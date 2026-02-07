Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

В ъздушното пространство над летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша бе затворено преди няколко часа поради "непланирана военна дейност", предаде Ройтерс, позовавайки се на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) и полската служба за аеронавигационно обслужване (ПАНСА).

Летищата в Люблин и Жешов в Полша са недостъпни поради военна дейност, свързана с осигуряването на сигурността на страната, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) в известие до пилотите, публикувано и на уебсайта на американската служба.

ПАНСА съобщи, че летищата в Люблин и Жешов са спрели временно работа, за се осигури свободно функциониране на военната авиация.

По-рано днес уебсайтът за проследяване на въздушния трафик "Флайт радар" (FlightRadar24) съобщи, че затварянето на въздушното пространство е вследствие на военната дейност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района.

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша преустановиха временно дейността си през миналия месец, като посочиха като причина за това рутинни операция и подчертаха, че не е имало заплаха за полското въздушно пространство.

Airspace in southeastern Poland has once again been closed for the past few hours: CTR/TMA LUBLIN NOT AVBL DUT TO UNPLANNED MILITARY ACTIVITY RELATED TO ENSURING STATE SECURITY.



NATO aircraft operating in the area at the moment: https://t.co/XwT8h6HtWA pic.twitter.com/lQ67ti8ysY — Flightradar24 (@flightradar24) February 7, 2026

Динамиката на въздушното пространство над Полша, особено в източните региони, демонстрира повтарящи се модели на ограничения. Един предишен инцидент, случил се миналия месец, касаеше временното преустановяване на операциите на летищата в Жешов и Люблин. Тогава официалното съобщение на полските власти определи причините като „рутинни операции“, като изрично беше подчертано, че за полското въздушно пространство не съществува заплаха. Тази формулировка зададе официалната рамка за възприемане на подобни събития.