Володимир Зеленски: САЩ искат войната в Украйна да приключи до юни

В ашингтон иска да види края на войната в Украйна до юни и покани руската и украинската делегация за по-нататъшни преговори идната седмица в САЩ, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на украинския президент Володимир Зеленски.

Американците искат войната, която скоро ще навлезе в петата си година, да приключи "до началото на лятото, през юни", смята Зеленски.

"Американците предлагат страните да прекратят войната до началото на лятото и вероятно ще окажат натиск върху тях точно според този график", заяви украинският президент пред журналисти. "И казват, че искат да направят всичко до юни. И ще направят всичко, за да сложат край на войната. И искат ясен график на всички събития", подчерта той.

JUST IN: 🇺🇦🇺🇸 President Zelensky says the U.S. wants the war in Ukraine to end by June. pic.twitter.com/TuS5H7OKOR — CryptoTweets | Whale Watch (@CryptoTweetsWW) February 7, 2026

Зеленски заяви, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се състои идната седмица за първи път на тяхна територия, вероятно в Маями, щата Флорида. "САЩ канят за пръв път и руския, и украинския преговорен екип едновременно, вероятно в Маями (щата Флорида), след седмица", заяви той, като уточни, че Украйна е потвърдила участието си.

Зеленски отново подчерта, че страната му няма да приеме никакви споразумения, постигнати между САЩ и Русия без участието на Киев, особено по чувствителните териториални въпроси. Русия, която окупира около 20 процента от територията на Украйна, иска да получи пълен контрол над региона Донбас и да накара украинските сили да се изтеглят от частите, които все още контролират – условие, което Киев казва, че никога няма да приеме.

"Украйна няма да подкрепи каквото и да е било споразумение, което я засяга, без да участва" в дискусиите, настоя Зеленски. "Всяко споразумение, засягащо Украйна, не може да противоречи на украинската конституция и закони", подчерта той.

Поставянето на крайния срок идва след края на преговорите в Абу Даби, Обединените арабски емирства (ОАЕ), с посредничеството на САЩ, които не доведоха до пробив, тъй като двете воюващи страни се придържат към взаимно изключващи се искания.