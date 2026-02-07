Китайска телевизия пусна интервю с Илияна Йотова: България може да е добър мост към Европа

П резидентът на България Илияна Йотова, която встъпи в длъжност на 23 януари 2026 г. след одобрението на оставката на президента (2017-2026 г.) Румен Радев от Конституционния съд, изрази възхищението си от забележителната способност на Китай да интегрира най-съвременните технологии с дълбокото си древно наследство.

В интервю за China Media Group (CMG) , публикувано в петък, Йотова сподели ярки впечатления от скорошното си посещение в Пекин за Глобалната среща на лидерите по въпросите на жените през 2025 г., включително от обиколки на емблематични места като Забранения град и Великата китайска стена. Любопитен детайл е, че разговорът е записан през октомври миналата година, когато тя е в качеството си на вицепрезидент, но излиза в ефир едва сега, когато вече официално е президент на България. Самото интервю е публикувано в YouTube преди 5 дни и е представено като "Ексклузивно интервю с българския президент Илияна Йотова".

"България е член на ЕС от 2007 г. Ние можем да бъдем един добър мост във вашите отношения с целия съюз. Освен това нашето географско разположение е, както ние казваме, България е родена на кръстопът, можем да бъдем отворена врата и към други съседни страни. Можем да правим съвместни проекти. Едно е ясно оттук нататък много работа ни чака", каза Йотова.

"Знаете ли, това всъщност е третото ми посещение във вашата красива страна. Първото беше през 1995 г., точно преди тридесет години, когато в Пекин се проведе Четвъртата световна конференция за жените. Тогава бях гост на вашата телевизионна станция и до днес пазя топлите и прекрасни спомени от това посещение. Няколко години по-късно посетих отново Пекин, както и Ухан и Шанхай. Сега се върнах още веднъж", посочи Йотова.

"Има една поговорка: ако оставиш монета преди да си тръгнеш от дадено място, това означава, че ще имаш шанс да се върнеш някой ден. Затова днес, преди да се върна в София, в България, ще оставя монета тук в Пекин, с надеждата, че ще имам възможността да посетя отново страната ви“, каза Йотова.

"Открих, че вашите градове и вашата страна са претърпели огромни промени. В момента, в който слезнах от самолета, бях впечатлена колко чисти са както въздухът, така и улиците. Днешният Пекин е наистина впечатляващ град - зелен, с модерна архитектура и с множество удобства. Мога само да си представя колко усилия и труд е вложил китайският народ, за да достигне това ниво и да постигне такива резултати“, допълни тя.

"Освен това, вие сте постигнали перфектна комбинация между високите технологии и древната ви цивилизация. Това се усеща дълбоко както в Забранения град, така и на Великата китайска стена. Тук човек почти може да пътува през времето и да усети мъдростта, натрупана през хилядолетия. Трябва да се гордеете, че сте щастливите наследници на такава богата цивилизация и дълбока история. Това е истинско съкровище за човечеството“, каза Йотова.

На 23 януари Конституционният съд на Република България одобри оставката на президента Румен Радев, която той бе подал по-рано през седмицата. Съгласно Конституцията на България, тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова е поела президентския пост за остатъка от мандата.