Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

А мериканският президент Доналд Тръмп отмени наказателните мита за Индия, които беше наложил, за да отслаби косвено търговията с руски петрол, предаде ДПА.

Според изпълнителна заповед, подписана от Тръмп в петък (местно време), 25-процентното мито, наложено през август върху стоките, внасяни от Индия в САЩ, няма да се събира от днес.

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол. Той също така каза, че Индия се е ангажирала да закупува енергийни продукти от САЩ. Индийското правителство досега не е издало официално потвърждение за спиране на вноса на петрол от Русия, отбелязва ДПА.

#WATCH | US President Donald Trump says, "... I have a very good relationship with PM Modi, but he is not happy with me as India is paying high tariffs. But now they have reduced it very substantially, buying oil from Russia."



Source: The White House/ YouTube pic.twitter.com/5Ps2klCnjy — ANI (@ANI) January 6, 2026

Тръмп въведе наказателни тарифи срещу търговските партньори на Русия, за да намали приходите й от петрол, които президентът Владимир Путин използва за финансиране на войната срещу Украйна.

По-рано тази седмица Тръмп каза, че индийският премиер Нарендра Моди е съгласен да спре да купува руски петрол и вместо това да закупува значително повече петрол от САЩ и вероятно от Венецуела, която беше важен търговски партньор на Русия до военната интервенция на САЩ в Каракас.

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Американският президент обяви също намаляване на допълнителните мита върху индийски стоки от 25 процента на 18 на сто.

В петък (американско време) бе разпространена информация за подготвяното търговско споразумение между САЩ и Индия, което включва намаляването на митата, преначертаване на енергийните връзки и задълбочаване на икономическото сътрудничество, посочва Ройтерс. В разпространената информация се потвърждава, че Индия ще купи американски стоки на стойност 500 милиарда долара в петгодишен период, включително петрол, газ, въглища, самолети и самолетни части, ценни метали и технологични продукти.

Индия ще премахне или ще намали митата върху всички промишлени стоки от САЩ, както и върху широка гама от храни и земеделски продукти, посочва Ройтерс.