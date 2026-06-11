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Шокиращо разкритие от Тръмп: Иззехме милиони барели петрол, а Иран не знае

Инфлацията и високите разходи за живот остават основни политически теми преди тазгодишните междинни избори, особено след като войната в Иран предизвика скок в цените на бензина в цялата страна

Надежда Неменски Надежда Неменски

11 юни 2026, 09:39
Шокиращо разкритие от Тръмп: Иззехме милиони барели петрол, а Иран не знае
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда омаловажи доклада на Бюрото за трудова статистика (BLS), отчитащ ръст на инфлацията, като каза пред репортери в Овалния кабинет в сряда: „Обичам инфлацията“.

Инфлацията и високите разходи за живот остават основни политически теми преди тазгодишните междинни избори, особено след като войната в Иран предизвика скок в цените на бензина в цялата страна. Справянето с инфлацията беше крайъгълен камък в президентската кампания на Тръмп през 2024 г., но рейтингът му на одобрение пострада, тъй като цените остават високи, пише Newsweek.

Инфлацията се повишава през май, отчита BLS

Докладът на BLS от сряда показва, че цените са се повишили с 0,5 процента през май, което е забавяне спрямо 0,6 процента през април, докато годишната инфлация се е ускорила до 4,2 процента спрямо 3,8 процента през април. Това е най-високата стойност от април 2023 г., когато беше 4,9 процента.

Увеличението отново е предизвикано от скока в разходите за горива, посочват от BLS, като енергийният индекс е нараснал с 3,9 процента през май и с 23,5 процента през последните 12 месеца.

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Бензинът е поскъпнал с 41% през последната година, а мазутът (използван за отопление на домове и сгради) е скочил с 59%. Данните на Американската автомобилна асоциация показват, че цените на бензина остават над средните си нива отпреди войната, но са отбелязали спад през последните седмици. Към сряда цените в страната са били средно 4,151 долара за галон, което е спад спрямо 4,522 долара месец по-рано, но все още е повече от 3,122 долара преди година.

Новите цифри означават също, че инфлацията в момента е повече от два пъти над дългосрочната цел на Федералния резерв от 2%, което прави намаляването на лихвените проценти в близко бъдеще все по-малко вероятно.

„Въпреки че енергията продължи да тласка нагоре общата инфлация, по-слабите от очакваното данни за базисната инфлация показват, че базовият натиск върху цените остава по-овладян, отколкото мнозина се опасяваха“, написа Ариел Инграсия, инвестиционен специалист във фирмата за управление на богатство Evelyn Partners, в аналитична бележка след доклада в сряда.

Тръмп отговаря на доклада на BLS

Тръмп беше попитан дали е загрижен за данните за инфлацията. „Не. Обичам я. Числата бяха страхотни. Знаете ли какво наистина обичам? Обичам инфлацията“, каза той.

„Знаете ли защо? Защото веднага щом тази война свърши... знаете, сега мога да го кажа. Нещо, което не знаехте – знаехте ли, че изземваме милиони барели петрол? Никой не знае. Знаете ли кой не знае за това? Иран, до този момент. Онзи ден, късно през нощта, превзехме 22 кораба, без светлини, защото те нямат никакви радари, тъй като им разкатахме фамилията. Ето защо петролът е 85 долара за барел“, заяви американският президент.

Цената на петрола сорт Брент беше 93,52 долара за барел към средата на следобеда в сряда.

Тръмп продължи с думите, че икономическите последици си „заслужават“, за да се попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Цените на петрола ще паднат до нивата отпреди войната, след като конфликтът приключи, каза той. „Много скоро ще се върнем на тези нива“, заяви той.

Говорителят на Белия дом Куш Десай каза пред Newsweek, че Тръмп „с право изтъква как докладът за Индекса на потребителските цени (CPI) за май показва, че въпреки временните сътресения на енергийните пазари, цените на лекарствата по лекарско предписание, млечните продукти, автомобилите, както и на здравните и автомобилните застраховки, заедно с други стоки от първа необходимост, продължават да спадат благодарение на политиките на администрацията на Тръмп“.

„Не мисля за парите на американците“: Бруталният коментар на Тръмп за Иран

Президентът Тръмп последователно твърди, че цените на петрола и газа, а оттам и общата инфлация, ще се сринат, след като ситуацията с Иран бъде разрешена, и администрацията ще продължи да прокарва нашата програма за достъпност, за да позволи на американците да запазят повече от трудно спечелените си пари“, добави говорителят.

Одобрението на Тръмп по отношение на инфлацията

Докладът се появява в момент, когато скорошно проучване на FocalData установи, че рейтингът на одобрение на Тръмп относно инфлацията е достигнал рекордно ниско ниво – 69 процента от американците заявяват, че не одобряват начина, по който той се справя с проблема, срещу едва 18 процента, които го одобряват. Анкетирани са 1719 респонденти в периода 29 май – 1 юни.

Други анкети по подобен начин показват, че одобрението за Тръмп по темата за инфлацията е спаднало. Проучване на YouGov и The Economist установи, че 68 процента от американците не одобряват действията му спрямо инфлацията, докато 24 процента ги одобряват. Анкетирани са 1568 пълнолетни граждани между 5 и 8 юни.

Анкета на Маркетския университет (Marquette University), проведена между 20 и 26 май, показва, че 78 процента от американците не одобряват справянето на Тръмп с инфлацията и разходите за живот, в сравнение с 22 процента, които го одобряват.

Демократите атакуват коментарите на Тръмп за инфлацията

Демократите побързаха да се възползват от изказванията на Тръмп. Инфлацията се превърна в препъникамък за Републиканската партия на фона на растящите цени – основен проблем, с който ще трябва да се борят на изборите през ноември. Ако цените останат високи, това може да се окаже предимство за демократите, които се надяват да спечелят от ниския рейтинг на Тръмп и да си върнат контрола над Камарата на представителите и/или Сената.

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

„Тръмп наистина каза: „Обичам инфлацията“. Пред камера. За да го чуе цяла Америка. Презрението му към вас няма граници“, написа в социалната мрежа X лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър, демократ от Ню Йорк.

Сенатор Ед Марки, демократ от Масачузетс, написа: „Доналд Тръмп току-що каза „Обичам инфлацията“, докато предаваше още 70 милиарда долара на главорезите от ICE (Имиграционната и митническа полиция). Тази администрация не я е грижа за работещите хора“.

„Тръмп за инфлацията: „Обичам я“. Хората не могат да си позволят да изхранят семействата си. Вашата борба е шега за него“, написа губернаторът на Илинойс Дж. Б. Прицкер, демократ.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм написа: „УАУ. Президентът току-що призна, че обича, когато американците плащат повече за същите неща, които преди струваха по-малко!“.

Видеото с изказването на Тръмп стана изключително популярно в X, събирайки 2 милиона гледания до средата на следобеда. Джесика Тарлов, водеща във Fox News, написа в X: „И демократите току-що спечелиха междинните избори“ в отговор на видеото.

Инфлацията ще продължи да бъде следена отблизо като ключов икономически показател преди междинните избори, на които демократите вярват, че лошото икономическо одобрение на Тръмп може да се превърне в спечелени места за тяхната партия и в двете камари на Конгреса.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп инфлация BLS икономика САЩ бензин избори Иран ценови нива политика
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