху световните пазари. Цената на петрола скочи рязко в ранната търговия, като американският суров петрол поскъпна с 8% до 104,24 долара за барел. Международният бенчмарк Брент също отчете силен ръст – със 7% до 102,29 долара за барел.

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

По време на конфликта цените на петрола се движеха изключително волатилно – от около 70 долара за барел преди ескалацията в края на февруари до над 119 долара в пиковите моменти. Само дни преди мирните преговори Брент бе поевтинял до 95,20 долара.

Иран с изявление след неуспеха на преговорите в Исламабад

Иран има ключова роля за контрола върху Ормузкия проток – жизненоважен маршрут за глобалните доставки на петрол. Именно това прави ситуацията особено чувствителна за енергийните пазари и международната търговия.

Очакванията са напрежението в региона да продължи да влияе както върху корабоплаването, така и върху цените на енергийните ресурси в следващите дни.

Източник: БТА - Владимир Сахатчиев    
Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите

"Армията им вече я няма, а ракететите им са изчерпани", заяви американският държавен глава

Започва Светлата седмица

Светли понеделник e, почитаме и паметта на свещеномъченик Артемон Лаодикийски

8 плашещи истории, които лекарите от спешното отделение чуват непрекъснато

Много от ситуациите, с които лекарите от спешното отделение се сблъскват, по думите им, не са случайни

Китайски служители използват изкуствен интелект, за да уволняват колегите си

Защо се случва това?

Очаква ни слънчев понеделник с температури до 18 градуса

На изолирани места в крайните югозападни райони ще превали слабо

Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа

Урсула фон дер Лайен: Съюзът става по-силен

В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

Това заяви командващият иранския флот Шахрам Ирани

Саудитска Арабия екзекутира седем души за ден

Саудитска Арабия възобнови екзекуциите за наркопрестъпления в края на 2022 г.

Разгромна загуба за Виктор Орбан на изборите в Унгария

„Тиса“ е първа политическа сила в Унгария

Тръмп заплаши Китай с 50% мита, ако помага на Иран

Тръмп заплаши също да разруши иранската енергийна инфраструктура

Кремъл: Териториалният въпрос с Украйна е сведен до "няколко километра"

Песков: Траен мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите

Рекордна избирателна активност в Унгария

Кметът на Будапеща Гергей Карачони заяви, че очаква историческо поражение за ФИДЕС

Израел обяви повишена бойна готовност

За момента все още не е взето решение за военни действия

Мадяр: Властта на Орбан е в последните си часове

Той отхвърли твърденията, че някой подготвя насилствени действия

Хиляди ракети полетяха в небето над Вронтадос

Вековната традиция привлича ежегодно хиляди посетители

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Тръмп: Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде взривен в ада!

