Свят

Предупреждения за наводнения и проливни валежи във Великобритания

Код за опасно време е издаден и за 11 зони в Уелс

7 февруари 2026, 12:42
Предупреждения за наводнения и проливни валежи във Великобритания
Източник: БТА

Н ад 80 нови предупреждения за очаквани наводнения са в сила за днес във Великобритания заради неспирните валежи, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Местната агенция по околната среда (АОС) преди това издаде код за опасност от водни бедствия за 91 зони в Южна и Югозападна Англия, както и в района на Източен и Западен Мидландс.

Така към тази сутрин по данни на АОС са издадени общо 261 предупреждения за вероятност от наводнения, като застрашени са най-вече обширни части от Англия.

Код за опасно време е издаден и за 11 зони в Уелс.

Пожарната в Уоруикшър предупреди, че „поради интензивните и продължителни валежи днес нивата на река Дийн се повишиха до степен, при която наводнението е неизбежно.“

В четвъртък Британската метеорологична служба (БМС) съобщи, че в Югозападна Англия и Южен Уелс валежи са регистрирани през всеки един ден от началото на 2026 г.

И в двата региона бяха отчетени 50% повече валежи от средностатистическите стойности за януари и значителна влажност, посочиха синоптиците.

Очаква се днес южните крайбрежни райони на Югозападна Англия и Южен Уелс да бъдат засегнати от поройни валежи, допълниха метеоролозите.

Утрешният ден ще донесе дъжд и временни слънчеви периоди, но в началото на идната седмица от запад се очаква настъпване на нови влажни и ветровити метеорологични условия.

Метеорологът от БМС Алекс Дийкин заяви: „Петък се оказа изключително влажен ден за значителна част от страната, като студен вятър допринесе за задържането на облачното и влажно време над Североизточна Англия и Източна Шотландия.“

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Наводнения Великобритания Проливни валежи Предупреждения за опасност Агенция по околната среда Британска метеорологична служба Опасно време Южна Англия Уелс Повишени речни нива
Последвайте ни

По темата

"Правя крачка назад": Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

Русия атакува украинската енергийна инфраструктура

Русия атакува украинската енергийна инфраструктура

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Записи от камерите в района разкриват последните часове преди трагедията

Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

Как се плаща за нощен труд

Как се плаща за нощен труд

pariteni.bg
За пръв път в 12-годишната си история Nio излезе на печалба

За пръв път в 12-годишната си история Nio излезе на печалба

carmarket.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 17 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 15 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 17 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Тръмп облекчава митата за Индия в името на енергийното сътрудничество

Свят Преди 1 час

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

България Преди 1 час

Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите, коментира Христов

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Свят Преди 4 часа

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени"

<p>Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни</p>

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Свят Преди 4 часа

Публикацията предизвика широко възмущение и критики от видни обществени и политически фигури, включително от членове на Републиканската партия

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Свят Преди 4 часа

Министърът на отбраната Пийт Хегсет посочи в изявление, че Харвард „вече не отговаря на нуждите на военното министерство или военните служби“

<p>След преговорите - заплахи: Тръмп подготвя икономически удар срещу Иран</p>

Тръмп заплаши с наказателни мита търговските партньори на Иран

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ обяви възможни тарифи до 25% за държави, които купуват петрол и услуги от Техеран, на фона на нови санкции и преговори за ядрената програма

<p>Международна &quot;перачница за пари&quot; рухна в Европа</p>

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Свят Преди 5 часа

Международната схема е „изпрала“ приходи от трафик на наркотици от 2019 г. насам, арестувани са 13 души, а за част от тях тече процедура по екстрадиция

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

Свят Преди 5 часа

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа

Голям пожар във военна база в Техеран

Голям пожар във военна база в Техеран

Свят Преди 5 часа

В социалните медии са споделени много снимки от пожара със заглавие „експлозия в Техеран“

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Любопитно Преди 6 часа

Литосферните "капки" възникват, когато плътен, богат на минерали материал се образува в основата на земната кора

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Свят Преди 6 часа

Може да тренирате всеки ден, да се храните правилно и да си изграждате добри навици, но колко дълго ще живеете зависи до голяма степен от вашите гени. Въпреки това, силното влияние на гените не означава, че начинът на живот трябва да се пренебрегва

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Свят Преди 6 часа

„Трябва да започнем да архивираме целия живот на Земята, защото въпреки че опазването работи, то не действа със скоростта, с която изтребваме видове“, каза главният изпълнителен директор Бен Лам

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Технологии Преди 6 часа

Операционната система на Microsoft позволява много голям набор от персонализирани настройки, чрез които потребителите могат да я нагодят според собствените си предпочитания и тя да бъде по-бърза и адаптивна за различно съдържание

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Свят Преди 6 часа

Колебанията в магнитното поле на Земята могат да повлияят не само на физическото благополучие, но и на емоционалното състояние, причинявайки необяснима тревожност или умора

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Свят Преди 14 часа

"Това е Кортина, ние командваме тук"

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Не е само хубаво лице: тайните страни от живота на Ащън Къчър

Edna.bg

Роклята на Мария Кери на откриването на Олимпийските игри – в крак с модните тенденции на 2026

Edna.bg

Левски с Фабиен и Охене срещу Ботев Враца

Gong.bg

Компани: Трябва да намерим баланс, но никой не се справя по-добре от нас

Gong.bg

Акция на полицията и жандармерията в няколко населени места около Вършец и Берковица

Nova.bg

БСП се събра на извънреден конгрес, Зафиров подаде оставка

Nova.bg