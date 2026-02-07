Свят

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени"

7 февруари 2026, 09:01
Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна
Източник: БТА

П ри руска въздушна атака е ударен приют за кучета в украинския град Запорожие, предаде Асошиейтед прес. Тринайсет кучета са загинали, а седем са ранени, съобщиха от градската управа.

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени. Други седем са ранени и получават лечение", каза секретарката на градския съвет Рехина Харченко.

При руска въздушна атака в Запорожка област в ранните часове на петък бяха ранени осем души и бяха нанесени щети на 18 блока с апартаменти, съобщи по-рано ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.

В петък Русия е изстреляла 328 дрона и седем ракети по Украйна, а противовъздушната отбрана е свалила 297 дрона.

На фона на мразовитата зима над 1200 жилищни сгради в различни райони на столицата Киев са без отопление дни наред поради руските бомбардировки на електропреносната мрежа, съобщи вчера президентът Володимир Зеленски и поиска подобряване на работата на украинските военновъздушни сили.

Въздушните удари срещу град Запорожие и околната област са утвърден модел на военни операции. Прегледът на минали събития разкрива последователност от атаки и последващи официални действия, които оформят текущата ситуация.

На 23 септември, около 21:00 часа, Запорожие стана обект на серия от "масирани въздушни удари" за период от два часа. В резултат на тези атаки един човек загина, а шестима бяха ранени, включително 13-годишно момиче и 15-годишно момче. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи за щети по 74 жилищни блока и 24 частни къщи в различни квартали на града. В отговор на нападението, областният управител Иван Федоров потвърди броя на жертвите и разрушенията, докато украинските военновъздушни сили обявиха, че са свалили 66 бойни дрона, изстреляни от Русия, като още 13 са изчезнали от радарите.

При друг случай, след руски удари по Запорожие, Министерството на външните работи на Украйна, чрез министър Дмитро Кулеба, публично призова за спиране на "руския терор" чрез "силата на оръжието, чрез санкции и пълна изолация". Това изявление последва атаки, при които загина най-малко един човек, а седем бяха ранени, включително тригодишно дете, след като седем удара бяха нанесени по високи жилищни блокове. Този призив очерта официалната позиция за необходимостта от засилена международна подкрепа.

В по-скорошен период, на 22 януари, Запорожие беше атакуван с пет дрона тип "Шахед". В резултат на тези удари загина един човек, а 25 бяха ранени, сред които двумесечно бебе, като петима пострадали бяха в тежко състояние. Областният управител Иван Федоров съобщи за възникнал пожар в един от районите на града и за останали без електричество около 20 000 души. Местните власти незабавно призоваха гражданите да останат на безопасни места поради опасност от повторни атаки, което е стандартна оперативна процедура при подобни сценарии.

Източник: БТА, София Георгиева    
Руска въздушна атака Запорожие Приют за кучета Загинали кучета Украйна Ранени хора Повредени сгради Без отопление Киев Дронове и ракети
