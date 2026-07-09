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България и Сърбия дават зелена светлина за „Калотина 2“ – подписват ключова гранична спогодба

Новият съвместен пункт трябва да облекчи трафика по един от най-натоварените сухопътни коридори в Европа и да намали чакането на границата

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 06:47
България и Сърбия дават зелена светлина за „Калотина 2“ – подписват ключова гранична спогодба
Източник: БТА

В четвъртък на ГКПП „Калотина“ ще се проведе ключова среща между министрите на вътрешните работи на България и Сърбия – Иван Демерджиев и Ивица Дачич. Основните теми в разговорите ще бъдат задълбочаването на двустранното сътрудничество, сигурността в региона и мерките за облекчаване на трансграничния трафик.

Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

Акцент в посещението ще бъде подписването на междуправителствена спогодба, която дава старт на проекта за нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт. От българска страна той ще носи името „Калотина 2“, а от сръбска – „Градина 2“.

Очаква се новият пункт да бъде изграден по съвременни европейски стандарти и да поеме значителна част от потока от леки и товарни автомобили. Целта е да се намали времето за изчакване на границата и да се подобри организацията на движението.

Проектът предвижда въвеждането на съвместни проверки по модела „едно гише“, при който граничните и митническите служби на двете държави ще извършват контрол на едно място. Това ще съкрати административните процедури и ще улесни както пътуващите, така и международния транспорт и бизнеса.

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Сегашният ГКПП „Калотина – Градина“ е сред най-натоварените сухопътни гранични пунктове на Балканите и в Европа. Той е част от Трансевропейския транспортен коридор №10, който свързва Западна Европа с Близкия изток и Азия и има ключово значение за международния стокообмен.

Необходимостта от втори граничен пункт е продиктувана от значителното увеличение на трафика през последното десетилетие. В пиковите периоди – особено през лятото и около големите празници – преминаването през „Калотина“ често е съпроводено с километрични опашки и часове чакане.

Въпреки извършените през последните години реконструкции и модернизация на съществуващия пункт, неговият капацитет трудно поема пиковото натоварване. Допълнително предизвикателство са и географските особености на района, които ограничават възможностите за по-нататъшно разширяване на сегашната инфраструктура.

Идеята за изграждането на втори граничен пункт се обсъжда от няколко години на експертно ниво между София и Белград. Целта е да се разпредели по-ефективно движението, включително чрез отделяне на тежкотоварния и лекия трафик, което ще намали натоварването на съществуващия пункт.

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Подписването на спогодбата от двамата министри се разглежда като решаваща политическа стъпка, която открива пътя към проектирането, финансирането и изграждането на „Калотина 2 – Градина 2“. Очакванията са новата инфраструктура да има важно икономическо и логистично значение не само за България и Сърбия, но и за Европейския съюз, като ускори търговския обмен и улесни свободното движение на хора и стоки.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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