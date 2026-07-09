Ердоган: Турция очаква възобновяване на процеса за присъединяване към ЕС

Т урция официално поиска пълно възобновяване на своя дългогодишен и замразен процес за присъединяване към Европейския съюз. Този ход идва в момент на сложни геополитически промени и представлява ключов тест за бъдещите отношения между Анкара и Брюксел.

Ердоган поиска членство в ЕС

Искането беше отправено от турския президент Реджеп Тайип Ердоган по време на среща с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Разговорите се проведоха в Анкара в кулоарите на срещата на върха на НАТО, съобщава Aгенция "Фокус", позовавайки се на информация от Дирекция ''Комуникации'' на турската президентска администрация, разпространена от "Укринформ".

Новият дипломатически натиск на Анкара

Президентът Ердоган е заявил, че Турция очаква спешно активиране на институционалните механизми и официално стартиране на преговорните срещи.

„Турция очаква възобновяване на процеса на присъединяване към ЕС. Затова трябва да бъдат включени съответните механизми и да бъдат започнати необходимите срещи“.

Като аргумент за искането си той е изтъкнал икономическата интеграция на страната с Европа, подчертавайки, че Турция от години е член на Митническия съюз с ЕС. Според него, предприетите стъпки са превърнали страната във „важен производствен център в Европа“, чиято интеграция с европейската икономика повишава конкурентоспособността на континента.

Освен това Ердоган е подчертал ролята на Турция за сигурността на Европа и е заявил, че очаква съюзниците от НАТО да предприемат стъпки, съответстващи на духа на съюзническите ангажименти. По време на срещата са били обсъдени и дипломатическите усилия на Анкара за прекратяване на войната между Украйна и Русия, както и конфликтите в Близкия изток.

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Дългият и замразен път към членство

Пътят на Турция към европейско членство има дълга история, която обяснява настоящата ситуация. Страната получи статут на кандидат за членство в ЕС през 1999 г., а преговорите официално започнаха през 2005 г. Процесът обаче беше спрян през 2016 г. поради политическа криза.

Основна пречка пред напредъка остават критиките от страна на европейските институции. Според наличната информация, евродепутати многократно са изразявали загриженост относно отстъплението на Анкара от демократичните норми, състоянието на свободата на медиите и нарушенията на правата на човека.

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С настоящия си ход Анкара отново поставя въпроса за стратегическото си партньорство с Брюксел на дневен ред, принуждавайки европейските лидери да преоценят отношенията си с ключовия си югоизточен съсед. Това се случва на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващата нестабилност в Близкия изток.