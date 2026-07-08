Втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара: Очаква се среща между Тръмп и Зеленски

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З апочва същинската част от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара, която събира държавните и правителствените ръководители на страните членки на Алианса. Очаква се основен акцент в днешната програма да бъдат войната в Украйна, ескалацията на напрежението в Близкия изток и укрепването на колективната сигурност.

Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса

Сред най-очакваните събития е срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Разговорът идва в момент, когато Русия засили въздушните атаки срещу украински градове, а Киев продължава да настоява за допълнителна военна помощ от западните си партньори.

Още при пристигането си на форума Зеленски отправи призив към съюзниците да ускорят доставките на боеприпаси за системите за противовъздушна отбрана. По думите му украинските сили изпитват сериозна необходимост от ракети за противовъздушните комплекси, докато страната е подложена на почти ежедневни комбинирани атаки с ракети и дронове.

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Ормузкият проток също е сред основните теми

Друга важна тема на срещата е сигурността в Ормузкия проток след последната ескалация между САЩ и Иран. Очаква се Франция и Великобритания да представят плановете си за създаване на международна морска мисия, която да гарантира безопасността на корабоплаването в района.

Инициативата идва след поредица от атаки срещу търговски кораби и последвалите американски удари по ирански военни цели. От Техеран вече заявиха, че не приемат подобна международна мисия и настояват, че единствено Иран има право да регулира преминаването през Ормузкия проток.

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България също участва във форума

България е представена на срещата от министър-председателя Румен Радев. В състава на българската делегация са още министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на външните работи Велислава Петрова и началникът на отбраната.

Очаква се лидерите на страните от НАТО да обсъдят и укрепването на източния фланг на Алианса, увеличаването на разходите за отбрана, развитието на отбранителната индустрия и координацията на помощта за Украйна.

Форум на фона на две големи кризи

Тазгодишната среща на върха се провежда в изключително напрегната международна обстановка. Освен продължаващата война в Украйна, вниманието на лидерите е насочено и към бързо изострящата се ситуация в Близкия изток след последните военни действия между САЩ и Иран.

Очаква се след края на заседанията лидерите да приемат обща декларация, в която да очертаят приоритетите на Алианса през следващите месеци, включително мерките за засилване на сигурността и подкрепата за партньорските държави.