Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

С напредване на възрастта имунната система постепенно отслабва, което прави тялото по-уязвимо към болести. Учените са открили нов начин за подмладяване на ключов компонент на имунната функция, потенциално подобрявайки здравето в по-късни години.

Екип от Института Броуд към Масачузетския технологичен институт и Харвард се фокусира върху тимуса, малък орган пред сърцето, който е от решаващо значение за развитието на Т-клетките. Тези имунни клетки действат като пазачи, идентифицирайки и борейки се със заплахи като рак и инфекции.

От ранна зряла възраст тимусът се свива и забавя растежа си, ограничавайки производството на Т-клетки. В миши модели изследователите успяха да пренасочат част от черния дроб като заместител на тимуса, изпращайки молекулярни сигнали, които стимулират производството на Т-клетки.

„С напредването на възрастта имунната система започва да отслабва. Искахме да помислим как можем да поддържаме този вид имунна защита за по-дълъг период от време и това ни накара да се замислим какво можем да направим, за да засилим имунитета“, казва неврологът от MIT Мирко Фридрих.

Първо, изследователите сравнили имунната система на млади мишки с тази на стари мишки, за да идентифицират три ключови сигнализиращи протеина, които намаляват с възрастта: DLL1, FLT3-L и IL-7. Те се справят със задачите за превръщане на клетките в Т-клетки и поддържане на тези клетки здрави.

След това беше сглобен пакет за лечение с мРНК; мРНК ( информационна рибонуклеинова киселина ) е като набор от инструкции за производство на протеини. Това лечение беше инжектирано многократно в черния дроб на по-възрастни мишки, произвеждайки желаните сигнални ефекти.

Черният дроб е производител на протеини с високо съдържание на мазнини, дори в напреднала възраст. Нещо повече, кръвта, напускаща стомаха и червата, трябва да премине през черния дроб, а достъпът до него за подобни лечения е сравнително лесен, което го прави идеална цел.

При по-възрастни мишки, на които е прилагано лечение с мРНК в продължение на четири седмици, е наблюдавано забележително увеличение както на броя, така и на разнообразието на Т-клетките. Те са реагирали по-силно на ваксинациите и са били по-способни да се борят с раковите тумори – признаци на засилена, по-млада и по-здрава имунна система.

„Нашият подход е по-скоро синтетичен“, казва неврологът от MIT Фън Джан. „Ние проектираме тялото да имитира секрецията на тимусен фактор.“

Важно е да се отбележи, че усилването на производството на Т-клетки, генерирано от черния дроб, е било временно. Това намалява риска от свръхстимулиране на имунната система, което може да доведе до възпаление и самоатака на организма .

Резултатите са обещаващи, но е необходимо да се докаже, че този подход е приложим както при хора, така и при мишки. Изследователите планират да разширят изследването си в бъдеще, като разгледат други видове животни, сигнални протеини и имунни клетки.

Имало е предишни опити за подмладяване на производството на Т-клетки, включително директно въвеждане на стимулатори на имунната система в кръвния поток, често със странични ефекти и рискове. Тези ранни резултати показват, че този подход, базиран на черния дроб, може да предложи безопасна и ефективна алтернатива.

„Ако можем да възстановим нещо съществено като имунната система, се надяваме, че ще можем да помогнем на хората да останат без болести за по-дълъг период от живота си“, казва Джан.