Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света

К огато Джефри Епстийн е искал да бъде представен на бившия френски президент Никола Саркози, той се е обърнал към близък приятел, пише POLITICO .

"Бих искал да се срещна с него", пише опозореният финансист на Оливие Колом, бивш френски дипломат, през октомври 2013 г. "Ако смяташ, че ще е забавно."

"Ще попитам", отговаря Колом. "Може да е забавно. И вече говори английски!"

Тази размяна е едно от многото съобщения, включени в публикуването на милиони имейли от Министерството на правосъдието на САЩ, които дават рядък и детайлен поглед към дискретна екосистема на богатството и властта, в която Епстийн и неговите сътрудници трескаво събират контакти, разменят услуги и размиват границите между лични отношения и публично влияние.

Събрани заедно, имейлите показват как Епстийн, осъден сексуален престъпник, починал в затвора през 2019 г., се е позиционирал в центъра на нещо като подземен Давос: глобална мрежа, включваща норвежка принцеса, водещи фигури от финансовия свят и бивши европейски държавни и правителствени ръководители.

От писмата не става ясно дали Епстийн някога е бил на среща със Саркози. Представител на бившия френски президент заяви, че няма доказателства такава среща да се е състояла.

Но той е стигал до Париж. Епстийн е бил чест посетител на френската столица, където е притежавал апартамент на авеню "Фош", недалеч от Триумфалната арка.

През март 2019 г. Епстийн изпраща на Стив Банън, бивш главен стратег на президента на САЩ Доналд Тръмп, снимка на себе си пред Лувъра с бившия френски министър на културата Жак Ланг.

"Сега сме при пирамидата", пише той. "С цялото правителство."

"Страхотна снимка", отговаря Банън. "Демонстрация на власт."

Пробивен играч

Епизодът олицетворява метода на Епстийн: използване на съществуващи връзки и често преувеличаване на значението им, за да подсили позициите си сред богатите и влиятелните - практика, която продължава до ареста му през юли 2019 г. по обвинения в трафик на хора и заговор за трафик на непълнолетни.

По времето, когато Епстийн позира с бившия министър пред Лувъра, политическата кариера на Ланг отдавна е била зад гърба му. Снимката вероятно е направена покрай церемония за 30-годишнината на стъклената пирамида на музея, където Ланг е бил поканен като министърът, инициирал строежа ѝ през 80-те години.

Преувеличението е част от по-широк модел на неуморно "пробиване", ясно видим в кореспонденцията на Епстийн, чийто последен пакет бе публикуван миналата седмица по нареждане на Конгреса на САЩ. С годините разговорите му редовно смесват личното и професионалното, като материални услуги или морална подкрепа свободно преминават между бизнес отношения, които се превръщат в приятелства и обратно.

Независимо дали предлага чай в Париж, засичане в Давос или покани за частния си карибски остров, където прокурори твърдят, че е трафикирал и сексуално малтретирал непълнолетни момичета, Епстийн се представя като внимателен и състрадателен приятел за другите представители на най-богатите хора, които споделят интимни подробности от живота си, докато търсят съветите му за бизнес или лични въпроси.

Често работейки с дългогодишната си сътрудничка Гислейн Максуел, по-късно осъдена за ролята си в схемата за трафик на Епстийн, финансистът се внедрява във върховете на глобалното богатство и власт.

"Милиардерите и много богатите хора обичат да се държат заедно", казва Уилям Кеш, основател и бивш собственик на списание Spear’s. "Те са в собствен клуб и обичат да се сплотяват."

"Вижда се в Давос", добавя той. "Те са социално племе. А Епстийн и Максуел го разбираха и го използваха, превръщайки се в рингмайстори."

Тази динамика обяснява как фигури като Колом, висш френски дипломат без очевидна причина да се сближи с Епстийн, попадат в орбитата му.

Завършил елитното френско училище ENA, Колом координира глобални срещи като Г-20 и климатичните преговори на ООН за Саркози, преди да премине в частния сектор след загубата на изборите през 2012 г.

В имейлите Колом изглежда нетърпелив да угоди на Епстийн, предлагайки му връзки с посланици, евродепутат, "изгряваща звезда на индийската политика" и "руския заместник-министър на икономиката", както и "добър френски иконом".

"Интересувам се да се срещна с всеки, когото смяташ, че ще ми е приятно", пише Епстийн.

"Когато си в Париж, какви хора искаш да срещнеш?", пита Колом.

"Интелигентни. Или много, много сладки двайсетгодишни."

Довереник

Помощта тече и в двете посоки. Колом благодари на "големия си приятел" за подкрепата при брачните си проблеми и търси съвети за личните си финанси.

"Искам да правя много пари", пише той. "Не изкарвам достатъчно."

Двамата се шегуват и за жени.

"На острова ми в Карибите, с аквариум, пълен с момичета", отговаря Епстийн.

"Със сигурност бих се радвал на гледката", пише Колом.

Д-р Джекил и мистър Хайд

В кореспонденцията си с богатите и свързаните Епстийн умело предлага това, което събеседниците търсят - съвети за пътуване, бизнес, сексуален флирт или разходка из Париж.

Жак Ланг го описва като изискан "д-р Джекил и мистър Хайд".

"Запознах се с него чрез Уди Алън", казва Ланг. "Джефри, когото познавах, беше чаровен и запленен от изкуството."

Въпреки че Епстийн се признава за виновен през 2008 г. за склоняване на непълнолетна към проституция, той успява да се внедри сред висши мениджъри, политици и кралски особи.

"Ела ни спаси. Умирам от скука", пише през 2012 г. норвежката престолонаследничка Мете-Марит.

По-късно тя заявява, че съжалява за всякакъв контакт с него.

"Целувки от Брюксел": Връзките на Епстийн с белгийската столица

Човекът от Давос

Епстийн не просто се движи сред елита, той се внедрява в инфраструктурата му, включително Световния икономически форум в Давос.

Той помага за достъп до събитието, урежда срещи и менторски програми. Когато бившият финансов министър на САЩ Лари Съмърс се оплаква, че е пренебрегнат, Епстийн предлага да говори с "добрия си приятел" Бьорге Бренде, ръководител на форума.

Бренде вечеря с Епстийн поне три пъти през 2018–2019 г. и разменя имейли и SMS-и с него. След разкритията Световният икономически форум започва независимо разследване.

"Не знаех за миналото и престъпната му дейност", заявява Бренде.

Преди вечеря през юни 2019 г. той пише: "Очаквам с нетърпение - сушито ще е страхотно."

Три седмици по-късно Епстийн е арестуван. Месец след това умира в затвора.