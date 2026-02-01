Свят

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

„Няма нужда от хуманитарна криза“, каза Тръмп

1 февруари 2026, 07:46
Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че САЩ ще сключат сделка с Куба, предаде агенция Ройтерс.

Тръмп направи този коментар на борда на президентския самолет „Еър форс уан“ на път към Флорида от Вашингтон, един ден след като заплаши с мита всички страни, които доставят петрол на Куба.

Американският президент повтори своя призив към Куба да преговаря със САЩ.

„Няма нужда от хуманитарна криза“, каза Тръмп на борда на самолета. „Мисля, че те вероятно ще дойдат при нас и ще поискат да сключат сделка… Те са в ситуация, която е много лоша за Куба. Те нямат пари. Те нямат петрол. Те живееха с венецуелски пари и петрол, които няма да дойдат повече“, коментира Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

През 2025 г. Венецуела бе най-големият доставчик на петрол за Куба, задоволявайки около една трета от дневните нужди на острова. Доставките на венецуелски петрол спаднаха рязко след наложената от САЩ блокада още преди залавянето на президента Николас Мадуро при специална военна операция в Каракас и отвеждането му в САЩ, за да бъде съден за наркотрафик.

Ройтерс съобщи ексклузивно през януари, че друг топ доставчик на петрол за Куба – Мексико, обмисля дали да продължи да изпраща петрол на Хавана на фона на опасения от ответни мерки от страна на Вашингтон.

Източник: БТА, София Георгиева    
Доналд Тръмп САЩ Куба отношения Преговори Куба Петролни доставки Икономическа криза Куба Венецуелски петрол Мексико петрол Американски мита Хуманитарна криза Блокада Куба
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 13 часа
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 10 часа
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 10 часа
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 9 часа
