България

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Според информация на NOVA за последно Николай Златков е видян в село Кости

6 февруари 2026, 19:17
Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест
Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев
Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки
Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция
Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!
Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново
Ново свлачище блокира движението в Кресненското дефиле

Ново свлачище блокира движението в Кресненското дефиле
Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

Н иколай Златков на 22 години има дълга история, свързана с Ивайло Калушев и рейнджърите от хижа "Петрохан". Той е един от младежите, обучавани от организацията „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, а след като навършва пълнолетие, става част от нея. 

По думите на Яни Макулев именно той е третият в групата с издирвани след стрелбата. Другите двама са самият Калушев и синът на Макулев, който е на 15 години, предава NOVA.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

Николай Златков е преминал през обученията на школата за приключения „Роук”, а впоследствие става част от управлението на сдруженията, които са свързани с хижата. В социалните мрежи липсват негови снимки. Преди години е участвал в документалния филм на Калушев, който е заснет в Мексико.

„Понякога се страхувам, преди да вляза в пещера, но основното нещо, което ми позволи да ги преодолея, е когато видя, че моите приятели ми имат доверие. Когато видя това, знам, че моето място е тук. И знам, че това е мястото, на което принадлежа”, казва Златков във филма, посветен на спелеологията.

Секта и деца, нови разкрития за телата в хижа "Петрохан"

„Това е времето, в което се освобождавам от всички страхове, от всички ограничения и се отварям напълно пред пещерата. И изведнъж имам фокус, придобивам знание от извора, прецизност и дисциплина. И когато всичко това се комбинира - забравяш, че съществуваш”, добавя Златков.

Според информация на NOVA за последно Николай Златков е видян в село Кости. Там се занимавал с децата, които се обучават в момента. 

От прессъобщение, качено на сайта на МВР по-рано днес става ясно единствено, че лицата, които се издирват, са повече от едно. Според източници на NOVA Златков е придружавал част от децата и в чужбина.

Източник: NOVA    
Николай Златков Ивайло Калушев Хижа Петрохан
Последвайте ни
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Издирват дете след случая

Издирват дете след случая "Петрохан"

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

carmarket.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 13 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 12 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 12 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 1 час

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 1 час

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

България Преди 3 часа

Средната януарска сметка спрямо предходната е по-висока с 30-40%

Атентат в джамия в Исламабад, Пакистан

Атентат в джамия взе десетки жертви, над 100 са ранени в Исламабад

Свят Преди 3 часа

Атаката е най-смъртоносният самоубийствен атентат в Исламабад от повече от десетилетие

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

България Преди 3 часа

Използван е негов биологичен материал, оставен за съхранение

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

Свят Преди 3 часа

"Моля, не ме използвайте за политически битки", заяви Хелиф

Дворецът, в който се събраха на преговори представители на САЩ и Иран

Техеран: Разговорите в Оман са „добро начало“

Свят Преди 3 часа

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Любопитно Преди 4 часа

В продължение на десетилетия психологията и медицината са се фокусирали върху майките: ако нещо се обърка с детето, обществото често обвинява майчината свръхзакрила или емоционална студенина

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

България Преди 4 часа

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Свят Преди 4 часа

Демарко е бил задържан на 16 януари от полицията на окръг Арлингтън и е изправен пред множество щатски обвинения

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

България Преди 4 часа

Последиците от взетото решение ще засегне значителен брой граждани и ще доведе до увеличаване на трафика в столицата

Древната кралица воин, която обезглави краля на Персия

Древната кралица воин, която обезглави краля на Персия

Любопитно Преди 4 часа

През шести век пр.н.е. царица Томирис управлявала земите на север от Персия и източно от Каспийско море и според легендите убила Кир Велики, крал на Персия

Колко всъщност "отличен" беше телефонният разговор между Тръмп и Си Дзинпин?

Колко всъщност "отличен" беше телефонният разговор между Тръмп и Си Дзинпин?

Свят Преди 5 часа

Тръмп възхвалява "изключително добрите" си лични отношения с китайския лидер, но Си реагира много по-сдържано

В козметичните студия са позволени камери само на входа и на касата

В козметичните студия са позволени камери само на входа и на касата

България Преди 5 часа

От Асоциацията на козметиците в България изразиха в отворено писмо до медиите своето сериозно безпокойство

„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 5 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Свят Преди 6 часа

За момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Поетесата Маргарита Петкова представя книга с откровения за живота си

Edna.bg

Селена Гомес е истинска щастливка: Бени Бланко е „Instagram съпругът“, за когото всички говорят

Edna.bg

Очаквайте! Откриването на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Gong.bg

Гуардиола похвали Халанд и заяви: Ливърпул си остава страхотен отбор, а "Анфийлд" - труден за гостуване

Gong.bg

Кой е Николай Златков - един от издирваните за убийството в хижа „Петрохан”

Nova.bg

Какво наказание може да получи гинекологът с камера в кабинета

Nova.bg