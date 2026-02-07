Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

П рокуратурата за борба с организираната престъпност във Франция съобщи снощи, че е повдигнала обвинения на четири лица и тече процедура по екстрадиция на други четирима заподозрени от Румъния след разбиването на голяма мрежа за пране на пари, предаде агенция Франс прес. Информацията е цитирана и от водещи румънски медии.

В прессъобщение на прокуратурата, цитирано от АФП, се посочва, че сумите, "изпирани" от международната мрежа, произхождали предимно от трафик на наркотици. Смята се, че престъпната дейност се е осъществявала от 2019 г., а „изпраната“ сума възлиза на над 300 милиона евро.

Съдебните власти в Румъния и във Франция са осъществили във вторник мащабна координирана акция, при която са обискирани около 20 адреса. Четирима заподозрени са арестувани в Румъния, а девет – във Франция.

Във Франция са повдигнати обвинения на четирима заподозрени, а за арестуваните в Румъния тече процедура по екстрадиция.

По време на акцията са открити над 200 000 евро в брой, а съдът е наложил запор на голям брой автомибили, бижута и на банкови сметки на стойност близо 220 000 евро.

Разбиха най-голямата мрежа за пране на пари

Разбиването на мащабни мрежи за пране на пари, свързани с международен трафик на наркотици, не е изолиран прецедент за европейските правоприлагащи органи. Наблюдават се систематични действия срещу подобни схеми, особено когато те обхващат няколко държави и използват сложни механизми за легализиране на незаконни средства. Механизмите и мащабите на текущата операция, осъществена от съдебните власти във Франция и Румъния, следват утвърден модел на противодействие на организираната престъпност.

Един от ярките примери за координирани усилия срещу трансгранични престъпни групировки е акцията, проведена през през февруари 2019 г. Започнало разследване срещу мащабна българо-френска мрежа. Тази операция, в която участваха над 150 служители на френската жандармерия съвместно с българските власти в Моасак, Бордо и България, разкри схема за контрабанда на цигари, сводничество и пране на пари. Разследването установи, че печалбите от престъпната дейност са били легализирани чрез инвестиции в недвижими имоти на територията на България. В резултат на акцията бяха повдигнати обвинения на шестима български граждани, а общо 11 души бяха арестувани във Франция и България. Бяха иззети около 90 000 евро в брой, 8 превозни средства и 650 кутии цигари, както и няколко имота в България, послужили за изпиране на средства.

По-скорошен пример за ефикасното международно сътрудничество е полицейската операция „ARTERO“, проведена на 8 май под ръководството на Специализираната прокуратура на България, с участието на отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол. Тази акция бе насочена срещу организирана престъпна група, съставена от испански, колумбийски, босненски и български граждани, която се занимаваше с трафик на наркотични вещества, изнудване, измами и пране на пари. Характерно за „ARTERO“ бе използването на иновативни механизми за пране на пари, включително чрез добиване и търгуване с криптовалути, както и закупуване и продажба на благородни метали. В хода на операцията бяха задържани 16 лица в България и Испания, а като доказателства бяха иззети 40 кг злато, оръжия и боеприпаси, криптовалути, наркотични вещества, диаманти и луксозни автомобили. Освен това бяха запорирани банкови сметки и имущество.