Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е изгледал целия клип, публикуван в профила му в социалната мрежа „Трут соушъл“, в който бившият президент Барак Обама и първата дама Мишел са представени като маймуни, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Тръмп каза, че не се чувства като човек, направил грешка и няма намерение да се извинява.

В четвъртък президентът от Републиканската партия публикува едноминутно видео, подсилващо неговите фалшиви твърдения, че поражението му на изборите през 2020 г. е резултат от измама. На танцуващи примати, очевидно генерирани от изкуствен интелект, са наложени главите на бившия президент демократ Барак Обама и съпругата му Мишел. Видеото бе свалено около 12 часа по-късно, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че публикацията е породила "фалшиво възмущение".

Днес президентът посочи, че е видял началото на клипа, посветен на твърденията за изборна измама, и го предал към неназован служител, за да го публикува.

„Никой не знаеше какво има накрая; ако го бяха гледали, щяха да видят и вероятно биха се сетили да го свалят“, заяви Тръмп на борда на президентския самолет „Еър форс уан“, информира Ройтерс.

Публикацията предизвика широко възмущение и критики от видни обществени и политически фигури, включително от членове на Републиканската партия.

🚨Donald Trump posted this video on Truth Social depicting Michelle Obama and Barack Obama as monkeys



There’s no coming back from

This. There’s no “he didn’t mean it.” He “isn’t racist.” The president is a monster, a piece of shit. And if you choose to defend him, you are too. pic.twitter.com/bYx5ayejmY — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 6, 2026

Говорител на семейство Обама отказа да коментира случая.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви по-рано, че клипът е от „интернет мем видео, изобразяващо президента Тръмп като краля на джунглата и демократите като герои от "Цар Лъв". Клипът е придружен и с музика от филма.

Публикацията се появи през първата седмица на месеца, в който се честват постиженията, културното наследство и приноса на чернокожите хора (Black History Month) и дни, след като Тръмп в своята прокламация цитира „приноса на чернокожите американци към величието на нашата нация“ и „американските принципи на свобода, справедливост и равенство“, отбелязва Асошиейтед прес.

Обяснението на Белия дом около публикуването на расисткото видео повдига въпроси за контрола над профилите на Тръмп в социалните мрежи, които той използва, за да налага вносни мита, да заплашва с военни действия, да прави други обявления и да заплашва политическите си съперници, отбелязва АП. Президентът често подписва с името си или с инициалите си публикации, свързани с политиката.

Белият дом не отговори веднага на запитване за това как се проверяват публикациите и кога обществеността може да разбере кога самият Тръмп е публикувал нещо, посочва АП.

U.S. President Donald Trump has faced widespread condemnation after reposting an AI-generated video depicting former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama as monkeys.



Trump says he only watched the first part of the video, which focused on voter fraud, and… pic.twitter.com/zLba1yz0nH — The Kenya Times (@thekenyatimes) February 7, 2026

Отговорността за публикуването на клипа бе прехвърлена на подчинен на Белия дом, като служителят не бе назован, отбелязват агенциите.

Пастор Марк Бърнс, който е чернокож и е известен поддръжник на Тръмп, съобщи в Екс, че е разговарял директно с президента и му е препоръчал да уволни въпросния служител.

Представителката в Конгреса Ивет Кларк от Демократическата партия коментира пред АП, че "ако в Белия дом нямаше такъв токсичен и расистки климат, нямаше да сме свидетели на подобно поведение, независимо от кого идва".

Сенатор Роджър Уикър от Мисисипи, който е бял, но представлява щата с най-висок процент чернокожи жители, нарече клипа "напълно неприемлив" и допълни, че президентът трябва да се извини.

„Видеото на Доналд Тръмп е явно расистко, отвратително и напълно презряно“, заяви президентът на групата за граждански права NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) Дерик Джонсън. „Избирателите гледат и ще си спомнят това в избирателната урна“, прогнозира той, цитиран от Ройтерс.