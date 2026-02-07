Мистерията "Петрохан": Записи от камерите в района разкриват последните часове преди трагедията

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

З аписите на част от камерите, които са монтирани в зоната на бившата хижа "Петрохан", не са засегнати от пожара. Това предаде БНТ .

Разследващите вече разполагат с тях. Според наши източници в неделя, 1 февруари в района се виждат шестима души. Това са тримата, които ден по-късно са намерени убити (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев) и тримата, които се издирват (Ивайло Калушев, Николай Златков на 22 години и 15-годишният син на спелеолога Яни Макулев).

Във вечерните часове на 1 януари телефоните на тримата издирвани са изключени, като данните сочат, че по това време те са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.

От камери на АПИ е засечено, че след изключването на телефоните, кемперът на Ивайло Калушев се движи към София, по околовръстното към магистрала "Тракия" и към Бургас. След като премина областния град е тръгнал към южната част на Черноморието и следите му се губят по третокласната пътна мрежа в района.

На този етап, според данни от аутопсията се предполага, че между убийството и намирането на телата на трите жертви са минали вероятно между 12 и 18 часа.Според свидетелски показания в късния следобед на 1 февруари в района на бившата хижа са се чули изстрели.