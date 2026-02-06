Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Ц еремонията по откриването на XXV зимна Олимпиада започна в Италия. Основното събитие е на стадион "Сан Сиро" в Милано, а по-малки церемонии има на други три локации, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари - Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо.

България ще бъде представена от 20 спортисти. Знаменосец на делегацията в Милано ще бъде фигуристката Александра Фейгин, а в Кортина националният флаг ще носи биатлонистът Владимир Илиев.

Източник: EPA/БГНЕС

Сред официалните гости в Милано ще бъдат президентът на България Илияна Йотова и председателят на БОК Весела Лечева.

Церемонията по откриването на Олимпиадата е създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio. Над 500 музиканти участват в програмата. Официалният саундтрак на Игрите е дело на Дардъст. Той е и автор на официалния химн, наречен "Италианска фантазия".

Източник: EPA/БГНЕС

Сред певците в спектакъла, са Марая Кери, Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог. Очаква се да се включат и актьорите Том Круз, Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон.

България ще бъде представена от 20 състезатели в шест вида спорт. Най-много квоти страната има в биатлона – осем (по четири при мъжете и жените), следват сноубордът с четири участници, ски бягането и алпийските ски с по три квоти, както и по един представител във фигурното пързаляне при жените и в ски скоковете при мъжете.

Първите трима състезатели във всяка дисциплина на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, ще получават и най-скъпите олимпийски медали в историята. Причината е рязкото поскъпване на благородните метали на световните пазари през последните години.