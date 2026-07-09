България и Сърбия дават зелена светлина за „Калотина 2“ – подписват ключова гранична спогодба

В четвъртък на ГКПП „Калотина“ ще се проведе ключова среща между министрите на вътрешните работи на България и Сърбия – Иван Демерджиев и Ивица Дачич. Основните теми в разговорите ще бъдат задълбочаването на двустранното сътрудничество, сигурността в региона и мерките за облекчаване на трансграничния трафик.

Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

Акцент в посещението ще бъде подписването на междуправителствена спогодба, която дава старт на проекта за нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт. От българска страна той ще носи името „Калотина 2“, а от сръбска – „Градина 2“.

Очаква се новият пункт да бъде изграден по съвременни европейски стандарти и да поеме значителна част от потока от леки и товарни автомобили. Целта е да се намали времето за изчакване на границата и да се подобри организацията на движението.

Проектът предвижда въвеждането на съвместни проверки по модела „едно гише“, при който граничните и митническите служби на двете държави ще извършват контрол на едно място. Това ще съкрати административните процедури и ще улесни както пътуващите, така и международния транспорт и бизнеса.

Край на задръстванията: Отварят нов граничен пункт между България и Турция

Сегашният ГКПП „Калотина – Градина“ е сред най-натоварените сухопътни гранични пунктове на Балканите и в Европа. Той е част от Трансевропейския транспортен коридор №10, който свързва Западна Европа с Близкия изток и Азия и има ключово значение за международния стокообмен.

Необходимостта от втори граничен пункт е продиктувана от значителното увеличение на трафика през последното десетилетие. В пиковите периоди – особено през лятото и около големите празници – преминаването през „Калотина“ често е съпроводено с километрични опашки и часове чакане.

Въпреки извършените през последните години реконструкции и модернизация на съществуващия пункт, неговият капацитет трудно поема пиковото натоварване. Допълнително предизвикателство са и географските особености на района, които ограничават възможностите за по-нататъшно разширяване на сегашната инфраструктура.

Идеята за изграждането на втори граничен пункт се обсъжда от няколко години на експертно ниво между София и Белград. Целта е да се разпредели по-ефективно движението, включително чрез отделяне на тежкотоварния и лекия трафик, което ще намали натоварването на съществуващия пункт.

Кошмар на ГКПП "Калотина", огромни задръствания

Подписването на спогодбата от двамата министри се разглежда като решаваща политическа стъпка, която открива пътя към проектирането, финансирането и изграждането на „Калотина 2 – Градина 2“. Очакванията са новата инфраструктура да има важно икономическо и логистично значение не само за България и Сърбия, но и за Европейския съюз, като ускори търговския обмен и улесни свободното движение на хора и стоки.