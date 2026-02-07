Тръмп заплаши с наказателни мита търговските партньори на Иран

А мериканският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни мита на търговските партньори на Иран на фона на напрежението с тази страна, предадоха ДПА и Ройтерс. В изпълнителна заповед, издадена от Тръмп в петък (американско време), се посочва, че допълнителни мита „могат да бъдат наложени върху стоки, внасяни в САЩ, които са продукти на всяка държава, която пряко или непряко закупува, внася или по друг начин придобива стоки или услуги от Иран“.

Президентът на САЩ не посочи конкретни държави, но даде 25 процента като пример за възможна тарифа. Заповедта установява система, която ще позволи налагането на такива допълнителни мита на търговските партньори на Иран, съобщи Белият дом.

Тръмп обяви какъв ще е отговорът на САЩ срещу Иран

Заповедта идва в момент на напрежение между Иран и САЩ, които започнаха тази седмица преговори за иранската ядрена програма.

Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран

Само няколко часа след първия кръг от преговорите в столицата на Оман Маскат, САЩ обявиха, че налагат нови петролни санкции на Техеран.

Доналд Тръмп засили заплахите си за потенциална военна намеса в Иран след кървавото потушаване на протестите в края на декември и началото на януари и разположи големи военноморски сили в Персийския залив.

Преди да отпътува от Вашингтон за Флорида за уикенда президентът на САЩ определи преговорите с Иран като "много добри" и посочи, че те ще продължат следващата седмица.

President Donald J. Trump signs an Executive Order confronting the Iranian regime, establishing a process to impose tariffs on countries that continue purchasing goods or services from Iran.



Protecting America’s national security, foreign policy, and economy. 🇺🇸 pic.twitter.com/cfH1QMBZZX — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2026

Ключова фаза започна през май 2018 година, когато американският президент Доналд Тръмп обяви официалното оттегляне на Съединените щати от Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), известен като ядрената сделка с Иран. Това решение незабавно активира възстановяването на американските санкции. Първоначалните мерки засегнаха конкретно държавните покупки на щатски долари от Иран, търговията със злато, продажбите на ирански държавни облигации, автомобилния сектор и износа на определени стоки като килими и хранителни продукти.

В последващо действие Тръмп публично предупреди Иран, заявявайки: „Никога повече не заплашвайте Съединените щати или ще понесете такива последици, каквито в цялата световна история много малко са били понасяни.“

Външният министър Майкъл Помпео тогава анонсира потенциално налагане на санкции от „най-високо равнище“ и планове за създаване на денонощен мултимедиен канал на фарси, предназначен да заобиколи цензурата в Иран.

Тази политика на икономическо въздействие беше задълбочена през юни 2019 година, когато президент Тръмп подписа изпълнителна заповед за въвеждане на нови, по-строги санкции срещу Иран. Тези мерки пряко целяха върховния лидер аятолах Али Хаменей и неговите сътрудници, ограничавайки достъпа им до финансови ресурси. Министерството на финансите на САЩ потвърди, че санкциите обхващат активи на стойност десетки милиарди долари, включително тези на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Очевидна ескалация настъпи и през януари 2020 година. След ирански ракетни удари срещу американски бази в Ирак, президент Тръмп реагира с обявяване на незабавни „допълнителни наказателни санкции“ срещу Иран. В същото изявление той призова страните от НАТО за по-активно участие в Близкия изток и съветваше световните сили да се „отдръпнат от остатъците“ на ядрената сделка от 2015 година.