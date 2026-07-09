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Експлозии и голям пожар в Милано - властите издадоха предупреждение към жителите

Десетки пожарникари се борят с мащабния пожар, а жителите са призовани да останат по домовете си

9 юли 2026, 10:24
Експлозии и голям пожар в Милано - властите издадоха предупреждение към жителите
Източник: Istock
  • Голям пожар избухна в логистичен център в Милано, като гъст черен дим и серия от експлозии принудиха властите да предприемат извънредни мерки.
  • Жителите на района бяха призовани да останат по домовете си и да държат прозорците и вратите затворени заради опасността от дима.
  • Няма данни за пострадали, но пожарът е унищожил склад с електронни устройства и множество превозни средства, а десетки пожарникари продължават да се борят с огъня.

Властите в Милано призоваха десетки хиляди жители да държат прозорците и вратите на домовете си затворени след избухването на голям пожар в северната част на италианския град, предаде ДПА.

Пожарът пламна през нощта в логистичен център на куриерска фирма в северната част на Милано, съобщиха пожарните служби. Причината за инцидента все още не е установена.

По време на пожара се чуха няколко експлозии, а гъсти облаци черен дим, видими от километри разстояние, се издигнаха над района. Няколко превозни средства бяха унищожени от огъня.

По първоначална информация няма пострадали. Като предпазна мярка властите призоваха жителите на района да останат по домовете си и да не излизат навън.

Районът около логистичния център и няколко съседни улици бяха отцепени. Складът е съдържал голямо количество пратки с електронни устройства, които са били унищожени от пламъците.

За овладяването на пожара на място са изпратени десетки екипи на противопожарната служба.

  • Как да се предпазим при пожар?

Пожарната безопасност обхваща комплекс от мерки и практики, насочени към предотвратяване на възникването на пожари и минимизиране на щетите и човешките жертви в случай на инцидент. Знанията за правилно поведение са от решаващо значение за оцеляването и се разделят на две основни категории:

  1. превантивни мерки за намаляване на риска и
  2. конкретни действия по време на вече възникнал пожар.

Ключов елемент на защитата е превенцията. Повечето битови пожари възникват поради човешка небрежност или техническа неизправност. Основните превантивни мерки включват редовна проверка на електрическите инсталации и уреди, поддържане на отоплителните тела на безопасно разстояние от запалими материали като завеси, мебели и дрехи, както и повишено внимание при готвене. Никога не трябва да се оставят без надзор включени котлони или открит огън, като свещи или камини. Препоръчително е всяко домакинство да разполага с работещи димни детектори, които осигуряват ранно предупреждение, както и с пожарогасител, чието местоположение и начин на употреба са познати на всички обитатели. Създаването и репетирането на семеен евакуационен план, който включва определени изходи и сборно място извън сградата, значително повишава шансовете за безопасно напускане.При възникване на пожар най-важното е да се запази самообладание. Първата стъпка е незабавното уведомяване на всички в сградата и подаването на сигнал на единния европейски номер за спешни повиквания 112, като се съобщи точен адрес и естество на инцидента. При евакуация основният приоритет е напускането на сградата възможно най-бързо, без да се губи време за събиране на лични вещи. Преди отваряне на врата, тя трябва да се провери с опакото на дланта за топлина. Ако е гореща, не трябва да се отваря, а да се потърси алтернативен изход. Задължително е движението да се извършва ниско до пода, където въздухът е по-чист и температурата по-ниска, тъй като димът и горещите газове се издигат нагоре. Ако е възможно, носът и устата трябва да се покрият с влажна кърпа, за да се филтрира димът. Никога не бива да се използва асансьор – той може да спре или да се превърне в капан. Винаги трябва да се използва стълбището.Ако пътят за евакуация е блокиран, човек трябва да се затвори в стая, по възможност с прозорец. Необходимо е пролуките около вратата да се уплътнят с мокри кърпи или дрехи, за да се спре навлизането на дим. След това трябва да се отвори прозорецът и да се сигнализира за помощ. След успешна евакуация всички трябва да се отправят към предварително уговореното сборно място и да уведомят пристигналите пожарни екипи, ако знаят за липсващи хора. В никакъв случай не бива да се прави опит за връщане обратно в горящата сграда, докато компетентните органи не разрешат това.

  • Прогноза за времето в Италия в периода 9-ти 12-ти юли 2026 г. 

Според прогнозите на официалната италианска метеорологична служба, Meteo Aeronautica Militare, времето в Италия през периода 9–12 юли 2026 г. ще остане типично лятно, с преобладаващо слънчево време, високи температури и само локални следобедни гръмотевични бури в планинските райони.

  • Четвъртък, 9 юли

Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевични бури в части от Централните и Южните Апенини, както и на отделни места в Алпите. Максималните температури ще останат много високи в долината на река По, Тоскана, Лацио, Сардиния, вътрешността на Калабрия и Сицилия. По крайбрежието условията ще бъдат по-комфортни заради морския бриз.

  • Петък, 10 юли

Запазва се преобладаващо слънчево време. Следобед са възможни изолирани краткотрайни бури над Алпите, северните Апенини и части от вътрешността на Централна Италия. Горещините ще продължат, като в северните равнини и вътрешните райони температурите ще останат значително над климатичната норма.

  • Събота, 11 юли

Времето ще бъде стабилно под влияние на антициклон. На север ще има временни купести облаци с вероятност за слаби превалявания само над Западните Алпи и най-северните части на Апенините. В Южна Италия ще преобладава слънчево време, като единствено в Южна Калабрия и по северното крайбрежие на Сицилия са възможни локални краткотрайни валежи. Максималните температури ще бъдат между 30°C и 34°C, а във вътрешността на някои райони – по-високи.

  • Неделя, 12 юли

Очаква се една от най-стабилните дни за седмицата. Почти в цялата страна ще бъде ясно и слънчево. Последните облаци над южните райони ще се разсеят още сутринта. Максималните температури ще останат между 30°C и 34°C, като нощните ще се задържат около 20°C. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а морето – предимно спокойно.

Източник: БТА    
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