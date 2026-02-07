Свят

Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

Въздушното пространство над Югоизточна Полша е блокирано, а полетите са спрени, за да се осигури безопасността на военните операции в региона

7 февруари 2026, 09:16
Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО
Източник: БТА/АП

В ъздушното пространство над летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша бе затворено преди няколко часа поради "непланирана военна дейност", предаде Ройтерс, позовавайки се на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) и полската служба за аеронавигационно обслужване (ПАНСА). 

Летищата в Люблин и Жешов в Полша са недостъпни поради военна дейност, свързана с осигуряването на сигурността на страната, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) в известие до пилотите, публикувано и на уебсайта на американската служба. 

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

ПАНСА съобщи, че летищата в Люблин и Жешов са спрели временно работа, за се осигури свободно функциониране на военната авиация. 

Полша вдигна изтребители по тревога и затвори временно две летища

По-рано днес уебсайтът за проследяване на въздушния трафик "Флайт радар" (FlightRadar24) съобщи, че затварянето на въздушното пространство е вследствие на военната дейност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района. 

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша преустановиха временно дейността си през миналия месец, като посочиха като причина за това рутинни операция и подчертаха, че не е имало заплаха за полското въздушно пространство.

Динамиката на въздушното пространство над Полша, особено в източните региони, демонстрира повтарящи се модели на ограничения. Един предишен инцидент, случил се миналия месец, касаеше временното преустановяване на операциите на летищата в Жешов и Люблин. Тогава официалното съобщение на полските власти определи причините като „рутинни операции“, като изрично беше подчертано, че за полското въздушно пространство не съществува заплаха. Тази формулировка зададе официалната рамка за възприемане на подобни събития.

Източник: БТА, Симеон Томов    
Военна дейност Затваряне на въздушно пространство Полски летища Летище Люблин Летище Жешов Самолети на НАТО Национална сигурност ФАА ПАНСА Югоизточна Полша
Последвайте ни

По темата

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
BMW призна, че абонамент за подгряващи седалки е грешка, но вижда смисъл в тези услуги

BMW призна, че абонамент за подгряващи седалки е грешка, но вижда смисъл в тези услуги

carmarket.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 15 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 13 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 14 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Конгресът на БСП обсъжда смяната на председателя на партията

Конгресът на БСП обсъжда смяната на председателя на партията

България Преди 58 минути

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Свят Преди 1 час

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени"

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

Свят Преди 2 часа

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа

Голям пожар във военна база в Техеран

Голям пожар във военна база в Техеран

Свят Преди 3 часа

В социалните медии са споделени много снимки от пожара със заглавие „експлозия в Техеран“

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Любопитно Преди 3 часа

Черният дроб е производител на протеини с високо съдържание на мазнини, дори в напреднала възраст

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Свят Преди 3 часа

„Трябва да започнем да архивираме целия живот на Земята, защото въпреки че опазването работи, то не действа със скоростта, с която изтребваме видове“, каза главният изпълнителен директор Бен Лам

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Технологии Преди 3 часа

Операционната система на Microsoft позволява много голям набор от персонализирани настройки, чрез които потребителите могат да я нагодят според собствените си предпочитания и тя да бъде по-бърза и адаптивна за различно съдържание

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Свят Преди 3 часа

Колебанията в магнитното поле на Земята могат да повлияят не само на физическото благополучие, но и на емоционалното състояние, причинявайки необяснима тревожност или умора

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Свят Преди 11 часа

"Това е Кортина, ние командваме тук"

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Свят Преди 12 часа

Според той е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 13 часа

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Свят Преди 13 часа

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

България Преди 13 часа

Резултатите показват, че водата не отговаря на изискванията за качеството на водата

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 15 часа

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 15 часа

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Вдовицата на Диого Жота с емоционален жест към сина им за рождения му ден

Edna.bg

Честито: Тези редки имена празнуват имен ден днес!

Edna.bg

Стив Брус за новата ера на Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Цвети Пиронкова: Очаква ни истински тенис празник

Gong.bg

„Еврото – въпроси и отговори”: Може ли рестото да има колекционерска стойност

Nova.bg

Иво Христов за политическия проект на Радев: Партия рано или късно ще има, още не е взето решение за името

Nova.bg