Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Colossal Biosciences, биотехнологичната компания, която се опитва да възкреси отдавна изчезнали видове като додо, мамут и тасманийски тигър, обяви, че създава биохранилище за застрашени видове в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Разположено в Музея на бъдещето в Дубай, „Биохранилището и Световната лаборатория за съхранение на Colossal“ ще съхранява милиони замразени тъкани и други проби от 10 000 вида, включително 100-те най-застрашени в световен мащаб и в ОАЕ, съобщава компанията, предаде CNN.

През април 2025 г. Colossal обяви, че е „възкресила“ изчезналия свиреп вълк (dire wolf), създавайки три екземпляра– два мъжки и една женска – използвайки древна ДНК, технология за клониране и генно инженерство за промяна на гените на сив вълк. Експерти посочиха, че не е възможно да се възкреси точно копие на изчезнало животно и че вълците по същество са хибриди на свиреп вълк и сив вълк, сходни по външен вид с изчезналия си предшественик.

Базираната в Далас Colossal заявява, че ще приложи двоен подход към пробите в хранилището си в ОАЕ, като ги използва за изследване на застрашени видове, но също така и като средство за връщане на видовете, ако те изчезнат.

Учените казват, че са възкресили свирепия вълк

В интервю за Ричард Куест от CNN, съоснователят и главен изпълнителен директор Бен Лам сравни новото биохранилище с Глобалното хранилище за семена в Свалбард в Арктическия кръг – съоръжение, съхраняващо близо 1,4 милиона проби от семена – и каза, че животните се нуждаят от подобно съхранение.

„Трябва да започнем да архивираме целия живот на Земята, защото въпреки че опазването работи, то не действа със скоростта, с която изтребваме видове“, каза той.

Червеният списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) съдържа над 48 000 вида, застрашени от изчезване, сред 172 600 оценени вида. Оценките за броя на изчезващите видове годишно варират, отчасти защото все още има толкова много неоткрити или официално идентифицирани видове.

Лам заяви, че целта е да се съхраняват множество проби от всеки вид, за да се запази генетичното разнообразие – ключов фактор за дългосрочната жизнеспособност на популациите.

Той твърди, че има множество причини зад стремежа за спасяване на застрашени животни, описвайки много от тях като ключови видове в тяхната среда. Загубата на един вид може да наруши равновесието на екосистемата, причинявайки свръхпопулация или унищожаване на друг, с ефекти, разпространяващи се надолу по хранителната верига.

„Също така има огромни количества данни, които понякога губим (когато даден вид изчезне)“, каза той. „Птиците имат значително по-добра имунна система от нас. Така че трябва да изучаваме това, за да видим как би могло да се приложи и при хората.“

„Ако не ви е грижа за животните, трябва да ви е грижа за тях, защото те помагат на хората“, добави той.

Въпреки предвиждания мащаб на начинанието, то не е единственото такова съоръжение в света.

„Замразеният зоопарк“ на San Diego Zoo Wildlife Alliance съдържа проби от над 1300 вида и подвида. От основаването си през 1975 г. генетиката е напреднала значително. Клонинги на четири застрашени вида – конят на Пржевалски, родом от Централна Азия, видът бик индийски гаур, говедата бантанги от Югоизточна Азия и черноногият пор от Северна Америка – са създадени от генетичен материал, съхраняван в съоръжението.

Други проекти съдържат хиляди ДНК проби от животни, с различни научни приложения за живи клетки. Благотворителната организация „Замразеният ковчег“ (The Frozen Ark) е натрупала 48 000 проби, по-голямата част от които ДНК, включително от снежен леопард и орикс със саблевидни рога (вид, изчезнал в дивата природа), разпределени между няколко обекта във Великобритания.

Запитана за биохранилището на Colossal, San Diego Zoo Wildlife Alliance заяви пред CNN, че ускоряването на „криоконсервацията на живи клетки“ е „безпрецедентна възможност и спешна необходимост за гарантиране на бъдещето на биологичното разнообразие на Земята“, отбелязвайки, че „нито една организация не може да го направи сама“.

Алиансът предупреди, че „подобни усилия ще трябва да се справят с регулаторни рамки, дългосрочно управление и координация през политически граници“ и изискват „внимателно внимание към спазването на международни политики и споразумения“.

„Устойчивата стратегия за биобанкиране е разпределен модел, който подкрепя развитието на капацитет за биобанкиране в рамките на биоразнообразни страни в партньорство с институции с дългосрочни познания и експертиза в областта на колекциите“, добавиха те.

Душко Илич, професор по наука за стволови клетки в King’s College London, заяви по имейл, че в момента няма достатъчно публични подробности за оценка на биохранилището на Colossal, отбелязвайки, че би искал да види повече детайли относно „обхвата (видове, типове проби), управлението, достъпа, дългосрочното финансиране и интеграцията с рамките за опазване“.

„Само криобанкирането не е равносилно на въздействие върху опазването“, каза той.

„За обществеността замразените зоопаркове са завладяваща концепция и помагат за повишаване на осведомеността за загубата на биоразнообразие“, добави той. „На практика те трябва да се разглеждат като допълнителни инструменти, а не като заместители на *in situ* опазването, защитата на местообитанията или управлението на популациите.“

Новото начинание за биобанка е част от инициатива в ОАЕ – държава, която наскоро инвестира 60 милиона долара в Colossal. От началото на основаването си през 2021 г., компанията е събрала 615 милиона долара.

Биохранилището, разположено в музей в сърцето на Дубай, е предназначено да доближи обществеността до текущата научна работа.

„Работим с Музея на бъдещето, защото искаме да бъде изложено“, твърди Лам. „Искаме да създадем живи лаборатории за показ и да привлечем деца и хора, развълнувани от науката.“

100-те най-застрашени вида, чиито проби ще бъдат съхранени, все още не са финализирани, каза представител на компанията, и се събират в съвместен изследователски проект с ОАЕ.

Colossal заявява, че биохранилището е първото от планирана глобална мрежа от обекти.