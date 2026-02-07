Свят

Володимир Зеленски: САЩ искат войната в Украйна да приключи до юни

Зеленски заяви, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се състои идната седмица за първи път на тяхна територия

7 февруари 2026, 13:37
Володимир Зеленски: САЩ искат войната в Украйна да приключи до юни
Източник: Getty Images

В ашингтон иска да види края на войната в Украйна до юни и покани руската и украинската делегация за по-нататъшни преговори идната седмица в САЩ, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на украинския президент Володимир Зеленски. 

Американците искат войната, която скоро ще навлезе в петата си година, да приключи "до началото на лятото, през юни", смята Зеленски.

"Американците предлагат страните да прекратят войната до началото на лятото и вероятно ще окажат натиск върху тях точно според този график", заяви украинският президент пред журналисти. "И казват, че искат да направят всичко до юни. И ще направят всичко, за да сложат край на войната. И искат ясен график на всички събития", подчерта той. 

Зеленски заяви, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се състои идната седмица за първи път на тяхна територия, вероятно в Маями, щата Флорида. "САЩ канят за пръв път и руския, и украинския преговорен екип едновременно, вероятно в Маями (щата Флорида), след седмица", заяви той, като уточни, че Украйна е потвърдила участието си. 

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Зеленски отново подчерта, че страната му няма да приеме никакви споразумения, постигнати между САЩ и Русия без участието на Киев, особено по чувствителните териториални въпроси. Русия, която окупира около 20 процента от територията на Украйна, иска да получи пълен контрол над региона Донбас и да накара украинските сили да се изтеглят от частите, които все още контролират – условие, което Киев казва, че никога няма да приеме. 

"Украйна няма да подкрепи каквото и да е било споразумение, което я засяга, без да участва" в дискусиите, настоя Зеленски. "Всяко споразумение, засягащо Украйна, не може да противоречи на украинската конституция и закони", подчерта той. 

Поставянето на крайния срок идва след края на преговорите в Абу Даби, Обединените арабски емирства (ОАЕ), с посредничеството на САЩ, които не доведоха до пробив, тъй като двете воюващи страни се придържат към взаимно изключващи се искания. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Войната в Украйна Мирни преговори САЩ Володимир Зеленски Краен срок юни Русия Териториални въпроси Дипломация Маями Флорида Участие на Киев
