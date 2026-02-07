Свят

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол

7 февруари 2026, 11:56
Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни
Голям пожар във военна база в Техеран

Голям пожар във военна база в Техеран
Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат
Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн
Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света

Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света
Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“
След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване
Ключови преговори: САЩ и Иран разговарят в Оман

Ключови преговори: САЩ и Иран разговарят в Оман

А мериканският президент Доналд Тръмп отмени наказателните мита за Индия, които беше наложил, за да отслаби косвено търговията с руски петрол, предаде ДПА.

Според изпълнителна заповед, подписана от Тръмп в петък (местно време), 25-процентното мито, наложено през август върху стоките, внасяни от Индия в САЩ, няма да се събира от днес. 

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол. Той също така каза, че Индия се е ангажирала да закупува енергийни продукти от САЩ. Индийското правителство досега не е издало официално потвърждение за спиране на вноса на петрол от Русия, отбелязва ДПА.

Тръмп въведе наказателни тарифи срещу търговските партньори на Русия, за да намали приходите й от петрол, които президентът Владимир Путин използва за финансиране на войната срещу Украйна. 

По-рано тази седмица Тръмп каза, че индийският премиер Нарендра Моди е съгласен да спре да купува руски петрол и вместо това да закупува значително повече петрол от САЩ и вероятно от Венецуела, която беше важен търговски партньор на Русия до военната интервенция на САЩ в Каракас. 

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Американският президент обяви също намаляване на допълнителните мита върху индийски стоки от 25 процента на 18 на сто.

В петък (американско време) бе разпространена информация за подготвяното търговско споразумение между САЩ и Индия, което включва намаляването на митата, преначертаване на енергийните връзки и задълбочаване на икономическото сътрудничество, посочва Ройтерс. В разпространената информация се потвърждава, че Индия ще купи американски стоки на стойност 500 милиарда долара в петгодишен период, включително петрол, газ, въглища, самолети и самолетни части, ценни метали и технологични продукти.

Индия ще премахне или ще намали митата върху всички промишлени стоки от САЩ, както и върху широка гама от храни и земеделски продукти, посочва Ройтерс.

Източник: БТА, София Георгиева    
Доналд Тръмп Индия САЩ Мита Руски петрол Търговско споразумение Енергийни продукти Икономическо сътрудничество Войната в Украйна Нарендра Моди
По темата

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Записи от камерите в района разкриват последните часове преди трагедията

Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Русия атакува украинската енергийна инфраструктура

Русия атакува украинската енергийна инфраструктура

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

За пръв път в 12-годишната си история Nio излезе на печалба

За пръв път в 12-годишната си история Nio излезе на печалба

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 17 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 15 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 16 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 19 часа
Последни новини

Масови демонстрации очакват световните лидери на Мюнхенската конференция

Масови демонстрации очакват световните лидери на Мюнхенската конференция

Свят Преди 2 часа

Досега са регистрирани общо около 120 000 участници в организираните протести

Конгресът на БСП обсъжда смяната на председателя на партията

Конгресът на БСП обсъжда смяната на председателя на партията

България Преди 3 часа

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров

<p>След преговорите - заплахи: Тръмп подготвя икономически удар срещу Иран</p>

Тръмп заплаши с наказателни мита търговските партньори на Иран

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ обяви възможни тарифи до 25% за държави, които купуват петрол и услуги от Техеран, на фона на нови санкции и преговори за ядрената програма

<p>Международна &quot;перачница за пари&quot; рухна в Европа</p>

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Свят Преди 4 часа

Международната схема е „изпрала“ приходи от трафик на наркотици от 2019 г. насам, арестувани са 13 души, а за част от тях тече процедура по екстрадиция

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

Свят Преди 5 часа

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Любопитно Преди 5 часа

Литосферните "капки" възникват, когато плътен, богат на минерали материал се образува в основата на земната кора

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Любопитно Преди 5 часа

Черният дроб е производител на протеини с високо съдържание на мазнини, дори в напреднала възраст

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Свят Преди 5 часа

Може да тренирате всеки ден, да се храните правилно и да си изграждате добри навици, но колко дълго ще живеете зависи до голяма степен от вашите гени. Въпреки това, силното влияние на гените не означава, че начинът на живот трябва да се пренебрегва

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Свят Преди 5 часа

„Трябва да започнем да архивираме целия живот на Земята, защото въпреки че опазването работи, то не действа със скоростта, с която изтребваме видове“, каза главният изпълнителен директор Бен Лам

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Технологии Преди 5 часа

Операционната система на Microsoft позволява много голям набор от персонализирани настройки, чрез които потребителите могат да я нагодят според собствените си предпочитания и тя да бъде по-бърза и адаптивна за различно съдържание

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Свят Преди 5 часа

Колебанията в магнитното поле на Земята могат да повлияят не само на физическото благополучие, но и на емоционалното състояние, причинявайки необяснима тревожност или умора

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Свят Преди 13 часа

"Това е Кортина, ние командваме тук"

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Свят Преди 14 часа

Според той е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 15 часа

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Свят Преди 15 часа

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Роклята на Мария Кери на откриването на Олимпийските игри – в крак с модните тенденции на 2026

Edna.bg

Вдовицата на Диого Жота с емоционален жест към сина им за рождения му ден

Edna.bg

Левски съобщи за сериозен проблем преди мача с Ботев Враца

Gong.bg

Кошмар за Швейцария, отборът по хокей на лед при дамите е под карантина

Gong.bg

Случаят „Петрохан”: Акция на полицията и жандармерията в няколко населени места около Вършец и Берковица

Nova.bg

„Еврото – въпроси и отговори”: Може ли рестото да има колекционерска стойност

Nova.bg