25 измамени и щети за над 800 хил. евро: Съдът решава за мярката на обвиняемата за мащабните схеми с кредити

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А пелативният съд разглежда мярката за неотклонение на 39-годишната Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами с обещания за осигуряване на финансиране по европейски програми.

На първа инстанция съдът постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, след като прие, че съществува реална опасност обвиняемата да извърши друго престъпление, ако бъде освободена.

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Срещу Борисова са повдигнати две обвинения. За всяко от тях Наказателният кодекс предвижда наказание от една до осем години лишаване от свобода, предава NOVA.

Според разследващите до момента са установени 25 пострадали от схемата, а причинените имуществени вреди възлизат на повече от 807 хиляди евро, или близо 1,6 милиона лева.

По данни на прокуратурата обвиняемата е убеждавала свои клиенти, че срещу заплащане може да осигури достъп до европейско финансиране по различни програми. Разследващите твърдят, че в редица случаи обещаните проекти така и не са били реализирани, а предоставените от потърпевшите средства не са били възстановени.

Държавното обвинение посочва още, че по делото са събрани данни за опит за оказване на натиск върху свидетели, което според прокуратурата е допълнителен аргумент обвиняемата да остане в ареста до приключване на разследването.

От своя страна защитата настоява за по-лека мярка за неотклонение. Според адвокатите събраните до момента доказателства не са достатъчни, за да подкрепят по категоричен начин обвиненията за измама. Те оспорват и извода, че съществува реален риск Борисова да извърши ново престъпление или да възпрепятства разследването.

Какво предстои

След като изслуша аргументите на прокуратурата и защитата, Апелативният съд трябва да реши дали да потвърди наложеното „задържане под стража“, или да измени мярката за неотклонение в по-лека.

Разследването по случая продължава, като не е изключено с напредването му да бъдат установени и други пострадали или да бъдат повдигнати нови обвинения, ако бъдат събрани допълнителни доказателства.