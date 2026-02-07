България

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

7 февруари 2026, 07:00
Променливо време през уикенда, преди студения понеделник
Източник: iStock/GettyImages

П рез нощта ще бъде облачно и на много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Ще бъде почти тихо. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°. Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане значително по-ниско от средното за месеца.

В събота облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен западен вятър. Максималните температури в Северна България ще бъдат между 5° и 10°, в Южна – между 11° и 14°, в крайните югозападни райони до 17°, в София 10°-11°.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500-1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 6°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 34 мин. и залязва в 17 ч. и 48 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 14 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 52 мин. и изгрява в 0 ч. и 7 мин. на 8.02. Фаза на Луната: четири дни преди последна четвърт.

В неделя облачността ще е по-често значителна. На отделни места, главно в Южна, по-късно и в Източна България ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Все още ще е топло, но с умерен северозападен вятър дневните температури ще започнат да се понижават.

В понеделник застудяването от изток-североизток ще продължи. Ще бъде облачно, на много места с валежи: в Северна България и високите котловинни полета предимно от сняг, в Южна – предимно от дъжд. В планините ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще се понижат, повече дневните.

Източник: НИМХ    
прогноза за времето България облачност температури вятър дъжд сняг планини Черноморие застудяване
Последвайте ни
Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
8 породи котки с необичайни хранителни навици

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 1 ден
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 23 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 23 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Любопитно Преди 17 минути

Литосферните "капки" възникват, когато плътен, богат на минерали материал се образува в основата на земната кора

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Любопитно Преди 18 минути

Черният дроб е производител на протеини с високо съдържание на мазнини, дори в напреднала възраст

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Свят Преди 9 часа

Според той е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 10 часа

Основното събитие на откриването е на стадион "Сан Сиро" в Милано

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 10 часа

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Свят Преди 10 часа

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

България Преди 10 часа

Резултатите показват, че водата не отговаря на изискванията за качеството на водата

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Свят Преди 11 часа

Днес Белият дом обвини служител за вече изтритото видеото

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

България Преди 12 часа

Според информация на NOVA за последно Николай Златков е видян в село Кости

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 12 часа

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 12 часа

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

България Преди 13 часа

Решението на Административният съд в Сливен подлежи на обжалване.

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

България Преди 13 часа

СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

Свят Преди 14 часа

Комисията стартира мащабен 20-и пакет с цел той да бъде приет преди войната на Русия срещу Украйна да навлезе в петата си година

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

България Преди 14 часа

Средната януарска сметка спрямо предходната е по-висока с 30-40%

Атентат в джамия в Исламабад, Пакистан

Атентат в джамия взе десетки жертви, над 100 са ранени в Исламабад

Свят Преди 14 часа

Атаката е най-смъртоносният самоубийствен атентат в Исламабад от повече от десетилетие

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 7 февруари, събота

Edna.bg

Поетесата Маргарита Петкова представя книга с откровения за живота си

Edna.bg

Горещо варненско дерби дава старт на деня в efbet Лига

Gong.bg

Везенков се развихри при разгромна победа на Олимпиакос

Gong.bg

До 15 градуса през почивните дни

Nova.bg

Случаят „Петрохан”: 15-годишно дете е в неизвестност от 9 дни

Nova.bg