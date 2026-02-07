България

Мистерията "Петрохан": Записи от камерите в района разкриват последните часове преди трагедията

Телата на трите жертви в „Петрохан“ вероятно са открити 12-18 часа след смъртта

7 февруари 2026, 10:55
Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест
Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев
Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки
Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция
Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!
Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

З аписите на част от камерите, които са монтирани в зоната на бившата хижа "Петрохан", не са засегнати от пожара. Това предаде БНТ.

Разследващите вече разполагат с тях. Според наши източници в неделя, 1 февруари в района се виждат шестима души. Това са тримата, които ден по-късно са намерени убити (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев) и тримата, които се издирват (Ивайло Калушев, Николай Златков на 22 години и 15-годишният син на спелеолога Яни Макулев).

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Във вечерните часове на 1 януари телефоните на тримата издирвани са изключени, като данните сочат, че по това време те са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.

Откриха три тела край прохода „Петрохан”, проверяват за убийство (СНИМКИ)

От камери на АПИ е засечено, че след изключването на телефоните, кемперът на Ивайло Калушев се движи към София, по околовръстното към магистрала "Тракия" и към Бургас. След като премина областния град е тръгнал към южната част на Черноморието и следите му се губят по третокласната пътна мрежа в района.

На този етап, според данни от аутопсията се предполага, че между убийството и намирането на телата на трите жертви са минали вероятно между 12 и 18 часа.Според свидетелски показания в късния следобед на 1 февруари в района на бившата хижа са се чули изстрели.

Източник: БНТ    
Камери Петрохан Разследване Изчезнали Убийство Ивайло Калушев Кемпер Проход Петрохан Пожар Награда Жертви
Последвайте ни

По темата

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Президентът Илиана Йотова възхитена от Китай: Високите технологии срещат хилядолетна култура

Президентът Илиана Йотова възхитена от Китай: Високите технологии срещат хилядолетна култура

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Как се плаща за нощен труд

Как се плаща за нощен труд

pariteni.bg
10 популярни породи кучета, които не понасят студа

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 15 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 13 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 15 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Масови демонстрации очакват световните лидери на Мюнхенската конференция

Масови демонстрации очакват световните лидери на Мюнхенската конференция

Свят Преди 42 минути

Досега са регистрирани общо около 120 000 участници в организираните протести

Конгресът на БСП обсъжда смяната на председателя на партията

Конгресът на БСП обсъжда смяната на председателя на партията

България Преди 1 час

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Свят Преди 2 часа

Министърът на отбраната Пийт Хегсет посочи в изявление, че Харвард „вече не отговаря на нуждите на военното министерство или военните служби“

<p>След преговорите - заплахи: Тръмп подготвя икономически удар срещу Иран</p>

Тръмп заплаши с наказателни мита търговските партньори на Иран

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ обяви възможни тарифи до 25% за държави, които купуват петрол и услуги от Техеран, на фона на нови санкции и преговори за ядрената програма

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

Свят Преди 3 часа

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа

Голям пожар във военна база в Техеран

Голям пожар във военна база в Техеран

Свят Преди 3 часа

В социалните медии са споделени много снимки от пожара със заглавие „експлозия в Техеран“

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Любопитно Преди 3 часа

Черният дроб е производител на протеини с високо съдържание на мазнини, дори в напреднала възраст

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Свят Преди 3 часа

„Трябва да започнем да архивираме целия живот на Земята, защото въпреки че опазването работи, то не действа със скоростта, с която изтребваме видове“, каза главният изпълнителен директор Бен Лам

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Технологии Преди 3 часа

Операционната система на Microsoft позволява много голям набор от персонализирани настройки, чрез които потребителите могат да я нагодят според собствените си предпочитания и тя да бъде по-бърза и адаптивна за различно съдържание

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Свят Преди 3 часа

Колебанията в магнитното поле на Земята могат да повлияят не само на физическото благополучие, но и на емоционалното състояние, причинявайки необяснима тревожност или умора

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Свят Преди 12 часа

"Това е Кортина, ние командваме тук"

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Свят Преди 13 часа

Според той е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 14 часа

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Свят Преди 14 часа

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

България Преди 14 часа

Резултатите показват, че водата не отговаря на изискванията за качеството на водата

Всичко от днес

От мрежата

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Вдовицата на Диого Жота с емоционален жест към сина им за рождения му ден

Edna.bg

Честито: Тези редки имена празнуват имен ден днес!

Edna.bg

Скандал на откриването: САЩ и Ванс бяха освиркани на Олимпиадата

Gong.bg

Спомен за Боян Петров

Gong.bg

„Еврото – въпроси и отговори”: Може ли рестото да има колекционерска стойност

Nova.bg

Иво Христов за политическия проект на Радев: Партия рано или късно ще има, още не е взето решение за името

Nova.bg