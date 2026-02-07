Предупреждения за наводнения и проливни валежи във Великобритания

Н ад 80 нови предупреждения за очаквани наводнения са в сила за днес във Великобритания заради неспирните валежи, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Местната агенция по околната среда (АОС) преди това издаде код за опасност от водни бедствия за 91 зони в Южна и Югозападна Англия, както и в района на Източен и Западен Мидландс.

Така към тази сутрин по данни на АОС са издадени общо 261 предупреждения за вероятност от наводнения, като застрашени са най-вече обширни части от Англия.

⚠️☔ The Met Office has issued a YELLOW Rain Warning for Grampian between 22:00 tonight (Sat 7 Feb) and 09:00 on Sun 8 Feb 2026.



Further rain will fall through Saturday night and Sunday morning, bringing some disruption and localised flooding.https://t.co/OfOI8Y5QDa pic.twitter.com/QpZucaDHRM — NHS Grampian (@NHSGrampian) February 7, 2026

Код за опасно време е издаден и за 11 зони в Уелс.

Пожарната в Уоруикшър предупреди, че „поради интензивните и продължителни валежи днес нивата на река Дийн се повишиха до степен, при която наводнението е неизбежно.“

High spring tides driven by a strong SE'ly wind sent waves up the slipway and into the RNLI boathouse on Thursday evening at the RNLI lifeboat station in Looe, the UK's most frequently flooded town. pic.twitter.com/rjQUM2ND5u — Official Weather UK ❄️ (@Official_WXUK) February 7, 2026

В четвъртък Британската метеорологична служба (БМС) съобщи, че в Югозападна Англия и Южен Уелс валежи са регистрирани през всеки един ден от началото на 2026 г.

И в двата региона бяха отчетени 50% повече валежи от средностатистическите стойности за януари и значителна влажност, посочиха синоптиците.

Due to recent rainfall, flooding is likely in areas across England.



Flood water is full of unseen dangers – don’t put yourself at risk by driving through them.



If you are planning a journey this weekend, check your flood risk before you leave: https://t.co/qP9rpumIij pic.twitter.com/JnAxqtXfGq — Environment Agency (@EnvAgency) February 6, 2026

Очаква се днес южните крайбрежни райони на Югозападна Англия и Южен Уелс да бъдат засегнати от поройни валежи, допълниха метеоролозите.

Утрешният ден ще донесе дъжд и временни слънчеви периоди, но в началото на идната седмица от запад се очаква настъпване на нови влажни и ветровити метеорологични условия.

Метеорологът от БМС Алекс Дийкин заяви: „Петък се оказа изключително влажен ден за значителна част от страната, като студен вятър допринесе за задържането на облачното и влажно време над Североизточна Англия и Източна Шотландия.“