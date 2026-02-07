Свят

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Международната схема е „изпрала“ приходи от трафик на наркотици от 2019 г. насам, арестувани са 13 души, а за част от тях тече процедура по екстрадиция

7 февруари 2026, 08:05
Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро
Източник: iStock

П рокуратурата за борба с организираната престъпност във Франция съобщи снощи, че е повдигнала обвинения на четири лица и тече процедура по екстрадиция на други четирима заподозрени от Румъния след разбиването на голяма мрежа за пране на пари, предаде агенция Франс прес. Информацията е цитирана и от водещи румънски медии.

В прессъобщение на прокуратурата, цитирано от АФП, се посочва, че сумите, "изпирани" от международната мрежа, произхождали предимно от трафик на наркотици. Смята се, че престъпната дейност се е осъществявала от 2019 г., а „изпраната“ сума възлиза на над 300 милиона евро.

Съдебните власти в Румъния и във Франция са осъществили във вторник мащабна координирана акция, при която са обискирани около 20 адреса. Четирима заподозрени са арестувани в Румъния, а девет – във Франция.

Във Франция са повдигнати обвинения на четирима заподозрени, а за арестуваните в Румъния тече процедура по екстрадиция.

По време на акцията са открити над 200 000 евро в брой, а съдът е наложил запор на голям брой автомибили, бижута и на банкови сметки на стойност близо 220 000 евро.

Разбиха най-голямата мрежа за пране на пари

Разбиването на мащабни мрежи за пране на пари, свързани с международен трафик на наркотици, не е изолиран прецедент за европейските правоприлагащи органи. Наблюдават се систематични действия срещу подобни схеми, особено когато те обхващат няколко държави и използват сложни механизми за легализиране на незаконни средства. Механизмите и мащабите на текущата операция, осъществена от съдебните власти във Франция и Румъния, следват утвърден модел на противодействие на организираната престъпност.

Един от ярките примери за координирани усилия срещу трансгранични престъпни групировки е акцията, проведена през през февруари 2019 г. Започнало разследване срещу мащабна българо-френска мрежа. Тази операция, в която участваха над 150 служители на френската жандармерия съвместно с българските власти в Моасак, Бордо и България, разкри схема за контрабанда на цигари, сводничество и пране на пари. Разследването установи, че печалбите от престъпната дейност са били легализирани чрез инвестиции в недвижими имоти на територията на България. В резултат на акцията бяха повдигнати обвинения на шестима български граждани, а общо 11 души бяха арестувани във Франция и България. Бяха иззети около 90 000 евро в брой, 8 превозни средства и 650 кутии цигари, както и няколко имота в България, послужили за изпиране на средства.

По-скорошен пример за ефикасното международно сътрудничество е полицейската операция „ARTERO“, проведена на 8 май под ръководството на Специализираната прокуратура на България, с участието на отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол. Тази акция бе насочена срещу организирана престъпна група, съставена от испански, колумбийски, босненски и български граждани, която се занимаваше с трафик на наркотични вещества, изнудване, измами и пране на пари. Характерно за „ARTERO“ бе използването на иновативни механизми за пране на пари, включително чрез добиване и търгуване с криптовалути, както и закупуване и продажба на благородни метали. В хода на операцията бяха задържани 16 лица в България и Испания, а като доказателства бяха иззети 40 кг злато, оръжия и боеприпаси, криптовалути, наркотични вещества, диаманти и луксозни автомобили. Освен това бяха запорирани банкови сметки и имущество.

Източник: БТА, София Георгиева    
пране на пари организирана престъпност трафик на наркотици Франция Румъния международно сътрудничество арести обвинения екстрадиция финансови престъпления
Последвайте ни

По темата

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 най-тихи и спокойни породи кучета

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 14 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 12 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 13 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Военни самолети на НАТО блокираха въздушното пространство над Полша</p>

Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

Свят Преди 14 минути

Въздушното пространство над Югоизточна Полша е блокирано, а полетите са спрени, за да се осигури безопасността на военните операции в региона

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Свят Преди 29 минути

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени"

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

Свят Преди 2 часа

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа

Голям пожар във военна база в Техеран

Голям пожар във военна база в Техеран

Свят Преди 2 часа

В социалните медии са споделени много снимки от пожара със заглавие „експлозия в Техеран“

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Любопитно Преди 2 часа

Черният дроб е производител на протеини с високо съдържание на мазнини, дори в напреднала възраст

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Свят Преди 2 часа

„Трябва да започнем да архивираме целия живот на Земята, защото въпреки че опазването работи, то не действа със скоростта, с която изтребваме видове“, каза главният изпълнителен директор Бен Лам

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Технологии Преди 2 часа

Операционната система на Microsoft позволява много голям набор от персонализирани настройки, чрез които потребителите могат да я нагодят според собствените си предпочитания и тя да бъде по-бърза и адаптивна за различно съдържание

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Свят Преди 2 часа

Колебанията в магнитното поле на Земята могат да повлияят не само на физическото благополучие, но и на емоционалното състояние, причинявайки необяснима тревожност или умора

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Свят Преди 10 часа

"Това е Кортина, ние командваме тук"

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Свят Преди 11 часа

Според той е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 12 часа

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Свят Преди 12 часа

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

България Преди 13 часа

Резултатите показват, че водата не отговаря на изискванията за качеството на водата

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 14 часа

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 14 часа

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Вдовицата на Диого Жота с емоционален жест към сина им за рождения му ден

Edna.bg

Честито: Тези редки имена празнуват имен ден днес!

Edna.bg

Тотнъм и Франк изправени пред тест срещу летящия Карик и Ман Юнайтед

Gong.bg

Фарке с огромни комплименти към Груев: Той е микс между Стоичков и Матеус

Gong.bg

„Въпроси и отговори за еврото”: Може ли рестото да има колекционерска стойност

Nova.bg

Първото лято в евро: Ще поскъпне ли почивката по Черноморието

Nova.bg